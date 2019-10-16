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Почему нужно ходить на публичные слушания

Знаете, как бывает: гуляете вы в любимом парке и вдруг замечаете, что на месте привычного пейзажа крон деревьев и ровной глади воды высятся серые 18-этажные коробки многоэтажек, и мир уже никогда не будет так прекрасен, как раньше. Или купили вы квартиру, свили уютное семейное гнездышко и вдруг у вас просыпается тафофобия (боязнь похорон – прим. ред.) от осознания того, что в каких-то 100 метрах от вашего дома будет возведен морг…

А бывает, живете вы в самом тихом и уютном микрорайоне города и ведь знаете, что должен он стать еще лучше и уютней, вам обещали, что лет через десять снесут старые «деревяшки» и вот там построят садик, а здесь школу искусств, вы даже детей под это дело запланировали, но в один прекрасный день вы узнаете, что садик и школа отменяются, вместо них выгодней небоскребы строить, да по плотнее. И не поспоришь ведь, действительно выгодней, только не для жителей. А как жителям сделать так, чтобы, выгода жителей была во главе угла многоугольника муниципального управления?

Нужно обозначить, чего хотят горожане. Для этого есть специальная процедура, которую организует администрация или дума города, называется она: «Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте». В частности, в обязательном порядке проводятся публичные слушания по изменениям трех важнейших документов:

– генеральный план города, стратегический документ, описывающий планы развития города на десятилетия вперед, именно в нем закладываются параметры развития города: сколько и в каких районах должно быть построено школ или больниц, где будут проходить перспективные автодороги, где будет строится жилье, а где развиваться промзона;

– правила землепользования и застройки, конкретизируют земельное зонирования, в каком именно месте должна быть школа, какие границы будут у будущего жилого микрорайона, где можно возвести трансформаторную будку;

– проекты планировки и межевания микрорайонов, самый конкретный документ, в котором уже явно видно, где будет стоять конкретный дом, где парковка, а где газон.

Четко видна иерархия, Генплан > ПЗЗ > Проект планировки и межевания. В идеале эти документы не должны противоречить друг другу, но так бывает не всегда и в них регулярно приходится вносить изменения. Для этого проводятся публичные слушания, на них жители должны одобрить или высказать недовольство предлагаемыми изменениями.

Вроде все прозрачно и понятно, не нравится жителям условный Тадж Махал на Черном Мысу – высказались, отменили, одобряют строительство «гиперлупа» по маршруту «ул. Ленина – поселок Юность» – пожалуйста! Но в жизни все гораздо сложнее.

Во-первых, найти информацию о интересующих вас публичных слушаниях непросто, во-вторых, информация часто представлена в непонятном для обычного гражданина виде, в-третьих, в Сургуте у жителей низкая мотивация к участию в слушаниях.

Над «во-первых» и «во-вторых» сейчас ведется активная работа с администрацией и департаментом информационных технологий округа, надеюсь в ближайшее время эти проблемы уйдут. А вот про «в-третьих», каждому нужно немного с себя спросить.

Приведу несколько примеров: в депутатской деятельности, часто приходится разбираться с наследием прошлых лет. Поднимаешь документы, например, по строительству ТЦ на месте сквера или высотки в тихом дворе меж пятиэтажек – интересно же узнать имена благодетелей. А нет, оказывается, сами жители так решили!

Все запротоколировано, народ высказал свою волю, точнее не высказал, ибо просто не пришел на слушания. Но есть и обратные примеры, например, борьба жителей со сверхплотной многоэтажной застройкой в 28-ом микрорайоне. Лично в ней участвовал, хорошо изнутри все прочувствовал, добились приемлемого результата. Или, другой пример: утверждение проектов межевания сложившихся микрорайонов города – там, где жители активно участвовали в процессе удалось внести большинство пожеланий горожан в проекты.

Конечно, «публичка» это не панацея, не все предложения горожан принимаются, и сам механизм несовершенен, но это не значит, что им не нужно пользоваться. На данный момент это самый реальный способ повлиять на вопросы местного значения для любого сургутянина. Именно поэтому я буду продолжать «топить» за активное участие горожан в слушаниях и информировать о вопросах на них выносимых. От нашей с вами активности зависит будущее Сургута.

P.S. Ближайшие публичные слушания состоятся в четверг, 17 октября, в 18:00 здании думы города Сургута (ул. Восход, 4) и будут посвящены изменениям в генеральный план города. На рассмотрение будет предложено несколько десятков вопросов, которые определят облик Сургута на десятилетия вперед – например, об отмене эстакады через Сайму, размещении новых дачных кооперативов и школ. Всех приглашаю принять участие!


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Сегодня в 15:36, просмотров: 381, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:13
Сначала мельком прочитал – почему нужно ходить в публичные дома. Думал депутаты решили инновационный законопроект продвинуть, о народе заботятся. Прости меня хосподи за крамольные мысли.

йося
не нравится
Сегодня в 21:16
беспонту все эти ваши публслуши, Леха ты чё непонял штоль три года сидишь там а все как в первый раз

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Почему нужно ходить на публичные слушания
Часто приходится разбираться с наследием прошлых лет. Поднимаешь документы, например, по строительству ТЦ на месте сквера или высотки в тихом дворе меж пятиэтажек. Оказывается, сами жители так решили! Народ высказал свою волю. Точнее, не высказал, ибо просто не пришел на слушания
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