Впервые слышу. Показ концерта Metallica

Только что закончился показ концерта Metallica с симфоническим оркестром «S&M2». И первое, что хочется сказать, я прямо-таки счастлива, что такие показы дошли до Сургута! И отсюда следует грустный момент — до многих информация о них не доходит. А так хочется, чтобы залы были полные, ведь снимают и показывают такие концертные шедевры, которые большинству зрителей не удастся посетить живьем.

Вряд ли меня можно назвать фанаткой Металлики, но имея старшего брата, я не могла не вырасти на их песнях. И я помню, что у нас были две магнитофонных кассеты с первым «S&M». И вот, видеть 20 лет спустя все это «вживую»... непередаваемые ощущения!

Весь концерт не покидала мысль «Им же уже за 50! Как можно ТАК выкладываться?!» Бешенная энергетика. Абсолютное удовольствие просто наблюдать за группой, которая получает неподдельный кайф от концерта и разрывает зал. И, конечно же, удивительное и очень органичное сочетание группы и симфонического оркестра. Это действительно очень красиво.

