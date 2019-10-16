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​Что с концессией теплосетей в Сургуте: рассказываем пять главных фактов о прошедшем совещании в администрации города

Фото А.Якуповой
Фото А.Якуповой

В Сургуте прошло второе заседание рабочей группы по возможной передаче теплосетей города в концессию холдингу «Корпорация СТС». СИА-ПРЕСС выделил пять главных фактов, которые стали известны по итогам этой встречи.

1. Сургутянам в перспективе пяти лет обещают меньший рост тарифа за тепло, чем был бы без концессии

Директор «Корпорации СТС» Николай Казаков заявил, что в случае заключения концессии, до 2024 года суммарный тариф на тепло для сургутян вырастет меньше, чем заложено в планах «Городских тепловых сетей» без концессии. Но есть нюанс: тариф сначала вырастет сразу на 8 процентов (это примерно 200 рублей в месяц на среднюю двухкомнатную квартиру во время отопительного сезона, то есть около 1400-1600 рублей в год), а затем будет увеличиваться по чуть-чуть.

Опрошенные СИА-ПРЕСС участники встречи относятся к этим обещаниям со сдержанным скептицизмом – обещания обещаниями, но все равно сначала будет резкий рост, а потом – как сложится экономическая ситуация.

2. В администрации города уверены, что тариф для сургутян можно сделать еще ниже

Замдиректора департамента городского хозяйства Елена Нутфуллина неожиданно выступила ярым защитником сургутян от повышения тарифов. Она заявила, что концессионер не рассмотрел несколько вариантов, которые могут сделать цены на тепло для жителей города ниже примерно на 2-3 процента. В числе этих инструментов, например, недавно открытые законодательством особенности учета амортизации, а также отсутствие в расчетах концессионера роста полезной выдачи тепла после 2024 года (чем больше выдается тепла – тем меньше оно в среднем стоит для всех потребителей).

Казаков сослался на опыт других городов, где этого роста практически нет – с одной стороны вводятся новые дома и объекты, с другой – сносятся потребляющие много тепла аварийки и балки, а другое жилье становится энергоэффективнее. Но Нутфуллина была непреклонна – все-таки город ставит целью рост к 500-тысячнику, определенный рост потребления тепла должен быть, а значит – и потенциал к снижению тарифа.

3. Средний и низовой состав администрации как будто сопротивляется концессии

Несколько участников встречи с удивлением поделились с нашей редакцией впечатлением, что если замглавы Николай Кривцов внешне относился к заключению концессии как к практически решенному вопросу, то его подчиненные из департамента городского хозяйства этому как будто сопротивлялись. И действительно, Кривцов пару раз призывал Нутфуллину к спокойствию, когда она довольно горячо спорила с представителем «Корпорации СТС». Может, это какой-то хитрый план и игра в «доброго и злого полицейского», но как постановка это не выглядело.

4. Концессионеры сделали шаг к тому, чтобы убедить депутатов

Представитель «Корпорации СТС» как минимум на словах согласился с главными вопросами и претензиями депутатов – например, о том, что амортизационные отчисления с теплосетей должны направляться именно в содержание и модернизацию теплосетей. «Я даже удивился, насколько легко они соглашались. Но это пока ничего не значит – дождемся их официальных ответов на вопросы и слушаний в думе», – рассказал СИА-ПРЕСС один из парламентариев.

Депутатские слушания с участием концессионеров предварительно запланированы на понедельник, 21 октября, но могут быть перенесены, если в думу не придет весь пакет документов как от «Корпорации СТС», так и от администрации города (у чиновников парламентарии запросили варианты развития теплосетей в случае отказа от концессии).

5. Широкого общественного обсуждения не будет

Хотя разговор о широком обсуждении темы концессии и шел, но ожидаемых крупных общественных слушаний по этому поводу, например, в филармонии, не будет. По крайней мере, на данный момент ничего подобного не планируется. Вот что по этому поводу сообщили СИА-ПРЕСС в сургутской администрации: «Обсуждение проекта концессионного соглашения проходит публично. Создана рабочая группа, куда кроме представителей администрации входят депутаты, эксперты в сфере теплоснабжения. Тема активно обсуждается в СМИ, в ближайшее время состоятся депутатские слушания. Запланировано обсуждение проекта на общественном совете по ЖКХ при главе города. Открытость и доступность информации обеспечена, все этапы, предусмотренные законодательством, будут выполнены». То есть дело ограничится максимум проведением публичных слушаний в думе города.

Итого

Следующий этап разговора о концессии пройдет в думе Сургута на следующей неделе. Далее последует заседание общественного совета по ЖКХ при главе, а затем – внесение проекта решения в парламент. Проблема в том, что все эти этапы большого разговора могут бюрократически не уместиться в сроки, за которые дума города должна направить губернатору Югры уведомление о необходимости повысить тариф на тепло из-за концессии – то есть все еще может элементарно сорваться.

Более того, свои политические риски есть и у возможной (судя по ответам администрации) отмены широкого обсуждения этой темы в городе. Ни окружной, ни городской власти, ни концессионеру не нужны общественные волнения по этому вопросу, особенно после того, как это прогремело в Нижневартовске, но нельзя исключать, что отсутствие публичного и откровенного разговора с сургутянами не приведет к подобным последствиям. СИА-ПРЕСС расскажет вам все подробности о развитии событий.


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Сегодня в 15:03, просмотров: 496, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:47
Очень впечатляет стремление «Корпорации СТС» во чтобы то ни стало заполучить теплосети Сургута в концессию. Как и стремление некоторых чиновников отдать теплосети в концессию. И явно не из альтруистических соображений, тех и других.

Сразу хочется сказать: такая корова нужна самому.

Альберт Леонов Сергей Б
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Сегодня в 16:52
Называй все своими именами, есть те, кто возможно получит благо от передачи в концессию тепловые сети. Некоторые ответственные работники города и тепловых сетей имеют определённое отношение к тому кто хочет лишить город источника дохода! Стратегический объект тепловые сети, почитайте что на урале делается на сколько процентов повышают цену и как руки выламывают всем частники?
Ни кто не будет нести персональную ответственность!
НЕТ ее ! Шувалов тоже не несет ни уголовную ни какую ответственность. Сказал , не исполнил и ничего не будет! Так и остальные! Кто же заступится за горожан?! Кому челом бить, что бы остановить распродажу?! Депутатам? Прокуратуре ? Или писать челобитную высокому начальству?!
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 17:08
Тоже называй всех своими именами – какие такие ответственные работники города хотят получить благо от передачи теплосетей в концессию?

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