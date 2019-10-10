​Бесподобная логика власти

С интересом наблюдаю за комиссией Совета Федерации по «защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ». Это такая компашка, которая ищет признаки организации «массовых беспорядков» во время летних митингов в Москве. Было понятно, что если такая комиссия создана, то она точно что-то найдет. Но тот конспирологический выверт, который она выдала, удивил даже меня. Почитайте цитату главы комиссии Андрея Климова:

«О том, что иностранные мозаичные технологии работают, говорят данные недавних социологических опросов, согласно которым значительная часть граждан России, в особенно москвичи, не верят во вмешательство Запада в наши внутриполитические процессы, включая сентябрьские выборы и противоправные уличные акции».

Еще раз: о том, что технологии вмешательства работают, говорит тот факт, что россияне в них не верят. То есть раньше в наши дела вмешивались, и граждане видели это и понимали, что вмешательство идет, а теперь, если население перестало это замечать – значит, враг стал использовать еще более хитрые технологии. Хорошо вам, россиянам, что у вас есть мы, самые умные и красивые члены комиссии по предотвращению вмешательства.

Как вы понимаете, это уже next level помешательство на конспирологии.

По этому поводу есть две новости: плохая и хорошая.

Плохая – судя по всему, эти люди действительно верят в те бредни, о которых говорят. А еще эти люди нами управляют.

Хорошая – судя по тому, как они описывают и аргументируют свои конспирологические изыски, количество их сторонников будет стремительно уменьшаться.