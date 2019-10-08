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Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно

Председатель совета Сургутской ТПП Владимир Болотов о том, почему коммерческая недвижимость считается высокорисковым бизнесом

На фоне информации о продаже ТРЦ «Аура», редакция СИА-ПРЕСС решила узнать, выгодно ли сегодня становиться владельцем торговых центров в Сургуте и каково состояние местного арендного рынка? На эти вопросы мы попросили ответить председателя совета Сургутской ТПП Владимира Болотова.

В Сургуте есть выгодные точечные объекты. Однако одновременное открытие «Ауры» и «Сити Молла», можно сказать, порвало арендный рынок Сургута, и он до сих пор находится в кризисе. Больше нет тех ставок, которые были. Остались только 2-3 объекта, которые «живут» относительно хорошо, если смотреть с точки зрения доходности и заполняемости, а остальные, мягко говоря, находятся не в очень-то приглядном состоянии

Нельзя забывать и про другие факторы. Одна из причин, которая «вставляет палки в колеса» будущим и существующим бизнесменам – это рост налога на имущество. Независимо от того, используется ли здание по назначению или пустует, владельцы все равно обязаны выплачивать этот налог. Никто не может сказать, что будет с налогом в ближайшие 10 лет, в то время как срок окупаемости может быть и 15, и 20 лет.

Другим поводом может стать нежелание нести большую ответственность. В прошлом году в Сургуте прогремела так называемая «пожарная эпопея», когда за ошибки в обеспечении пожарной безопасности привлекали к уголовной ответственности не только владельцев зданий, но и акционеров.

В наше время человек должен очень любить риск, чтобы стать владельцем ТЦ, так как для финансовоемких, больших проектов человек вынужден заложить все. Беда в самой экономике – невозможность сделать предсказание на долгосрочную перспективу, негативное отношение властей к «спекулянтам», все это не только отталкивает возможных желающих, но заставляет и уже существующих предпринимателей уходить в другую стезю.


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Сегодня в 17:59, просмотров: 402, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:18
Ну а производство, в этой непредсказуемой экономике. В домостроении, сколько нужно заложить в квадратный метр чтобы не угореть.

Зато, нац. проекты цветут и пахнут.

И вопрос – кому это выгодно, такая экономика? Риторический.
Gopnik
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Сегодня в 20:39
В Новосибе Ауру, давно продали. Скорее всего они строили на продажу.
Сергей Б
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Сегодня в 20:39
Кому, в мутной воде выгодно рыбку ловить? Редакция, поспрошайте у Болотова.

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Мнения

Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно

Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно
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