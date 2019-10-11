​Как избирать городскую власть

Думаю, что поднятый Дмитрием Щегловым вопрос о выборе городской власти давно назрел. Опыт Сургута и заграницы подтолкнули меня выработать проект, который, на мой взгляд, объективно отражает мнения горожан, прозрачен в его исполнении, менее затратен и позволяет общественности контролировать работы городской власти.

В чем суть предлагаемого проекта?

То, что нашему городу нужен новый глава, уже предельно ясно, как и то, что выбирать его надо по-новому, всем населением Сургута, как было изначально записано в Конституции, принятой всем населением России в декабре 1993 года на всенародном референдуме.

Нынешний глава города был избран думой города, что является нарушением Конституции. Ссылка на Устав города или на законодательный акт регионального уровня – не основание, поскольку противоречит Конституции. Как это стало возможно – не является задачей данной статьи. Я предлагаю простой и эффективный способ вернуть народовластие в нашем городе. Мое предложение максимально простое, короткое и однозначное, поскольку не позволяет двусмысленного толкования, а значит, лазейки для нарушений.

Согласно предлагаемому мной проекту, один раз в четыре года проводятся выборы городской (муниципальной) власти. Выбирается одновременно представительная (городской совет) и исполнительная (городская администрация) власть. При этом депутаты выбираются всем населением, а градоначальник – депутатами из состава всенародноизбранных депутатов.

Дополнительные или досрочные выборы депутатов не предусматриваются, так как в проекте заложен механизм пополнение состава депутатов, в случае отсутствия кого-либо из них (выезд на постоянное местожительства, заболевание, отставка и наконец – смерть).

Право участвовать в голосовании (активное избирательное право) имеют все граждане старше 18 лет на день голосования. Право быть избранным (пассивное избирательное право) имеют все лица старше 25 лет на день голосования. Хотя можно подумать и снижении возраста избирателей. Ведь тем, которым 18 лет исполнится на следующий день после выборов решать как жить его городу право получат только когда им исполнится уже 22 года. А те, которым было уже за 70 лет –решать будущее молодых сургутянв следующие четыре года, когда уже могут быть том свете (дай им Бог, здоровья и жизни!)

В списки для избрания депутатов включаются все лица, предъявившие справку о наличии или отсутствии судимости и справку из психиатрического диспансера. Не допускаются лица, имеющие непогашенную судимость или стоящие на учете в психдиспансере.

Сбор подписей не требуется. Все кандидаты вносят залог в размере годовой минимальной заработной платы. Лицам, попавшим в список первых пятидесяти по количеству набранных голосов на выборах, залог возвращается. Сумма залогов остальных кандидатов используется в качестве компенсации расходов на проведение выборов. Это мобилизует кандидатов трезво оценивать свои возможности и популярность

Предвыборная агитация ведется в форме выступлений по телевидению, радио и в городских газетах на средства городского бюджета и одинаково по объему для всех кандидатов. Дополнительная агитация за счет средств кандидатов не допускается, в том числе листовками.

Основным способом агитации являются встречи кандидатов с избирателями в городских культурно-спортивных центрах. С целью уравнивания возможностей кандидатов на выборах, встречи с трудовыми коллективами не допускаются. Это уменьшает возможности крупных руководителей воздействовать на выбор своих коллективов и на состав депутатов.

Депутаты выбираются всем населением города (муниципалитета) по единому многомандатному избирательному округу. Каждый избиратель ставит столько отметок напротив имен кандидатов, скольким он доверяет представлять его в городском Совете.

Это может быть только один кандидат, а могут быть и все кандидаты. Отметки выбора должны быть «галочка» или «крестик» в полях для отметок. Зачеркивание имен кандидатов не является основанием для испорченности бюллетеня, если понятен выбор избирателя. В спорных случаях вопрос решается избирательной комиссией большинством списка.

Подсчет голосов производится специальными сканерами. Бюллетени привозятся в ЦИК города в опечатанных перед началом голосования урнах и пропускаются последовательно через два сканеров. Если оба сканера дают одинаковые результаты – распечатанные результаты подписываются всеми членами участковой избирательной комиссии.

Если результаты двух сканирований окажутся различными – проводится чтение третьим сканером. Если из трех сканирований два дают одинаковые результаты – эти два и являются итоговым протоколом голосования. Если все три результата сканирования окажутся разными – проводится ручной подсчет бюллетеней (скорее всего, это будет означать испорченный или неаккуратно отмеченный бюллетень).

Первые 50 кандидатов по количеству набранных голосов составляют Коллегию выборщиков.

Избрание главы города (градоначальника) производится Коллегией выборщиков из числа первой двадцатки кандидатов по набранным голосам. Избранный таким образом градоначальник предлагает Коллегии выборщиков избрать первого и второго его заместителя. Предложенные заместители не обязательно должны быть из числа выборщиков. Если предложенный кандидат на пост заместителя не наберет две трети голосов выборщиков, градоначальник выдвигает другую кандидатуру.

После избрания главы и его заместителей (если кто-то из них был избран депутатом) выпадают из списка депутатов, и первые 25 кандидатов получают статус депутата городского совета. 26-й и 27-й от списка получают статус резервных депутатов и имеют право принимать участие в работе комиссий и комитетов городского Совета, но без права участия в голосованиях.

С момента их избрания глава города и его заместители теряют статус депутата. Но если они по своему желанию не хотят работать в администрации, то становятся резервными депутатами и в случае освобождения места депутата занимают его.

В случае необходимости выбора нового главы и его первого и второго заместителей собирается Коллегия выборщиков. В составе Коллегии выборщиков входят первые 50 кандидатов по набранных мягким рейтинговым голосованием голосов. В случае ухода кого-либо из Коллегии выборщиков, список Коллегии уменьшается и не пополняется.

Таким образом избегается необходимость проводить дополнительные выборы для заполнения вакантного места. Эта процедура применяется до истечения срока работы избранного Совета, т.е. все четыре года.

Градоначальник ведет прием граждан один день в неделю с 14-00 часов и до окончания списка записавшихся на прием. Если необходимо участие в решении поднятого вопроса чиновников администрации, эта повторная встреча проводится в день следующего или последующего приема (по согласованию с гражданином) с 9-00 до 12-00 часов.

Один раз в месяц прием ведется в воскресенье.

В случае, если градоначальник не имеет возможности по объективным причинам вести прием, он назначает другой день приема, о чем сообщается заблаговременно на сайте администрации города.

Один раз в месяц проводится встреча населения с администрацией и депутатами в общественных центрах (Филармония, ДИ «Нефтяник», ДК «Строитель», ДК «Магистраль» (городской театр), спортивные залы «Спарта», «Геолог» и «Дружба», театральные залы СурГУ и СурГПУ).

Депутаты ведут личный прием с 14-00 до 20-00 часов один раз в неделю. Один раз в месяц личный прием должен быть в выходной день. Личный прием не может быть заменен приемом его помощника или доверенного лица.

Позволю себе некоторые пояснения, как и почему сделаны эти предложения.

Избрание депутатов по единому многомандатному избирательному округу зеркально отражает предпочтения горожан. Избранный депутат избран всем населением, а не отдельной частью (сегментом) города. При нынешнем же варианте выборов тот, которому я доверяю, избирается жителями соседнего дома, а я голосовать за него не могу. При нынешней системе, если у кандидата «схвачены» 2-3 избирательные комиссии, вопрос попадания в Думу практически решен. По предлагаемому же нами варианту «схватить» даже 10-15 избирательных ко-миссий недобросовестному кандидату этом не поможет.

Мягкое рейтинговое голосование реально отражает влияние и доверие к каждому депутату. Кроме того, оно облегчит проверку бюллетеней и подсчет голосов. Можно закупить максимум пять сканеров для подсчета голосов. Избирательные комиссии сопровождают избирательную документацию и запечатанные урны до здания Центральной избирательной комиссии (например, в Филармонии), где перед глазами всех желающих сургутян (и перед камерами городского телевидения), по очереди, производится подсчет голосов параллельно двумя сканерами.

В случае идентичности результатов, подписываются протоколы, вся документация опечатывается и хранится до следующих выборов. В случае расхождение в результатах двух сканеров бюллетени пропускаются через третий сканер. Если в результате этих трех подсчетов в два из них получатся одинаковые результаты, подписывается протокол с результатами этих двух чтений. Если результаты опять расходятся – производится ручной подсчет бюллетеней с целью найти испорченный бланк.

Вопрос личного приема граждан главой города или депутатами нельзя заменять общением в интернете, хотя этот канал я не отвергаю. Нынешней власти не хватает общения с народом глаза в глаза.

Сургут – наш город. Не дадим его судьбу в руки случайных людей.

Я хотел бы от вас, дорогие сургутяне, серьезного и ответственного отношения к поднятой теме. Это вопросы, которые касаются всех нас, которые во многом определят, как будем жить завтра мы, наши дети и внуки.