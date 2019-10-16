Впервые вижу. Джокер

После двух недель неудачных попыток посмотреть «Джокера», вчера, 15 октября, все же попала на фильм, и начинался он словами: «Сегодня, 15 октября...» Так началось погружение.

Первое, что поразило — атмосфера города и времени. Много деталей, игра света и тени, приглушенная яркость цвета. Город не просто реальный, он пугающе живой и играет чуть ли не главную роль в формировании героя. И каждая ступенька, каждый вагон метро, каждый темный закоулок здесь не случайны.

Весь фильм наполнен таким количеством намеков, отсылок, деталей, и поднимает такое количество актуальных тем, что можно написать отдельную исследовательскую работу. А психическое расстройство главного героя дает повод сомневаться в каждом своем выводе. Удивительное ощущение!

Фильм не самый простой по настроению. Само собой, никаких комиксов, 100-процентная драма. Даже психологическая драма, на мой взгляд. Первая половина фильма сюжетом напомнила мне «Реквием по мечте», когда с каждой минутой становится все хуже и хуже, герои несутся в пропасть из которой им уже не выбраться. Но у Джокера получается. По своему.

Невероятный Хоакин Феникс показывает трансформацию героя очень тонко и органично — жестами, глазами, улыбкой. Танцами. И в итоге, когда все становится совсем плохо... становится хорошо. Хорошо герою, который, наконец, понимает, кто он. Хорошо зрителю, который понимает, что несмотря на весь ужас происходящего, это именно то, чего желаешь герою — стать свободным.

Желаю вам попасть на фильм именно в кинотеатр. Не потому, что он зрелищный или требует суперзвука IMAX. А потому что Джокер должен улыбаться вам с большого экрана.

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