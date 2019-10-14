Можно ли получить выплаты на ребёнка не по месту прописки?

«Зарегистрирована в другом городе, но постоянно проживаю с семьей в Сургуте. Возможно ли обратиться за ежемесячными выплатами в связи с рождением детей по месту пребывания или фактического проживания?»

Ранее названное заявление можно было подать лишь по месту регистрации, тогда как с мая 2019 года – по месту пребывания или фактического проживания.

В соответствии с ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подается гражданином по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения, непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

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