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Среди вопросов, поступивших от депутатов, были и показывающие непонимание участниками обсуждения всех процессов в сфере теплоснабжения

Депутаты думы Сургута провели рабочее совещание, на котором признали нецелесообразным концессию теплосетей города в представленном компанией «ХК Вектор» виде. Эту ситуацию по просьбе СИА-ПРЕСС прокомментировали в головной компании потенциального концессионера — «Корпорации СТС».

Концессионное соглашение депутаты думы Сургута еще не рассматривали, и никаких решений дума не принимала. Было совещание (статус его Корпорации неизвестен, компанию о дискуссии по какой-то причине депутаты не уведомляли), на котором были сформированы вопросы, на которые думе города будет предоставлен ответ. Среди замечаний есть дельные, которые будут учтены в итоговой частной инициативе по заключению концессионного соглашения. Более того, если появятся другие желающие заключить концессионное соглашение, то будет проведен конкурс – Корпорация не монополист, а инвестор. Стоит отметить, что среди вопросов, поступивших от депутатов, были и показывающие непонимание депутатами-участниками обсуждения всех процессов в сфере теплоснабжения. Депутаты манипулируют цифрами, вырванными из контекста, не предлагая альтернативы по решению проблемы с нехваткой тепловых мощностей.

Можно предположить, что для ряда депутатов, принимавших участие в этом обсуждении, возможная концессия вызывает интерес не столько с экономической точки зрения и попыток проявить заботу о городе, сколько в попытке заработать политические очки на важном для города и региона проекте. Подобные примеры были в Нижневартовске, где ряд местных активистов также манипулировали цифрами перед выборами, а в итоге заключенное соглашение получило высокую оценку и на федеральном уровне.

Один из ключевых вопросов, который сейчас задается – это тариф. Стоит отметить, что сейчас в Сургуте для потребителей действует пять разных тарифов – есть те, кто платят намного меньше, чем большинство, а есть те, кто платят в разы больше. Концессия позволит консолидировать активы под управлением единой теплоснабжающей организации (имущество останется в собственности города) и сделать тариф единым для всех потребителей. Расчеты пока готовятся, но можно отметить, что тариф «Сургутских городских электрических сетей» ниже, чем у муниципальных «Городских тепловых сетей». Также стоит напомнить, что тарифное регулирование – это полномочия субъекта. Субъект выступает третьей стороной соглашения, проект проходит многоступенчатую экспертизу в округе, поэтому интересы сургутян будут отстаивать не только местные депутаты, но и региональное правительство.


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Сегодня в 17:16, просмотров: 343, комментариев: 2


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Комментарии:
Бугаева
не нравится
Сегодня в 20:19
Ну вот, Шувалов и те (бывшие его начальники) кто его на эту должность поставил начали продавливать свою мегааферу!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:36
Тут рекламка кстати. Монеты «Червонец сеятель». Продажа и покупка по выгодному курсу.

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Мнения

Среди вопросов, поступивших от депутатов, были и показывающие непонимание участниками обсуждения всех процессов в сфере теплоснабжения

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