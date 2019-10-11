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У Вадима Шувалова есть очень серьезные недоброжелатели

Возможно, из региональной власти или крупных компаний, базирующихся в Сургуте

В нескольких крупнейших анонимных телеграм-каналах за последнюю неделю вышли негативные посты про сына главы Сургута Вадима Шувалова. Эту ситуацию для СИА-ПРЕСС прокомментировал тюменский политолог Александр Безделов.

Выход подобных материалов в крупных такой специфической среде, как телеграм-каналы, – это признак спланированной пиар-атаки на главу Сургута. Судя по тому, что публикации вышли на крупных площадках, враги у Вадима Шувалова очень серьезные, потому что подобное стоит больших денег. Возможно, недоброжелатели мэра находятся в региональной власти или крупных компаниях, которые базируются в Сургуте. О серьезности их намерений можно будет судить позже, когда станет понятно, будет ли продолжение у этой пиар-атаки. Так или иначе, произошедшее говорит о некоторых проблемах для Шувалова.

Что будет, если все сказанное в анонимных телеграм-каналах про Илью Шувалова окажется правдой? Разумеется, сын за отца не отвечает, и наоборот, но если сказанное в постах подтвердится, то это нанесет не критический, но довольно сильный удар по сургутскому мэру.


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Сегодня в 14:15, просмотров: 401, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:45
Здесь точнее будет сказать: какое дерево, такое и яблоко. И наоборот.

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Мнения

У Вадима Шувалова есть очень серьезные недоброжелатели

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