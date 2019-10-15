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Труд депутата должен оплачиваться, а именно, в размере средней заработной платы граждан

Конечно, тему выборов, которые намечаются в 2021 году пора уже обсуждать. А не узнавать об выборах за день перед голосованием. Чтобы с песнями и плясками ломануться «выбирать», того – не знай кого, чтобы он делал то – не знай, что.

Вот я, к примеру, обычный обыватель, которого совершенно не интересует политика. Как думаю и большинство граждан. Чтобы меня зацепило в этих самых выборах?

Однозначно скажу, что рассуждения на тему манипуляций с количеством депутатов и с системой самих выборов, лично меня совершенно не интересуют. Это не дает никакого представления о том, что нужно менять в качестве самих депутатов, чтобы они не оставались обычной номенклатурной единицей ничего из себя не представляющей.

А вы, друзья, как ни садитесь,

Все в депутаты не годитесь.

Честно скажу, как бы не изменился механизм самой выборной системы, я не буду голосовать за того – не знай кого, чтобы он делал то – не знай, что.

Прежде всего меня заинтересовали бы кандидаты, которые заранее предоставят на рассмотрение граждан свои предвыборные программы с предложениями: что конкретно они намерены делать, если станут депутатами и как свои предложения они намерены осуществлять. А не так, как это обычно происходит – заборы, обклеенные плакатиками с призывами: выбери меня, выбери меня, я такой красивый весь.

Вот, например, по Сургуту, не зависимо от личных симпатий или антипатий, чисто прагматично – Евгений Барсов. Он не то чтобы намерен развивать малую авиацию в Сургуте и виды спорта, связанные с ней, он этим занимается. Ему остается только выставить эту программу перед выборами, в подтверждение того, что он продолжит этот вид деятельности.

Хотелось бы вообще побольше депутатов от ЛДПР в думе Сургута. У ЛДПРовцев есть интересные заскоки, как например снизить расходы на содержание аппарата думы Сургута, которые неправомерно растут. Остается пожелать ЛДПРовцам не заборы украшать перед выборами, а заняться живой агитацией с предвыборными программами, где будут интересные предложения.

То же самое можно сказать и про КПРФ. У них есть интересные движения, как то, поддержка пикетов и митингов, и сами с пикетами бегают. Пиар конечно, но с пользой для граждан. Тоже, меньше заборы украшать перед выборами и больше живой агитации с живыми конкретными и интересными предложениями.

И с моей стороны, это не в коем случае не пиар вышеуказанных партий – это, если выключить антипатии, которые у меня конечно имеются и включить реалистичный прагматизм. Так, для примера.

И конечно однозначно считаю, что труд депутата должен оплачиваться, а именно, в размере средней заработной платы граждан. Это сделает депутата лицом подотчетным гражданам, которые его выбрали и взаимно заинтересованным с гражданами, и откроет дорогу в депутаты лицам, представляющим более широкие слои населения. А деньги на свое содержания депутаты отработают и с лихвой, если, защищая интересы граждан будут более рачительно следить за городскими расходами.

Из комментария к статье Дмитрия Щеглова о необходимости отменить сбор подписей на выборах.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 591, комментариев: 9


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Комментарии:
d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
Сегодня в 12:36
"откроет дорогу в депутаты лицам, представляющим более широкие слои населения" откроет, если кто-то предвыборную компанию Феде кочегару оплатит и подписи просуетит. Феде правда позже отработать интерес придется, но это уже другая история
444
не нравится
Сегодня в 12:42
Все советский велосипед изобретаете, когда пол-мира уже на нормальных раскатывает? Все это уже было. Развитые страны прошли эти ясли еще в позапрошлом веке. Депутат со средней зарплатой по больнице - это априори легкая жертва для коррупции. Особенно, если учесть его полномочия, права и обязанности, которые и сравнить нельзя с полномочиями мелкого клерка. Нет, черт побери, у советских собственная гордость. Будем биться головой об стену назло проклятым мериканцам. Необучаемые...
И не надо приписывать всем "обывателям" непонимание необходимости изменений избирательного законодательства, практики правоприменения, работы всего государственного аппарата. Ничего "обычного" в формуле "давайте менять, ничего не меняя", нет. Даже для обывателей. Небось, ложку мимо рта не проносят и мыло не едят.
Сергей Б d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
Сегодня в 13:10
Кочегар в Думе был бы кстати. Хорошо бы ее украсил. Пол думы с фингалами ходило бы.

Альберт Леонов
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Сегодня в 13:56
Мечтатели...
Тут бы одну дельную поправку внести в устав города, прописать: как должны встречаться депутаты с электоратом, сколько раз и за что их можно изгнать из думы...
Более действенно было бы!
Флудер
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Сегодня в 13:57
В древнем Риме быть сенатором не оплачивалось. Поэтому сенатора и могли быть только состоятельные люди.
Механизм отзыва депутата - это то, что нужно.
Сергей Б
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Сегодня в 15:09
Ох уж, это сладкое слово халява.

kosha Сергей Б
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Сегодня в 19:09
Один мой друг говорил : " ...нет ничего опаснее в мире - пьяного сантехника ".
kosha 444
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Сегодня в 19:10
А для "жертв коррупции " должна быть реальная перспектива попасть на плаху.
kosha Альберт Леонов
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Сегодня в 19:12
Лучше как в древности изгнать из города.

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Мнения

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