16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,0976   EUR  71,4511  

​Нормы есть, денег – нет

Сентябрь традиционно прошел под эгидой всероссийской акции «Дорога в школу» — совместно с органами власти мы обследовали несколько сургутских общеобразовательных учреждений на предмет аварийно-опасных участков дорог на пути следования школьников. В их число попали школы №6, 12, 18, 45 и Гимназия №2.

Сегодня я хочу поделиться с вами результатами мониторинга – потому что только совместными силами, при инициативе жителей города и руководства школ мы сможем довести начатое до конца. Обо всем по порядку.

Из пяти заявленных территорий благоустроена оказалась только одна – возле школы №18, где не так давно случился несчастный случай.

Здесь стараниями сургутских властей появились «лежачие полицейские», дорожные знаки и освещение. Как сложится судьба остальных объектов – остается неясным. Единственный ответ, который мы получили от представителей администрации можно свести к простой безаппеляционной фразе – «бюджет у города не резиновый».

Территория возле школы №18

Однако и первоклашки по неосвещенным дорогам – тоже не резиновые бегают, а самые настоящие. К примеру, в гимназию №2, входная группа которой выходит прямо на дорогу. При интенсивном движении автомобилей вдоль школы здесь элементарно отсутствуют какие-либо предупреждающие знаки и «лежачие полицейские». Так как территория придомовая, со слов представителей власти, вопрос должны решать собственники домов за счет собственных средств.

Еще один красочный пример – школа №12, чей родительский комитет в том году первым проявил инициативу и обратился за помощью в ОНФ. Тут вроде бы и предупреждающие знаки, и искусственные неровности частично установили, освещение возле школы имеется, но вопрос с благоустройством бывшей автостоянки – по которой дети в потемках добираются в школу, повис в воздухе.

Как известно, возле школы планируется установка спортивного комплекса, проект которого уже разработан. Но несмотря на то, что сооружение по бумагам числится «быстровозводимым» — возводить его планируют в 2022-2023 годах. А значит ближайшие пару-тройку лет дети так и будут бегать в школу через темный проулок.

Та же ситуация со школами №6 и 45 – прошлогодние замечания, на сегодняшний день, не устранены. Обращения от жителей продолжают поступать, но выходит, что никто ничем помочь им не может: денег в бюджете на все не хватает, и предписания «за вчерашний день» - стопкой складируются в стол. До лучших времен.

Или до нового происшествия?

Школа №12

По действующим в РФ нормам обустройства пришкольных территорий, расположенных рядом с проезжей частью – в обязательном порядке должны присутствовать дорожные знаки и специальная разметка, обеспечена хорошая видимость в темное время суток и благоустроены пешеходные переходы – со светофорами и «лежачими полицейскими».

Попавшие «под раздачу» пять школ – капля в море, а не единичные случаи. Ни по одному из учреждений мы не увидели элементарного плана устранения выявленных замечаний. Не говоря уже о применении современных технологий вроде светоотражателей и светодиодов, направленных на создание максимально безопасной и комфортной среды.

Выходит, что нормы есть, но соблюдать их в силу «непреодолимых обстоятельств» не получается. А значит завтра — из бюджета города будут выплачиваться огромные штрафы. Средства, которые можно было бы потратить куда рациональнее. Например, на обустройство дворовых территорий.

Эффективное решение этого острого вопроса возможно лишь при объединении сил Администрации города в лице Департамента образования и ДГХ под контролем ГИБДД и жителей – о чем я говорил в начале.

Результаты проведенного мониторинга сформированы и направлены в муниципалитет с требованием предоставить план-график выполнения всех необходимых работ.

ОНФ в Югре держит ситуацию на контроле.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:02, просмотров: 331, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Лебедев
не нравится
Сегодня в 18:15
А что наёмный автор не «уголовник» уже? Или это показуха, что все хорошо? Или начались торги на приговор?
Столыпин
не нравится
Сегодня в 20:14
Юсупов жжот. Экшн по-сургутски: парень под уголовкой стал ревизорро. Норм, мне заходит! А чиновников подрюкать лишним не будет

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Среди вопросов, поступивших от депутатов, были и показывающие непонимание участниками обсуждения всех процессов в сфере теплоснабжения

Среди вопросов, поступивших от депутатов, были и показывающие непонимание участниками обсуждения всех процессов в сфере теплоснабжения
Но среди замечаний есть дельные, которые будут учтены в итоговой частной инициативе
Корпорация СТС Сегодня в 17:16
342 2
Ожидание длиною в жизнь

Ожидание длиною в жизнь
О возможных причинах появления очередей в сургутских поликлиниках и как с этим борются
Алёна Кожевова Сегодня в 17:16
251 3
Жильцы аварийного дома в Сургуте борются с плесенью, крысами и сыростью

Жильцы аварийного дома в Сургуте борются с плесенью, крысами и сыростью
Но вынуждены переплачивать за ЖКУ
Сергей Большов Сегодня в 17:12
406 0
​Нормы есть, денег – нет

​Нормы есть, денег – нет
Единственный ответ, который мы получили от представителей администрации можно свести к простой безаппеляционной фразе – «бюджет у города не резиновый». Однако и первоклашки по неосвещенным дорогам – тоже не резиновые бегают, а самые настоящие
Рустем Юсупов, член ревизионной комиссии регионального штаба ОНФ в Югре Сегодня в 17:02
330 2
Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно

Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно
Председатель совета Сургутской ТПП Владимир Болотов о том, почему коммерческая недвижимость считается высокорисковым бизнесом
Редакция СИА-ПРЕСС 08 октября в 17:59
1385 4
​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации

​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации
Дмитрий Щеглов 08 октября в 17:03
1103 1
​Год театра – нефтяникам!

​Год театра – нефтяникам!
20 октября во дворце искусств «Нефтяник» состоится премьера спектакля «Нефть – на кончике долота»
Анна Смирнова 08 октября в 10:02
811 0
В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна

В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 07 октября в 11:50
1848 6
Остается пока только мечтать о подобном в Сургуте

Остается пока только мечтать о подобном в Сургуте
​Этот пост о том, куда и как необходимо инвестировать деньги государству совместно с бизнесом
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 06 октября в 22:36
3239 1
Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок

Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 06 октября в 16:23
1293 20
Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении

Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 05 октября в 11:17
905 0
Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах

Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 05 октября в 10:50
795 0
Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 05 октября в 10:25
808 0
​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них

​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 05 октября в 10:09
895 1
Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу

Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу
Вадим Шувалов, глава Сургута 05 октября в 09:49
726 0
«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях

«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях
Алёна Кожевова 04 октября в 19:59
1112 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика