Ожидание длиною в жизнь

На днях довелось посетить одну из поликлиник нашего города и поучаствовать в одном из самых неприятных элементов всех медицинских учреждений России – ожидание в очереди.

Сидеть в маленьком, душном коридорчике, ожидая, когда назовут твою фамилию, не нравится никому. Но горожане уже воспринимают это как данность, а не как проблему. Мол, бесполезно бороться с «ветряной мельницей», сургутян много, врачей мало, что делать?

Год назад филиал местной поликлиники №1 объявил, что начнет работать без выходных, а Наталья Комарова предложила остальным поликлиникам перенять эту практику. Это решение помогло бы избавиться от толп людей в коридорах или хотя бы сократить их количество. Представьте, вместо пяти дней в неделю и сокращенного дня в субботу, каждый сможет прийти и получить помощь тогда, когда ему удобно. С другой стороны, это может означать, что основная масса людей (те, кто работают с понедельника по пятницу) будет ходить на приёмы только в выходные и в очередной раз создавать такие вот «пробки».

Однако в поликлиниках уже давно бытует такая практика: пациент оставляет свои данные терапевту и тот обязуется перезвонить, как только появится талон. Например, если очередь к офтальмологу четыре месяца, то пациенту только по истечение этих четырех месяцев (не считая тех случаев, когда кто-то отказался от приема или появилась иная возможность посетить врача раньше) сообщат о том, что его записали на приём и он должен прийти. В этом есть свои плюсы: не нужно каждый день ходить в больницу и узнавать о том, появилось ли место и доставать терапевта или регистратуру звонками. Плохо только то, за время ожидания пациенту помощь врача уже будет не нужна.

Как мы видим, проблему больших очередей хоть как-то пытаются решить. Но что делать с врачами?

В моей истории не было очереди длиною от кабинета до заборчика у больницы, здесь «решающим фактором» стала обыкновенная загруженность доктора. Сердобольная медсестра на любые вопросы твердила одно и то же – «сейчас врач спустится и начнётся приём». Как оказалось, доктор работал сразу на несколько отделений посменно. И, быть может, это даже не его личная прихоть – пациентов нужно лечить, но малый штат врачей с большим количеством нуждающихся в медицинской помощи совсем не справляется.

Раньше профессия врача была престижной, и зарплата была соответствующая. А сейчас мы каждый день видим тотальное неуважение к врачам и медсестрам, снижение интереса к профессии и уменьшение зарплат – откуда здесь взяться большому числу желающих?

Поэтому, считаю, нужно сначала обращать внимание на небольшое число работников поликлиник, способствовать повышению интереса к профессии, сделать её более привлекательной для абитуриентов, а уже потом вводить семидневные рабочие графики и возможность занять очередь «по телефону».