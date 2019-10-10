16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,7416   EUR  71,2999  

​Бесподобная логика власти

С интересом наблюдаю за комиссией Совета Федерации по «защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ». Это такая компашка, которая ищет признаки организации «массовых беспорядков» во время летних митингов в Москве. Было понятно, что если такая комиссия создана, то она точно что-то найдет. Но тот конспирологический выверт, который она выдала, удивил даже меня. Почитайте цитату главы комиссии Андрея Климова:

«О том, что иностранные мозаичные технологии работают, говорят данные недавних социологических опросов, согласно которым значительная часть граждан России, в особенно москвичи, не верят во вмешательство Запада в наши внутриполитические процессы, включая сентябрьские выборы и противоправные уличные акции».

Еще раз: о том, что технологии вмешательства работают, говорит тот факт, что россияне в них не верят. То есть раньше в наши дела вмешивались, и граждане видели это и понимали, что вмешательство идет, а теперь, если население перестало это замечать – значит, враг стал использовать еще более хитрые технологии. Хорошо вам, россиянам, что у вас есть мы, самые умные и красивые члены комиссии по предотвращению вмешательства.

Как вы понимаете, это уже next level помешательство на конспирологии.

По этому поводу есть две новости: плохая и хорошая.

Плохая – судя по всему, эти люди действительно верят в те бредни, о которых говорят. А еще эти люди нами управляют.

Хорошая – судя по тому, как они описывают и аргументируют свои конспирологические изыски, количество их сторонников будет стремительно уменьшаться.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

10 октября в 18:35, просмотров: 410, комментариев: 7


QR код
Комментарии:
444
не нравится
10 октября в 21:00
Хорошая новость тоже на самом деле плохая. Потому что эти люди собрались управлять нами вечно. А после них хоть потоп. И такой потоп уже был. Не так давно. Количество сторонников совка к 1985-му году в стране уменьшилось до такой степени, что им пришлось что-то делать. Невесть что, кое-как, вырубая виноградники, а по-другому эти жертвы отрицательного отбора и не умели.
Кто будет восстанавливать страну после этих подлецов? Судьи, которые судят по звонку сверху, а оправдательный приговор считающие позором? Полицейские, готовые на любое преступление? Журналисты, которых все эти годы учат лгать-лгать-лгать? Военные, вся доблесть которых заключается в войне за территорию зазевавшегося соседа, без знаков различия, на технике без опознавательных знаков, "в отпусках"? Которых с почестями хоронят в безымянных могилах?
tdn
не нравится
10 октября в 21:43
А у этих никем не избираемых есть сторонники? Чет сомневаюсь что даже если их бы бить розгами на площади стали, вряд ли бы кто посочувствовал..
Сергей Б
не нравится
10 октября в 22:40
Дмитрий, это конфуз, с вашей стороны. Очередной. «О том, что технологии вмешательства работают, говорит тот факт, что россияне в них не верят» – это принцип цветных революций, о котором знают даже школьники. Почитайте Джина Шарпа, на досуге.

В чем именно можно было обвинить Андрея Климова, так это в изощренной демагогии. Поскольку, заявляя о том факте, что иностранные мозаичные технологии работают, он «забыл» упомянуть о том, что он сам защищает не население РФ от внешнего негативного вмешательства, а кормушку к которой присосалась группа лиц, называющая себя правительством РФ, обворовывающая это население.

Но увы, вы продемонстрировали совершенно плоское мышление. Даже не рассчитываю на то, что вы меня поняли.
444 Сергей Б
не нравится
10 октября в 22:59
А что вы непонятного написали? Все ясно. Кругом заговор против России, в котором участвует весь мир и поголовно все население России, начиная с Путина, и заканчивая сургутскими чиновниками, водителями мусоровозов и любыми людьми, выступающими за или против политики власти. Кроме вас. Несмотря на то, что политику Путина вы как раз поддерживаете, одновременно ругая путинскую воровскую власть на чем свет стоит. Все яснее ясного. Такое наредкость выпуклое мышление.
Сергей Б
не нравится
10 октября в 23:01
Дебил. Дмитрий поздравляю, это ваша аудитория.
Д.Щеглов Сергей Б
не нравится
10 октября в 23:50
Если вам кажется, что протесты в Москве летом 2019 года были инспирированы внешними силами и хоть как-то от них зависели, значит вы ничего не понимаете в жизни своей страны. Спасибо.
444 Сергей Б
не нравится
10 октября в 23:55
Конечно, можно и дебилизмом назвать такое: "Те, кто хвалит власть (и вы, Сергей, в том числе), тот поддерживает "группу лиц, называющая себя правительством РФ, обворовывающая это население". Те, кто ругает (и тут снова вы в том числе), тот "цветная революция, о которой знают даже школьники"." Но я бы не стал.
Хотя вам виднее.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Если посмотреть на общение россиян в сети, может показаться, что общество страшно расколото. Но это не так»

«Если посмотреть на общение россиян в сети, может показаться, что общество страшно расколото. Но это не так»
Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев – о попытках пробить «информационные пузыри», человеческой драме Соловьева, списках Пригожина и суде над Шмониным
Дмитрий Щеглов 10 октября в 17:08
740 1
Впервые слышу. Показ концерта Metallica

Впервые слышу. Показ концерта Metallica
Весь концерт не покидала мысль: «Им же уже за 50! Как можно ТАК выкладываться?!»
Светлана Мосендз 10 октября в 16:00
421 0
​Последний из избранных мэров. 10 фактов о втором главе Сургута Дмитрии Попове

​Последний из избранных мэров. 10 фактов о втором главе Сургута Дмитрии Попове
Дмитрий Щеглов 10 октября в 08:43
1148 6
Жильцы аварийного дома в Сургуте борются с плесенью, крысами и сыростью

Жильцы аварийного дома в Сургуте борются с плесенью, крысами и сыростью
Но вынуждены переплачивать за ЖКУ
Сергей Большов 09 октября в 17:19
1276 1
Среди вопросов, поступивших от депутатов, были и показывающие непонимание участниками обсуждения всех процессов в сфере теплоснабжения

Среди вопросов, поступивших от депутатов, были и показывающие непонимание участниками обсуждения всех процессов в сфере теплоснабжения
Но среди замечаний есть дельные, которые будут учтены в итоговой частной инициативе
Корпорация СТС 09 октября в 17:16
1009 2
Ожидание длиною в жизнь

Ожидание длиною в жизнь
О возможных причинах появления очередей в сургутских поликлиниках и как с этим борются
Алёна Кожевова 09 октября в 17:16
930 7
​Нормы есть, денег – нет

​Нормы есть, денег – нет
Единственный ответ, который мы получили от представителей администрации можно свести к простой безаппеляционной фразе – «бюджет у города не резиновый». Однако и первоклашки по неосвещенным дорогам – тоже не резиновые бегают, а самые настоящие
Рустем Юсупов, член ревизионной комиссии регионального штаба ОНФ в Югре 09 октября в 17:02
922 4
Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно

Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно
Председатель совета Сургутской ТПП Владимир Болотов о том, почему коммерческая недвижимость считается высокорисковым бизнесом
Редакция СИА-ПРЕСС 08 октября в 17:59
1580 5
​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации

​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации
Дмитрий Щеглов 08 октября в 17:03
1220 1
Дмитрий Щеглов

​Нам нужно больше депутатов
В 2006 году в Сургуте жило 290 тысяч человек, то есть на одного депутата в среднем приходилось по 11,6 тысяч жителей. С тех пор количество сургутян выросло на 86 тысяч. Количество депутатов при этом осталось тем же, «нагрузка» на каждого выросла до 15 тысяч человек
Дмитрий Щеглов 08 октября в 12:07
1362 39
​Год театра – нефтяникам!

​Год театра – нефтяникам!
20 октября во дворце искусств «Нефтяник» состоится премьера спектакля «Нефть – на кончике долота»
Анна Смирнова 08 октября в 10:02
867 0
В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна

В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 07 октября в 11:50
1925 6
Остается пока только мечтать о подобном в Сургуте

Остается пока только мечтать о подобном в Сургуте
​Этот пост о том, куда и как необходимо инвестировать деньги государству совместно с бизнесом
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 06 октября в 22:36
3296 1
Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок

Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 06 октября в 16:23
1348 20
Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении

Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 05 октября в 11:17
956 0
Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах

Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 05 октября в 10:50
815 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика