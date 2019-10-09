​Нормы есть, денег – нет

Сентябрь традиционно прошел под эгидой всероссийской акции «Дорога в школу» — совместно с органами власти мы обследовали несколько сургутских общеобразовательных учреждений на предмет аварийно-опасных участков дорог на пути следования школьников. В их число попали школы №6, 12, 18, 45 и Гимназия №2.

Сегодня я хочу поделиться с вами результатами мониторинга – потому что только совместными силами, при инициативе жителей города и руководства школ мы сможем довести начатое до конца. Обо всем по порядку.

Из пяти заявленных территорий благоустроена оказалась только одна – возле школы №18, где не так давно случился несчастный случай.

Здесь стараниями сургутских властей появились «лежачие полицейские», дорожные знаки и освещение. Как сложится судьба остальных объектов – остается неясным. Единственный ответ, который мы получили от представителей администрации можно свести к простой безаппеляционной фразе – «бюджет у города не резиновый».

Территория возле школы №18

Однако и первоклашки по неосвещенным дорогам – тоже не резиновые бегают, а самые настоящие. К примеру, в гимназию №2, входная группа которой выходит прямо на дорогу. При интенсивном движении автомобилей вдоль школы здесь элементарно отсутствуют какие-либо предупреждающие знаки и «лежачие полицейские». Так как территория придомовая, со слов представителей власти, вопрос должны решать собственники домов за счет собственных средств.

Еще один красочный пример – школа №12, чей родительский комитет в том году первым проявил инициативу и обратился за помощью в ОНФ. Тут вроде бы и предупреждающие знаки, и искусственные неровности частично установили, освещение возле школы имеется, но вопрос с благоустройством бывшей автостоянки – по которой дети в потемках добираются в школу, повис в воздухе.

Как известно, возле школы планируется установка спортивного комплекса, проект которого уже разработан. Но несмотря на то, что сооружение по бумагам числится «быстровозводимым» — возводить его планируют в 2022-2023 годах. А значит ближайшие пару-тройку лет дети так и будут бегать в школу через темный проулок.

Та же ситуация со школами №6 и 45 – прошлогодние замечания, на сегодняшний день, не устранены. Обращения от жителей продолжают поступать, но выходит, что никто ничем помочь им не может: денег в бюджете на все не хватает, и предписания «за вчерашний день» - стопкой складируются в стол. До лучших времен.

Или до нового происшествия?

Школа №12

По действующим в РФ нормам обустройства пришкольных территорий, расположенных рядом с проезжей частью – в обязательном порядке должны присутствовать дорожные знаки и специальная разметка, обеспечена хорошая видимость в темное время суток и благоустроены пешеходные переходы – со светофорами и «лежачими полицейскими».

Попавшие «под раздачу» пять школ – капля в море, а не единичные случаи. Ни по одному из учреждений мы не увидели элементарного плана устранения выявленных замечаний. Не говоря уже о применении современных технологий вроде светоотражателей и светодиодов, направленных на создание максимально безопасной и комфортной среды.

Выходит, что нормы есть, но соблюдать их в силу «непреодолимых обстоятельств» не получается. А значит завтра — из бюджета города будут выплачиваться огромные штрафы. Средства, которые можно было бы потратить куда рациональнее. Например, на обустройство дворовых территорий.

Эффективное решение этого острого вопроса возможно лишь при объединении сил Администрации города в лице Департамента образования и ДГХ под контролем ГИБДД и жителей – о чем я говорил в начале.

Результаты проведенного мониторинга сформированы и направлены в муниципалитет с требованием предоставить план-график выполнения всех необходимых работ.

ОНФ в Югре держит ситуацию на контроле.