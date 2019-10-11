​В телеграме на почти миллионную аудиторию распространили компромат на сына главы Сургута. Что это значит и как повлияет на второй срок Шувалова?

В нескольких крупнейших анонимных каналах в телеграме в течение недели вышли посты про то, что сын главы Сургута Вадима Шувалова Илья якобы является владельцем крупной сети игорных заведений «23бет.ру», директор которой попал под уголовное преследование. Что это было и как повлияет на политические перспективы мэра Сургута и его команды – разбирался СИА-ПРЕСС.

Что случилось?

Негативные посты про Илью Шувалова вышли на таких крупных телеграм-каналах, как «Незыгарь» (250 тысяч подписчиков), «Футляр от виолончели» (388 тысяч подписчиков), «Siloviki» (57 тысяч подписчиков), в виде репоста – на «Дабл Ять» (200 тысяч подписчиков). Таким образом только с этих четырех каналов аудиторией поста стали почти 900 тысяч человек, плюс информацию взял известный портал компромат.ру и другие подобные ресурсы.

Суть месседжа – Илья Шувалов якобы при помощи влиятельного отца развил сеть игорных заведений в Сургуте, чему «никак не мешала полиция», затем распространил эту сеть по стране, и для прикрытия своих интересов вошел в Федерацию бокса России. Сейчас дела бизнесмена вроде как пошли по наклонной: как пишут анонимные авторы, где-то у «23бет.ру» конфискуют игровые аппараты, в Алтае и Башкортостане заводят уголовные дела, а в Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями арестован директор компании Павел Козлов. К тому же Илью Шувалова уволили с поста замгенсекретаря Федерации бокса России (ФБР).

Всё это правда?

Сложно сказать. Как минимум информация об увольнении из ФБР с формулировкой «в связи с утратой доверия» подтверждается – представители федерации официально об этом заявляли. Случилось это в конце 2018 года.

Связь Ильи Шувалова с «23бет.ру» по открытым источникам не прослеживается, хотя факт, что он занимался подобным бизнесом, не секрет – ранее он был соучредителем ООО «Казино девелопмент», по некоторым данным, он управлял игорной компанией «Лайнбизнес» и региональным отделением лотерей «Победа».

Вся информация относительно уголовных проблем «23бет.ру», о которой пишут анонимные источники, либо официально не подтверждена, либо опубликована в изданиях, не вызывающих доверие.

Что будет Вадиму Шувалову?

Ничего. По крайней мере, на этом этапе, пока дело ограничивается постами в телеграме. Об этом в разговоре с СИА-ПРЕСС заявил политолог, автор телеграм-канала «Давыдов.Индекс» (290 тысяч подписчиков) Леонид Давыдов: «Публикация компромата в анонимных телеграм-каналах – это обычная коммерческая процедура. Как раньше, в начале 2000-х, для подобного использовался сайт компромат.ру, так сейчас используется телеграм-каналы. Это модно. Следовательно, каких-то серьезных последствий для фигурантов этих постов на основании написанного не наступает – это скорее мера предупреждения, «разминка», чтобы испортить человеку настроение и показать ему, что есть кто-то настолько недовольный, что готов заплатить деньги за негативные материалы».

Справка СИА-ПРЕСС: по некоторым данным, расценки размещения поста в канале «Незыгарь» стоят от 400 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от целей и характера материала. «Футляр от виолончели» – меньше, но порядок цифр схож. Эксперты, опрошенные редакцией, сказали, что в кампанию, которая подразумевает размещение постов в десятке топовых телеграм-каналов, потребуется вложить до 10 млн рублей.

А как же будущее переназначение Шувалова?

Если Вадим Шувалов собирается на второй срок, то ему предстоят перевыборы (де-факто – переназначение губернатором и депутатами городской думы) в сентябре 2020 года. Повлияет ли прошедшая пиар-атака на этот политический процесс? Уральский политтехнолог, основатель коммуникационного агентства Magic Inc Платон Маматов в разговоре с СИА-ПРЕСС высказал уверенность, что нет: «Нужно понимать следующее: телеграм – это внутриэлитная история. Никто не будет размещать посты на этой площадке, чтобы, условно, подорвать электоральный рейтинг кандидата – даже если его выбирают депутаты городской думы. К тому же запускать негатив за год до выборов никто бы не стал, подобные контр-кампании стартуют от четырех до одного месяца до дня голосования.

Следовательно, остается две версии. Первая – борьба за бизнес-интересы с сыном вашего главы. Вторая – попытка подкопать под мэра через сына, но не с точки зрения будущих выборов, а для инициации какой-нибудь силовой проверки или для воздействия на кадровые решения. Например, в администрации президента или других органах власти прикидывают, что какого-то человека могут забрать на повышение, а тут выходит информация, которая это решение срывает. Сказать точно, какая версия правильная, сейчас нельзя – нужно смотреть, как будет развиваться ситуация в дальнейшем».

Таким образом Маматов косвенно подтвердил одну из версий, гуляющую среди истеблишмента и СМИ: что пиар-атака на самом деле была предназначена для предотвращения карьерных перспектив замглавы Сургута Алексея Жердева. Якобы он хотел продвинуться на пост замгубернатора, но публичный скандал вокруг Ильи Шувалова, который инициировал его приход в администрацию Сургута, должен остановить процесс повышения.

С этим категорически не согласен Леонид Давыдов: «Нельзя говорить о том, что кто-то не получит какой-то пост из-за публикаций в телеграме. Если кадровое решение относительно какого-то человека не состоится – это будет не из-за постов в анонимных каналах, а из-за каких-то других причин. Хотя, конечно, если назначение сорвется, то все потом будут писать что это случилось именно из-за атаки в телеграмме, это хороший пиар для каналов».

Итого

Ни один из опрошенных СИА-ПРЕСС политологов и экспертов в сфере политического телеграма не усомнился, что одновременный выход однородных негативных материалов в нескольких анонимных каналах – это спланированная и оплаченная акция. Пока нельзя с высокой уверенностью утверждать даже то, на кого она направлена – на Илью Шувалова и его бизнес-интересы или на Вадима Шувалова и его политическую карьеру. Можно только сказать, что у них есть некий влиятельный недоброжелатель из элит, у которых сегодня модно устраивать «разборки» в телеграме.

В итоге прошедшая серия публикаций едва ли поколебала политический ландшафт в Сургуте и Югре. СИА-ПРЕСС подробно разберет ее продолжение – если оно случится.