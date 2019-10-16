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В Сургуте построят школу в паре метров от опасного строительного котлована

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Сургутские власти планируют возвести школу на месте пустыря в 34 микрорайоне, об этом СИА-ПРЕСС узнал из запроса в администрацию города. Строительство планируется начать до 2021 года.

Среднее общеобразовательное учреждение на 1500 мест для этих улиц –долгожданный объект, так как сейчас местные школьники ходят на учебу в другие микрорайоны. Однако у проекта есть изъян – брошенный строительный котлован в паре метров от забора будущей школы.

Непредвиденные последствия

В этом году котловану на проспекте Мира исполнилось восемь лет. Он появился в 2011 году при строительстве торгового центра «Широта 60», который мог стать прямым конкурентом «Вершины», возведенной в том же микрорайоне годом ранее. Разрешение на строительство было выдано московскому ЗАО «Центрстройинвест» еще в 2005 году при администрации Александра Сидорова.

Тогда на участок завезли мешки с цементом, технику, поставили вагончики для строителей. Вскоре рабочие вырыли котлован, внутри которого началась забивка свай. Однако произошел форс-мажор. Свежевырытый котлован стал заполняться водой.

Стало очевидно: пока прибывает вода, строить здесь нельзя. Проект, выполненный всего на 2%, отложили, но территорию застройщик не освободил: техника уехала, люди ушли, а строительные мусор остался. За прошедшие годы мешки с цементом разбухли от дождей и полопались, ветхие сваи скрылись за густым мелким лесом, а вагончики сгорели. Сам же котлован окончательно заполнился водой и превратился в пруд, заваленный бытовыми отходами. Время от времени воду выкачивают, но она быстро прибывает снова.

Опасное соседство

Если школа откроется, а котлован не ликвидируют, учащиеся быстро облюбуют его в поисках развлечений после уроков, считают родители.

Впрочем, дети и сейчас очень любят заброшенную стройку. Там они гуляют, жгут костры и рыскают по грязным руинам гаражного кооператива. Зимой дети ходят по тонкому льду, а летом строят плоты и плавают вдоль берега.

В 2017 году территорию обнесли забором, но безопасности это не прибавило. Неизвестные выбили одну из ограждающих пластин, и теперь котлован стал таким же доступным, как и во времена, когда забора не было. С другой стороны, даже если огородить территорию колючей проволокой, дети все равно будут лезть внутрь со стороны гаражных кооперативов – там достаточно перелезть через ворота.

Кстати о гаражах. Они прилегают к котловану и относятся к площади, на которой московский застройщик хотел построить торговый центр. Гаражный кооператив заброшен со времен начала строительства и находится в крайне плачевном состоянии. Гулять здесь детям нравится больше всего: бегать по крышам, которые вот-вот обвалятся, лазать по стенам, бить стекло и разбрасывать мусор, оставленный бывшими владельцами.

Что в итоге?

За годы простоя котлован густо зарос растительностью. Своим невмешательством в ситуацию застройщик создал неухоженную парковую зону с прудом.

Жильцы многоэтажных домов выгуливают здесь собак и жарят шашлык. Дети играют тут в прятки и гуляют вдоль воды, а подростки шастают по гаражам. Образовавшийся пруд облюбовали утки и чайки, изредка прилетающие сюда на стоянку…

На заброшенной территории еще не случилось ни одного несчастного случая, но все понимают, что это небезопасное место для детских игр.

Люди в микрорайоне 34 уже давно не ждут ни торгового центра, ни ликвидации котлована, и просят сургутскую администрацию сделать генеральную уборку: вычистить дно, убрать мусор, проложить дорожки и поставить нормальный забор. По мнению жильцов, на месте котлована получится замечательный сквер и место для отдыха. Эту инициативу поддерживает Общероссийский народный фронт.

Последние годы сургутские власти судятся с застройщиком в арбитражном суде Москвы, чтобы лишить его права собственности на территорию.


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Сегодня в 16:53, просмотров: 460, комментариев: 4


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 17:29
Позорище какое - никак не мог обратно этот участок обратно забрать.


Моби
не нравится
Сегодня в 17:29
Не могУТ
Моби
не нравится
Сегодня в 17:32
Как уже писал - надо, чтоб какой-нибудь ребенок там утоп, тогда поднимется скандал, губернатор топнет ножкой и быстро всё в порядок приведут
йося
не нравится
Сегодня в 21:19
Какие страшилки, особенно розовый лисенок, прям сталкердром иль фильм ужасоф, да пусь детвора порезвиться, класное место курнуть бухнуть да и ваще.....

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