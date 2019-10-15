Труд депутата должен оплачиваться, а именно, в размере средней заработной платы граждан

Конечно, тему выборов, которые намечаются в 2021 году пора уже обсуждать. А не узнавать об выборах за день перед голосованием. Чтобы с песнями и плясками ломануться «выбирать», того – не знай кого, чтобы он делал то – не знай, что.

Вот я, к примеру, обычный обыватель, которого совершенно не интересует политика. Как думаю и большинство граждан. Чтобы меня зацепило в этих самых выборах?

Однозначно скажу, что рассуждения на тему манипуляций с количеством депутатов и с системой самих выборов, лично меня совершенно не интересуют. Это не дает никакого представления о том, что нужно менять в качестве самих депутатов, чтобы они не оставались обычной номенклатурной единицей ничего из себя не представляющей.

А вы, друзья, как ни садитесь,

Все в депутаты не годитесь.

Честно скажу, как бы не изменился механизм самой выборной системы, я не буду голосовать за того – не знай кого, чтобы он делал то – не знай, что.

Прежде всего меня заинтересовали бы кандидаты, которые заранее предоставят на рассмотрение граждан свои предвыборные программы с предложениями: что конкретно они намерены делать, если станут депутатами и как свои предложения они намерены осуществлять. А не так, как это обычно происходит – заборы, обклеенные плакатиками с призывами: выбери меня, выбери меня, я такой красивый весь.

Вот, например, по Сургуту, не зависимо от личных симпатий или антипатий, чисто прагматично – Евгений Барсов. Он не то чтобы намерен развивать малую авиацию в Сургуте и виды спорта, связанные с ней, он этим занимается. Ему остается только выставить эту программу перед выборами, в подтверждение того, что он продолжит этот вид деятельности.

Хотелось бы вообще побольше депутатов от ЛДПР в думе Сургута. У ЛДПРовцев есть интересные заскоки, как например снизить расходы на содержание аппарата думы Сургута, которые неправомерно растут. Остается пожелать ЛДПРовцам не заборы украшать перед выборами, а заняться живой агитацией с предвыборными программами, где будут интересные предложения.

То же самое можно сказать и про КПРФ. У них есть интересные движения, как то, поддержка пикетов и митингов, и сами с пикетами бегают. Пиар конечно, но с пользой для граждан. Тоже, меньше заборы украшать перед выборами и больше живой агитации с живыми конкретными и интересными предложениями.

И с моей стороны, это не в коем случае не пиар вышеуказанных партий – это, если выключить антипатии, которые у меня конечно имеются и включить реалистичный прагматизм. Так, для примера.

И конечно однозначно считаю, что труд депутата должен оплачиваться, а именно, в размере средней заработной платы граждан. Это сделает депутата лицом подотчетным гражданам, которые его выбрали и взаимно заинтересованным с гражданами, и откроет дорогу в депутаты лицам, представляющим более широкие слои населения. А деньги на свое содержания депутаты отработают и с лихвой, если, защищая интересы граждан будут более рачительно следить за городскими расходами.

Из комментария к статье Дмитрия Щеглова о необходимости отменить сбор подписей на выборах.