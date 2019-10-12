Новации в налоговом кодексе, которые касаются не только предпринимателей, а вообще всех владельцев недвижимости

А вот эта новость в Налоговом кодексе РФ касается не только предпринимателей, а всех, от слова ВСЕХ владельцев недвижимости (планирующих ее продать или продавших в 2019 году): «Если доходы налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта, .... (на 1 января года отчуждения - ком.авт.) ... умноженная на 0,7, то в целях налогообложения доходы налогоплательщика от продажи этого объекта недвижимого имущества принимаются равными соответствующей кадастровой стоимости этого объекта недвижимого имущества, умноженной на 0,7».

В переводе на человеческий это означает, что какую бы сумму вы не указали в договоре купли-продажи (хоть трижды рыночную), если она меньше 70 процентов кадастровой, то налог вы платить будете от 70 процентов кадастровой стоимости. Рынок, говорите?

Для получивших недвижимость в дар: «При дарении объекта недвижимого имущества, сумма налога исчисляется как налоговая база, умноженная на 13 процентов». Налоговая база при этом — кадастровая стоимость. Получили в дар недвижимость? Заплатите НДФЛ в размере 13 процентов от кадастровой стоимости объекта.

А самое потрясающее, что нормы эти вступят в силу с 01.01.2020, но применяться будут к сделкам, совершенным в 2019 году!!!