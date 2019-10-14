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​Сбор подписей нужно отменять

Наш активный автор Атанас Атанасов написал большой материал с предложением о переустройстве выборов в Сургуте. В нем много интересных и спорных моментов, я хочу разобрать и раскрыть инициативу, с которой согласен на сто процентов – заменить сбор подписей для выдвижения кандидатов в думу на избирательный залог. Это решение, как ни удивительно, окажется позитивным вообще для всех: и для власти, и для оппозиции / независимых кандидатов, и для горожан.

Для начала – что мы имеем сейчас. Сейчас система сбора подписей является главным заградительным инструментом по недопуску кого надо на выборы. Дело не только в том, что это страшно трудоемкий и жутко зарегулированный процесс, когда, например, совершенно нормальные подписи реальных людей могут быть отвергнуты из-за лишней запятой (буквально).

Его самая большая проблема – это почерковедческая экспертиза, которая позволяет некоему безымянному клерку из УВД завернуть ЛЮБОЙ подписной лист. И никто не может это решение опротестовать – ни кандидат, ни даже человек, чью подпись посчитали поддельной, а он лично пришел и подтвердил, что подписывал эту бумагу. Клерк из МВД по умолчанию непогрешим, неподконтролен, неподотчетен, и это становится предметом политических рисков.

Кто мог знать, что завернутые почерковедами подписные листы в Москве на выборах 2019 года станут триггером самых массовых протестов последних лет? Кто может гарантировать, что ничего подобного не случится в других городах во время других кампаний?

То есть: в системе сбора подписей по умолчанию заложено несколько червоточин, которые, во-первых, мешают кандидатам, во-вторых, потенциально нарушают право избирателей увидеть в бюллетенях тех, кого они хотят там видеть, что, в-третьих, может привести к непредсказуемым последствиям.

Эта проблема легко устраняется отменой подписей и введением избирательного залога. Смысл такой: кандидат вносит определенную сумму (по закону она варьируется между 10-15 процентами от максимальной суммы избирательного фонда, то есть от сотен тысяч до более миллиона в зависимости от разных уровней выборов), которую ему вернут, если он наберет определенный порог голосов (как правило, между 3 и 5 процентами).

Я уже вижу истошные вопли в комментариях о том, как это «сделает выборы уделом богачей» и «отсечет простых людей». Это не так.

Существующая ныне система сбора подписей – это уже отсечение простых людей практически без каких-либо шансов, потому что на сбор подписей нужно потратить более ста тысяч рублей по минимуму – и при этом не факт, что тебя зарегистрируют. Могут обкосячиться сборщики (скорее всего они так и сделают, а для найма качественных нужно намного больше 100 тысяч рублей), могут придраться в избиркоме, может завернуть почерковед – просто потому что ему так захотелось. И вы эти деньги потеряете безвозвратно, вместе с кучей нервов, сопутствующих этому процессу.

А если есть возможность внести залог и гарантированно участвовать в кампании – вы сначала прикинете свои шансы на заветные 3-5 процентов голосов, и если поверите в себя – то будете изо всех сил бегать и предлагать себя избирателям, чтобы достигнуть минимального порога (а лучше – выиграть) и вернуть внесенные деньги. Ну либо вы настолько богаты, что можете спокойно подарить эти сотни тысяч или миллион-другой городу, сделав залог и не набрав минимум для его возвращения.

Что касается, условно, учителей или врачей, которые хотят в думу, но у них нет свободных денег на залог – они легко могут зарегистрироваться при поддержке одной из парламентских партий, я уверен, те с удовольствием поддержат инициативных граждан.

Почему это выгодно власти. Потому что в 2021 году, когда нам предстоит выбирать депутатов Сургута, Югры, Тюменской области и Госдумы РФ, я уверен, найдутся провластные кандидаты, которые предпочтут пойти на выборы не под лейблом «Единой России». Просто чтобы не уменьшить свои шансы. И этим ребятам придется собирать подписи. У них будут конкуренты, которые будут следить за процессом и тыкать носом в нарушения, это будут лишние организационные расходы, нервы. Зачем?

Зачем, если можно просто ввести избирательный залог, который любой представитель истеблишмента легко заплатит из своего кармана либо, на крайний случай, из партийной кассы?

Так что замена сбора подписей на избирательный залог для политического менеджмента сродни «спиливанию мушки» из анекдота про ковбоев – облегчение своей участи в непростом 2021 году. Одна проблема: как в этом случае снимать с выборов неугодных кандидатов? Ну, тут никаких советов я давать не стал бы, даже если бы знал. Сами придумают.

В общем, плюсов у такого решения критически больше, чем минусов. Сейчас, чувствую, опять вылезут комментаторы, которые скажут, что «закон не предусматривает» или что-то вроде. Ребята, до тех выборов еще почти два года. За это время можно несколько раз поменять избирательное законодательство (уверен, так и будет).

Подумайте об этом.


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Сегодня в 16:55, просмотров: 167, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:31
Солженицын тоже писал, как обустроить Россию. Но как-то все пошло наперекосяк. И я даже догадываюсь почему.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:32
Поставил «нравится». Авансом. В надежде на что-то вразумительное.

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