​Как нам украсить проспект Мира

Много лет на работу и с нее езжу по улицам города. Правда только по конкретным улицам – Энгельса, Энергетиков, Набережному. И это происходило из года в год. Однако уже почти два года я езжу по проспекту Мира и меня стала волновать судьба этой большой магистральной улицы.

Нет, конечно, более десяти лет назад ее сделали очень хорошо и из маленький улицы она превратилась в настоящий проспект. Но несмотря на все улучшения, она мне никогда не нравилась, а почему она мне не нравилась я понять не мог.

И вот летом, в обеденное время, гуляя до офиса Сургутнефтегаза и обратно на работу я понял в чем проблема моей нелюбви к проспекту Мира. Она в следующем – расстояние между домами на сторонах улицы очень большое и чтобы дойти от дома на одной стороне проспекта к дому на другой его стороне нужно проделать целое путешествие. В Яндекс. Картах даже специально замерил расстояние между домами на разных сторонах улицы - ** метров.

Это очень большое расстояние. Человек себя в таких масштабах перестает ощущать частью пространства и превращается для себя самого в песчинку. Это очень плохо. Но на проспекте Мира это усугубляется тем, что «дыра» между домами на Мира — реально дыра, состоящая в основном из безликих парковок, двух широких трехполосных автодорогах, и 10 метровой лужайки между ними.

Нет никаких архитектурных зацепок, доминант, изменений высотности, кроме, разве что, нескольких небольших березовых посадок. Поэтому все это смотрится как одно большое нелогическое пространство. Да, досталась эта ситуация нам с далекого прошлого, когда вдоль Мира проходила воздушная линия электропередач. Но линии уже давным-давно нет, а огромное пространство осталось.

И вот пока я гулял, перебирал в голове возможные варианты превращения проспекта Мира из автод«ы»рожного монстра в улицу для людей. У меня возникло несколько вариантов решений. Про первый я сделаю отдельную статью, потому что она заключается в строительстве трамвайного движения по центральной разделительной полосе проспекта Мира с помощью механизма концессии. Здесь то как раз концессия будет очень хороша. Может меня уже сейчас услышит потенциальной концессионер.

А вот далее я понял следующее. Проспект Мира последовательно пересекает несколько писательских улиц – Чехова (знаю, что там еще нет Мира), Лермонтова, Островского, Пушкина, Маяковского. Улицы знаменитых писателей есть, а толку от этого никакого. Ни памятника, ни доски – ничего нет.

Вот и можно использовать эту недоработку советских времен на благо сужения и украшения улицы Мира. Во-первых, я предлагаю на пересечении Мира и соответствующей писательской улицы установить памятник или бюст знаменитого соотечественника. Это восполнит почти полное отсутствие памятников в нашем городе.

А во-вторых, с одной из сторон проспекта Мира, вдоль пешеходных дорожек сделать что-то вроде стены с барельефами, инсталляциями, картинами или памятными бронзовыми сценками из известных произведений данных писателей. В нескольких местах можно поставить подобие беседок или атриума. Мне кажется, что лучше это сделать со стороны магазинов Даниловский, Престиж и Троицкого храма, то есть с северной стороны дороги. Хотя вопрос дискуссионный.

Для чего все это? Визуально стена, барельефы, картины и так далее уменьшат воспринимаемое человеком пространство улицы, сделает ее более адекватной для ощущений людей, а с другой стороны красиво поданная информация о произведениях писателя и его памятник будет способствовать литературному просвещению жителей. Школьники из многочисленных учебных заведений вдоль проспекта потом и сами не смогут сказать, откуда, не выучив очередной урок литературы, они знают, что «Золотая рыбка» – это Пушкин или «Три сестры» – это Чехов. А будут они это знать потому, что на косой десяток раз пройдут вдоль барельефа или инсталляции с образами рыбки или трех девушек. Отложится на подкорку мозга.

А что касается разделительной полосы автодороги, то после проведения трамвайной линии вдоль железнодорожного полотна можно будет высадить черемуху или рябину. Эти кустарники, с одной стороны, не помещают городскому электротранспорту, а с другой стороны, будут безопасно цвести и расти на радость всем горожанам еще сильнее визуально разделяя улицу на две части.