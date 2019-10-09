Жильцы аварийного дома в Сургуте борются с плесенью, крысами и сыростью

Проблемы с горячей водой, периодическое отсутствие отопления, сырость и плесень на стенах — именно в таких условиях вынуждены жить владельцы квартир в доме №20 по улице Кольцевая.

«У нас весь дом находится в ужасном состоянии, везде течь, черная плесень на стенах, нет никакой вентиляции, точнее она просто уже давно не в рабочем состоянии. Весной мы в прямом смысле «плаваем», в подвалах бегают крысы, мыши, мокрицы, а ведь у нас есть дети, которые из-за таких условий заболевают», — рассказывает СИА-ПРЕСС жительница дома, попросившая не раскрывать ее имя.

Дом аварийный, но нет

История этого здания насчитывает почти три десятилетия. Его построили в 1990 году, и сейчас, по прошествии времени, оно пребывает в удручающем состоянии: стены покрыты трещинами, а подведенные коммуникации уже не справляются со своей задачей.

Как сообщают жильцы, они несколько раз обращались с жалобами в администрацию Сургута. В 2016 году властями даже была проведена экспертиза технического состояния дома: заказ на проведение работ был поручен Магнитогорской компании ООО «Юнайтед», которая в заключении написала, что срок службы жилого здания должен закончиться в 2020 году. Администрация Сургута признала здание аварийным в 2018-м. А потом продлила срок эксплуатации до 2024 года.

СИА-ПРЕСС направил запрос в администрацию, чтобы уточнить подробности, однако оперативного комментария на момент публикации материала получить не удалось.

А за капремонт — платите

Вторым проблемным моментом в этой истории является тот факт, что с жильцов Кольцевая, 20 взимают ненормированную плату за услуги ЖКХ. Например, зимой некоторые жильцы, с их слов, вынуждены платить около 15 тысяч рублей в месяц. Помимо этого им еще и приходили расчетки за капремонт. Вплоть до апреля 2019 года (эту информацию СИА-ПРЕСС подтвердили в Югорском фонде капремонта).

Хотя, напоминаем, аварийным дом признали еще в 2018 году. А согласно статье 169 ЖК РФ, если жилое здание признано аварийным и подлежит сносу, то собственники помещений освобождаются от взносов.

С паразитами и плесенью никто не борется

У жильцов дома возникают вопросы и к своей управляющей компании.

«Мы писали заявления и обращения в СГМУП «Тепловик», однако в ответ за полгода так ничего и не получили. Никаких работ по борьбе с плесенью, сыростью, грызунами и насекомыми никем не проводилось», — рассказывают жители.

В управляющей компании СИА-ПРЕСС подтвердили наличие как минимум трех заявлений.

«У нас есть три письма от жительницы дома по адресу Кольцевая, 20. Они перенаправлены в жилищный отдел, однако проработаны не были (несмотря на то, что были написаны еще в феврале, — прим. авт). Сейчас заявления переданы начальнику жилфонда. В ближайшее время с жителями дома свяжутся для разъяснения и решения сложившейся ситуации», — рассказали представители СГМУП «Тепловик».

Непонятно, почему ситуация, в которой оказались жильцы многоквартирника, не попадала в поле зрения властей и управляющей компанией на протяжении нескольких лет. Мы опубликуем ответ администрации Сургута, когда он будет получен. И продолжим следить за развитием событий.