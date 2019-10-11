​Плохая хорошая новость

Дмитрий Щеглов поделился с читателями очередным конспирологическим бредом комиссии Совета Федерации по «защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ». А заодно и своими выводами-новостями:

«Плохая – судя по всему, эти люди действительно верят в те бредни, о которых говорят. А еще эти люди нами управляют.

Хорошая – судя по тому, как они описывают и аргументируют свои конспирологические изыски, количество их сторонников будет стремительно уменьшаться».

К моему глубокому сожалению, вынужден расстроить. Хорошая новость тоже на самом деле плохая. Потому что «эти люди» собрались управлять нами вечно. А после них хоть потоп. И такой потоп уже был. Недавно. Назывался – развал СССР или «величайшая геополитическая катастрофа ХХ-го века».

Да, сейчас об этом как-то скромно стараются не упоминать, но количество сторонников совка к 1980-му году в стране уменьшилось катастрофически. Никто ни в какой коммунизм не верил. Все знали, что говорить на собраниях, если спросят, но после собраний травили антисоветские анекдоты. От советской безнадеги пили практически поголовно. Кто не жил в то время, не поймет катастрофы советского пьянства. Но посмотрите Фитили тех лет, послушайте великого Жванецкого (1980 год): «А я говорю: чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия. Просто чтобы понять своих трудящихся. Так сказать для обострения восприятия и облегчения выражения. С восьми утра, как положено».

Ржали над этой властью, пили, тащили все, что плохо лежит, и плевали на работу. До такой степени, что «им» пришлось что-то делать. Невесть что, кое-как, по-другому эти жертвы отрицательного отбора и советского образования не умели. Сначала облавы в магазинах в рабочее время, чтобы люди больше и лучше работали, а не стояли в километровых очередях за дефицитом. Потом запрещали водку, вырубали вековые виноградники, печатали деньги, чтобы «поднять благосостояние советского народа». Метались как угорелые. Вся их бурная деятельность вплоть до развала описывается двумя фразами. Жванецкого, этого летописца конца советской эры:

Очень тяжело менять, ничего не меняя, но мы будем.

И сакраментального:

Чтоб они не делали, не идут дела...

Сколько в результате их метаний осталось сторонников советской власти, мы увидели в августе 1991 года. Ноль. Никого. Назначенец Крючкова генерал КГБ Шебаршин (тосковавший потом по совку), начальник Первого главного управления КГБ СССР с началом ГКЧП «весь день 19 августа 1991 года демонстративно играл в теннис» (из его мемуаров). На защиту советской власти, своего руководства и самого КГБ тогда не встал даже подполковник КГБ Владимир Путин, мы это прекрасно знаем.

И что в итоге? Когда народ просто расступился, и эта власть рухнула? Оказалось, что после 70 лет репрессий, пропагандистской лжи, тотального дефицита, блата, воровства, пьянства, 70 лет истребления любого инакомыслия, веры, искренности, предпринимательской хватки, критического мышления и способности анализировать происходящее вокруг, в стране остались человеческие руины – в подавляющем большинстве растленные, лживые, безинициативные, ленивые, вороватые, готовые оправдать любую подлость, прежде всего свою. Без райкома не знающие, когда сеять. Без Госплана, не знающие, как строить. Не понимающие, что предприятие должно приносить прибыль, а если нет, то его ждет банкротство.

Они не виноваты, наверное. Их таких 70 лет лепили-ковали. Только других практически не осталось. Особенно в государственном аппарате. Милиция, прокуратура, КГБ-ФСБ, суды, министерства, местная власть уже в ста километрах от Москвы никаких кадровых изменений не претерпела. Откуда же в одночасье взять сотни тысяч, миллионы новых квалифицированных специалистов, не развращенных советским режимом, советским опытом, не зашоренных советскими стереотипами? С младых ногтей не впитавших в себя все миазмы тоталитарной античеловеческой системы, ее убогого насквозь идеологического образования, призванного убить в учащемся любую несанкционированную инициативу, ее 70-летнего отрицательного отбора, когда наверх вылезали самые безинициативные, угодливые, глупые, лживые, подлые, не умные — хитрые? Тридцать лет искалеченная совком страна не может освободиться от этого морока. К двухтысячным кое-как начала приходить в себя, но лишь только заработала рыночная экономика, у страны появились деньги, бывшие советские люди начали инстинктивно строить единственное, что они знали. Совок. Совок с его государственными монополиями, цензурой, лживой пропагандой, милитаризмом и совершенно советской «комиссией по защите госсуверенитета».

Поэтому, зная не такую уж далекую российскую историю, каждый размышляющий о будущем страны, по-моему, не может не задаться вопросом. Кто будет восстанавливать страну после этих, нынешних, у которых сторонников и сегодня с гулькин нос? После двадцати лет целенаправленного растления уважаемых телезрителей, двадцати лет лжи, произвола и беззакония, репрессий и цензуры? Ученые со списанными диссертациями и липовыми научными публикациями и их ученики? Чиновники, оставшиеся после 20 лет отрицательного отбора? Судьи, которые судят по звонку сверху, а оправдательный приговор считают позором? Полицейские, готовые на любое преступление? Журналисты, которые 20 лет лгали-лгали-лгали? Военные, вся доблесть которых заключается в войне за территорию зазевавшегося соседа, без знаков различия, на технике без опознавательных знаков, «в отпусках»? Готовые лечь в безымянную могилу, не «за Родину», а за чьи-то имперские амбиции? Разведчики, получающие Героев России за готовность убить любого по приказу сверху с непредсказуемыми последствиями для мирных жителей?

И что они построят?..

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