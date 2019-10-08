Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно

На фоне информации о продаже ТРЦ «Аура», редакция СИА-ПРЕСС решила узнать, выгодно ли сегодня становиться владельцем торговых центров в Сургуте и каково состояние местного арендного рынка? На эти вопросы мы попросили ответить председателя совета Сургутской ТПП Владимира Болотова.

В Сургуте есть выгодные точечные объекты. Однако одновременное открытие «Ауры» и «Сити Молла», можно сказать, порвало арендный рынок Сургута, и он до сих пор находится в кризисе. Больше нет тех ставок, которые были. Остались только 2-3 объекта, которые «живут» относительно хорошо, если смотреть с точки зрения доходности и заполняемости, а остальные, мягко говоря, находятся не в очень-то приглядном состоянии

Нельзя забывать и про другие факторы. Одна из причин, которая «вставляет палки в колеса» будущим и существующим бизнесменам – это рост налога на имущество. Независимо от того, используется ли здание по назначению или пустует, владельцы все равно обязаны выплачивать этот налог. Никто не может сказать, что будет с налогом в ближайшие 10 лет, в то время как срок окупаемости может быть и 15, и 20 лет.

Другим поводом может стать нежелание нести большую ответственность. В прошлом году в Сургуте прогремела так называемая «пожарная эпопея», когда за ошибки в обеспечении пожарной безопасности привлекали к уголовной ответственности не только владельцев зданий, но и акционеров.

В наше время человек должен очень любить риск, чтобы стать владельцем ТЦ, так как для финансовоемких, больших проектов человек вынужден заложить все. Беда в самой экономике – невозможность сделать предсказание на долгосрочную перспективу, негативное отношение властей к «спекулянтам», все это не только отталкивает возможных желающих, но заставляет и уже существующих предпринимателей уходить в другую стезю.