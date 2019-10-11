16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,2237   EUR  70,7296  

​Плохая хорошая новость

Дмитрий Щеглов поделился с читателями очередным конспирологическим бредом комиссии Совета Федерации по «защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ». А заодно и своими выводами-новостями:

«Плохая – судя по всему, эти люди действительно верят в те бредни, о которых говорят. А еще эти люди нами управляют.

Хорошая – судя по тому, как они описывают и аргументируют свои конспирологические изыски, количество их сторонников будет стремительно уменьшаться».

К моему глубокому сожалению, вынужден расстроить. Хорошая новость тоже на самом деле плохая. Потому что «эти люди» собрались управлять нами вечно. А после них хоть потоп. И такой потоп уже был. Недавно. Назывался – развал СССР или «величайшая геополитическая катастрофа ХХ-го века».

Да, сейчас об этом как-то скромно стараются не упоминать, но количество сторонников совка к 1980-му году в стране уменьшилось катастрофически. Никто ни в какой коммунизм не верил. Все знали, что говорить на собраниях, если спросят, но после собраний травили антисоветские анекдоты. От советской безнадеги пили практически поголовно. Кто не жил в то время, не поймет катастрофы советского пьянства. Но посмотрите Фитили тех лет, послушайте великого Жванецкого (1980 год): «А я говорю: чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия. Просто чтобы понять своих трудящихся. Так сказать для обострения восприятия и облегчения выражения. С восьми утра, как положено».

Ржали над этой властью, пили, тащили все, что плохо лежит, и плевали на работу. До такой степени, что «им» пришлось что-то делать. Невесть что, кое-как, по-другому эти жертвы отрицательного отбора и советского образования не умели. Сначала облавы в магазинах в рабочее время, чтобы люди больше и лучше работали, а не стояли в километровых очередях за дефицитом. Потом запрещали водку, вырубали вековые виноградники, печатали деньги, чтобы «поднять благосостояние советского народа». Метались как угорелые. Вся их бурная деятельность вплоть до развала описывается двумя фразами. Жванецкого, этого летописца конца советской эры:

Очень тяжело менять, ничего не меняя, но мы будем.

И сакраментального:

Чтоб они не делали, не идут дела...

Сколько в результате их метаний осталось сторонников советской власти, мы увидели в августе 1991 года. Ноль. Никого. Назначенец Крючкова генерал КГБ Шебаршин (тосковавший потом по совку), начальник Первого главного управления КГБ СССР с началом ГКЧП «весь день 19 августа 1991 года демонстративно играл в теннис» (из его мемуаров). На защиту советской власти, своего руководства и самого КГБ тогда не встал даже подполковник КГБ Владимир Путин, мы это прекрасно знаем.

И что в итоге? Когда народ просто расступился, и эта власть рухнула? Оказалось, что после 70 лет репрессий, пропагандистской лжи, тотального дефицита, блата, воровства, пьянства, 70 лет истребления любого инакомыслия, веры, искренности, предпринимательской хватки, критического мышления и способности анализировать происходящее вокруг, в стране остались человеческие руины – в подавляющем большинстве растленные, лживые, безинициативные, ленивые, вороватые, готовые оправдать любую подлость, прежде всего свою. Без райкома не знающие, когда сеять. Без Госплана, не знающие, как строить. Не понимающие, что предприятие должно приносить прибыль, а если нет, то его ждет банкротство.

Они не виноваты, наверное. Их таких 70 лет лепили-ковали. Только других практически не осталось. Особенно в государственном аппарате. Милиция, прокуратура, КГБ-ФСБ, суды, министерства, местная власть уже в ста километрах от Москвы никаких кадровых изменений не претерпела. Откуда же в одночасье взять сотни тысяч, миллионы новых квалифицированных специалистов, не развращенных советским режимом, советским опытом, не зашоренных советскими стереотипами? С младых ногтей не впитавших в себя все миазмы тоталитарной античеловеческой системы, ее убогого насквозь идеологического образования, призванного убить в учащемся любую несанкционированную инициативу, ее 70-летнего отрицательного отбора, когда наверх вылезали самые безинициативные, угодливые, глупые, лживые, подлые, не умные — хитрые? Тридцать лет искалеченная совком страна не может освободиться от этого морока. К двухтысячным кое-как начала приходить в себя, но лишь только заработала рыночная экономика, у страны появились деньги, бывшие советские люди начали инстинктивно строить единственное, что они знали. Совок. Совок с его государственными монополиями, цензурой, лживой пропагандой, милитаризмом и совершенно советской «комиссией по защите госсуверенитета».

Поэтому, зная не такую уж далекую российскую историю, каждый размышляющий о будущем страны, по-моему, не может не задаться вопросом. Кто будет восстанавливать страну после этих, нынешних, у которых сторонников и сегодня с гулькин нос? После двадцати лет целенаправленного растления уважаемых телезрителей, двадцати лет лжи, произвола и беззакония, репрессий и цензуры? Ученые со списанными диссертациями и липовыми научными публикациями и их ученики? Чиновники, оставшиеся после 20 лет отрицательного отбора? Судьи, которые судят по звонку сверху, а оправдательный приговор считают позором? Полицейские, готовые на любое преступление? Журналисты, которые 20 лет лгали-лгали-лгали? Военные, вся доблесть которых заключается в войне за территорию зазевавшегося соседа, без знаков различия, на технике без опознавательных знаков, «в отпусках»? Готовые лечь в безымянную могилу, не «за Родину», а за чьи-то имперские амбиции? Разведчики, получающие Героев России за готовность убить любого по приказу сверху с непредсказуемыми последствиями для мирных жителей?

И что они построят?..

Мнения, публикуемые в рубрике «Блоги», могут не совпадать с мнением редакции. Вы можете предложить свою публикацию для этой рубрики, прислав свой материал на электронную почту post@siapress.ru.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

11 октября в 08:36, просмотров: 1473, комментариев: 15


QR код
Комментарии:
d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
11 октября в 10:20
Самому то сколько годков в 1991 было? Видать мал совсем был, раз о времени по творчеству "великого Жванецкого" судишь. Твои детки будут о нынешнем судить по творчеству великих Харламова и Бадрутдинова
444 d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
11 октября в 10:41
Прошу прощения, а советский пропагандистский "Фитиль" с алкашами тоже не достоин доверия? Советская же статистика и всякие органы, думаете, лгали Политбюро ЦК КПСС, которое было вынуждено принимать просто драконовские меры, чтобы остановить разгул пьянства?
О нынешнем безвременьи будут по песням Бориса Гребенщикова судить. Уж о вечерних ...звонах точно.
Флудер
не нравится
11 октября в 10:51
Как представитель своей идеологии написал очень хорошо. Эмоционально, побуждающе, аргументированно. Лично я прочитал с большим интересом. Уважаемые журналисты, с точки зрения литературного жанра, это что получилось? Памфлет?
444 Флудер
не нравится
11 октября в 11:05
Прошу прощения, но что вы нашли в тексте такого ужасно идеологического, если вы же сами считаете его хорошо аргументированным? Я, вроде бы и по-вашему, нигде не соврал, описывая недавнюю историю и современное состояние российского общества. Просто вещи своими именами назвал и озвучил напрашивающиеся из всего происходящего очевидные логические выводы. В чем же вы страшную "идеологию" углядели? И что это за идеология, если она описывается формулой дважды два четыре?
Сергей Б
не нравится
11 октября в 11:23
У Мазурина мировоззрение как у курицы, история Мира начинается с момента, когда она вылупилась из яйца. С перестройки. А произвол, это когда «либералу» на митинге пинка под зад отвесили.
444 Сергей Б
не нравится
11 октября в 11:47
Дорогой читатель книг по философии Сергей Бражников. Вы просто не знаете, что такое мировоззрение, поэтому употребили это "умное" слово, говоря о чем-то своем. Перепутали со словом "кругозор", который, действительно, в русском языке иногда называется куриным.
По-моему, вы просто не прочитали материал, поэтому решили, что я писал о Перестройке, хотя в статье идет речь прежде всего о всех 70 годах растления и их последствиях для народов СССР. Я не виноват, что Путин решил восстановить именно советскую систему со всеми ее катастрофическими системными пороками. Рассмотрению вероятных последствий обрушения которой на опыте СССР, начало конца совка я обозначил четко - 1980 год (метаться они начали уже тогда), я и посвятил свою статью.
Сергей Б 444
не нравится
11 октября в 12:03
Да нет уважаемый автор пасквиля, я ничего не перепутал, именно мировоззрение. Не хотите же вы совсем курице уподобится?
444
не нравится
11 октября в 12:04
Произвол, это не единичный случай, это путинская система, в которой, например, можно пенсионный возраст повышать стране через пару месяцев после выборов с помощью откровенного обмана. Вопреки мнению 99% процентов населения. Несмотря на то, что на выборах, к которым он допустил только заранее отобранных мальчиков/девочек для битья, "его величество" о своих планах молчал, как партизан. Это система, с помощью которой Путин управляет Россией, и которая касается каждого гражданина страны.
Несомненно, когда гражданину России не на митинге, а просто по беспределу в центре Москвы озверевшие менты ломают ногу на пробежке, это полнейший произвол. Когда инвалида крутят, когда женщину бьют в живот. Произвол, который к тому же остался безнаказанным. То есть ментам всей страны, и сургутским в том числе, показали, что все можно, что система произвола их прикроет.
И с Устиновым, приговоренным к 3,5 годам за то, что он не делал, это тоже очередное проявление самого настоящего системного произвола, в котором поучаствовали все, от лжесвидетелей ментов до прокуроров и судей. И этот судебный системный произвол не перестал быть произволом после того, как приговор за то, что он не делал, был снижен до года условно.
444 Флудер
не нравится
11 октября в 12:14
Так ответите что-нибудь, или так и будете молчать? Что вы нашли в тексте такого ужасно идеологического, если вы же сами считаете его хорошо аргументированным? Я, вроде бы и по-вашему, нигде не соврал, описывая недавнюю историю и современное состояние российского общества. Просто вещи своими именами назвал и озвучил напрашивающиеся из всего происходящего очевидные логические выводы. В чем же вы страшную "идеологию" углядели? И что это за идеология, если она описывается формулой дважды два четыре?
kosha
не нравится
11 октября в 22:08
Верили - не верили. Советский период давал вполне беззаботное существование и без всякого членства в партии ,со своей собственной идеологией . Даже переход к вашему рынку прозевали,думали рассосется само собою.
Сергей Б
не нравится
11 октября в 22:37
Беззаботное, не беззаботное, но республики точно отстроили, из отсталых аграриев в промышленные центры. Особенно Украину.
Сергей Б
не нравится
11 октября в 22:38
Таки все-равно все просрала.
444 kosha
не нравится
11 октября в 22:51
Дело не в вере. Просто сторонников у этой власти не осталось. И про неспособность критически мыслить, анализировать происходящее вокруг я тоже написал. Спасибо, что подтвердили.
Сергей Б
не нравится
11 октября в 23:10
Так то, если что Брежнев в Украине родился и соратники у него в той власти тоже в основном из Украины были. Их тогда еще украинской группировкой называли.

Лично у меня о Брежневе только хорошие воспоминания. А сторонников у той власти точно не осталось. В основном появились сторонники разграбить СССР.
kosha Сергей Б
не нравится
12 октября в 22:26
Да эти сторонники ,которые давили всякое инакомыслие ,в один миг стали ярыми антисоветчиками ,рыночниками и на любом переломном
этапе всегда будут стараться остаться на высоте.Так что думаю идеи А.Сахарова и других потерпели полный крах.Именно этих хамелеонов ,сторонников награбить, Брежневская система и создала.Смена поколений, от тех кто боролся за место под солнцем с винтовкой в руках к к папенькиным сынкам,с принципом - кто у тебя в обкоме ,кто у тебя в исполкоме. При Хрущёве грязи было гораздо меньше,хотя может в войну от части очистились.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Новации в налоговом кодексе, которые касаются не только предпринимателей, а вообще всех владельцев недвижимости

Новации в налоговом кодексе, которые касаются не только предпринимателей, а вообще всех владельцев недвижимости
Получили в дар недвижимость? Заплатите НДФЛ в размере 13 процентов от кадастровой стоимости объекта
Анна Чурманова, генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты 12 октября в 15:07
515 1
У Вадима Шувалова есть очень серьезные недоброжелатели

У Вадима Шувалова есть очень серьезные недоброжелатели
Возможно, из региональной власти или крупных компаний, базирующихся в Сургуте
Александр Безделов, политолог 11 октября в 14:15
1815 10
​В телеграме на почти миллионную аудиторию распространили компромат на сына главы Сургута. Что это значит и как повлияет на второй срок Шувалова?

​В телеграме на почти миллионную аудиторию распространили компромат на сына главы Сургута. Что это значит и как повлияет на второй срок Шувалова?
Дмитрий Щеглов 11 октября в 14:06
6856 20
​Как избирать городскую власть

​Как избирать городскую власть
Опыт Сургута и заграницы подтолкнули меня выработать проект, который, на мой взгляд, объективно отражает мнения горожан, прозрачен в его исполнении, менее затратен и позволяет общественности контролировать работы городской власти
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 11 октября в 12:23
1050 4
​Плохая хорошая новость

​Плохая хорошая новость
Да, сейчас об этом как-то скромно стараются не упоминать, но количество сторонников совка к 1980-му году в стране уменьшилось катастрофически. Никто ни в какой коммунизм не верил. Все знали, что говорить на собраниях, если спросят, но после собраний травили антисоветские анекдоты
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 11 октября в 08:36
1472 15
«Если посмотреть на общение россиян в сети, может показаться, что общество страшно расколото. Но это не так»

«Если посмотреть на общение россиян в сети, может показаться, что общество страшно расколото. Но это не так»
Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев – о попытках пробить «информационные пузыри», человеческой драме Соловьева, списках Пригожина и суде над Шмониным
Дмитрий Щеглов 10 октября в 17:08
1640 2
Впервые слышу. Показ концерта Metallica

Впервые слышу. Показ концерта Metallica
Весь концерт не покидала мысль: «Им же уже за 50! Как можно ТАК выкладываться?!»
Светлана Мосендз 10 октября в 16:00
857 0
​Последний из избранных мэров. 10 фактов о втором главе Сургута Дмитрии Попове

​Последний из избранных мэров. 10 фактов о втором главе Сургута Дмитрии Попове
Дмитрий Щеглов 10 октября в 08:43
1846 9
Жильцы аварийного дома в Сургуте борются с плесенью, крысами и сыростью

Жильцы аварийного дома в Сургуте борются с плесенью, крысами и сыростью
Но вынуждены переплачивать за ЖКУ
Сергей Большов 09 октября в 17:19
1410 1
Среди вопросов, поступивших от депутатов, были и показывающие непонимание участниками обсуждения всех процессов в сфере теплоснабжения

Среди вопросов, поступивших от депутатов, были и показывающие непонимание участниками обсуждения всех процессов в сфере теплоснабжения
Но среди замечаний есть дельные, которые будут учтены в итоговой частной инициативе
Корпорация СТС 09 октября в 17:16
1107 2
Ожидание длиною в жизнь

Ожидание длиною в жизнь
О возможных причинах появления очередей в сургутских поликлиниках и как с этим борются
Алёна Кожевова 09 октября в 17:16
1069 7
​Нормы есть, денег – нет

​Нормы есть, денег – нет
Единственный ответ, который мы получили от представителей администрации можно свести к простой безаппеляционной фразе – «бюджет у города не резиновый». Однако и первоклашки по неосвещенным дорогам – тоже не резиновые бегают, а самые настоящие
Рустем Юсупов, член ревизионной комиссии регионального штаба ОНФ в Югре 09 октября в 17:02
1010 4
Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно

Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно
Председатель совета Сургутской ТПП Владимир Болотов о том, почему коммерческая недвижимость считается высокорисковым бизнесом
Редакция СИА-ПРЕСС 08 октября в 17:59
1716 6
​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации

​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации
Дмитрий Щеглов 08 октября в 17:03
1372 2
Дмитрий Щеглов

​Нам нужно больше депутатов
В 2006 году в Сургуте жило 290 тысяч человек, то есть на одного депутата в среднем приходилось по 11,6 тысяч жителей. С тех пор количество сургутян выросло на 86 тысяч. Количество депутатов при этом осталось тем же, «нагрузка» на каждого выросла до 15 тысяч человек
Дмитрий Щеглов 08 октября в 12:07
1481 40
​Год театра – нефтяникам!

​Год театра – нефтяникам!
20 октября во дворце искусств «Нефтяник» состоится премьера спектакля «Нефть – на кончике долота»
Анна Смирнова 08 октября в 10:02
964 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика