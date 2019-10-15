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Скоростной спутниковый интернет для дома и офиса в Сургутском районе – теперь реальность

В Сургуте и Сургутском районе есть места, где недоступен проводной интернет – это дачи, отдаленные поселения и деревни. Однако на сегодняшний день у жителей таких мест появилась возможность получить доступ к всемирной сети при помощи спутникового интернета. Именно такие услуги предлагает компания РТКОММ с торговой маркой SenSat.

«Услуга предоставления доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона еще очень мало знакома потребителям. Наша стратегия по выводу на рынок новой торговой марки SenSat в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях для подключения скоростного спутникового интернета в их частном доме», – рассказал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

Подключение спутникового интернета SenSat со скоростью до 45 Мбит\с осуществляется с помощью малоразмерных VSAT-станций, которые включают в себя антенну, приемопередатчик, модем, а также необходимые компоненты для их монтажа и подключения. Оборудование можно взять в аренду с ежемесячной оплатой или приобрести в собственность.

Кроме того, Михаил Муттерперл сообщил о том, что название ТМ SenSat является неологизмом, образованным от английских слов sensation (сенсация) и satellite (спутник): «Слитно эти слова расположены для того, чтобы вызывать ассоциацию с сенсацией и технологическим прорывом, которым является способ предоставления услуги доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона, фактически перевернувшим представление о скорости и доступности спутникового интернета. Слово «спутник» в ТМ SenSat тоже обыгрывается и имеет двойной смысл – одновременно «спутник жизни» и космический аппарат».

Услуга скоростного спутникового интернета под ТМ SenSat предоставляется по всей территории покрытия космических аппаратов «Экспресс АМ-5», «Экспресс АМ-6», «АМУ-1».

На территории Ханты-Мансийского Автономного округа услуги подключения осуществляет официальный дилер SenSat – ООО «Связь Монтаж Сервис» (г. Сургут).

Директор предприятия Роман Порохняк рассказал журналистам об актуальных тарифах: «Стоимость приобретения оборудования в собственность – от 29 990 руб. Стоимость услуги – от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с».

Рассказывая о перспективах SenSat в регионе, Роман Порохняк отметил: «У нас уже есть первые пользователи – физлица, которые подключились к этой услуге, как только узнали о ней. В первую очередь, они пользуются возможностями электронной почты и социальных сетей в своем загородном доме. Вторая группа пользователей, среди которых может быть востребована услуга – предприниматели, которые ведут свой бизнес на удаленных или труднодоступных территориях, где нет развитой оптической инфраструктуры. Спрос на услугу и динамика подключений – стабильные, несмотря на то, что знают о ней еще далеко не везде. Это позволяет нам рассматривать направление предоставления услуг скоростного спутникового интернета SenSat как точку роста для нашего бизнеса».

Доставка комплектов подключения скоростного спутникового интернета SenSat осуществляется за счет конечного пользователя по тарифам выбранной службы доставки – либо самостоятельно, либо силами официального дилера в зависимости от решения клиента.

Узнать другие подробности и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от SenSat можно на сайте: www.sensat.ru


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15 октября в 10:10, просмотров: 575, комментариев: 0


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