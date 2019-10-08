16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,8672   EUR  71,2372  

​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации

Депутаты Сургута назвали нецелесообразным предлагаемый компанией «ХК Вектор» формат концессии теплосетей. Что это значит для города и потенциально крупнейшего коммунального соглашения – разбирался СИА-ПРЕСС.

1. Получается, дума уже отклонила концессию?

Нет, дума как орган местного самоуправления такого решения не принимала. Речь пока идет о рабочей встрече, на которой присутствовали десять депутатов, в их числе, например: Артем Кириленко (как и.о. председателя, спикер Надежда Красноярова в отпуске), Алексей Кучин, Владимир Болотов, Евгений Барсов, Татьяна Калиниченко, Сергей Хрипков. Они составили общее мнение относительно нынешнего формата концессии. Это даже не означает, что они против концессии как таковой, просто представленная «ХК Вектор» финансовая модель вызвала у них много вопросов. Это мнение будет оформлено и передано на заседание рабочей группы, которая будет рассматривать предложения концессионеров.

2. Что конкретно не понравилось депутатам?

Вообще депутаты ссылались на заключения аппарата думы и контрольно-счетной палаты «на нескольких листах». Там, как рассказывают парламентарии, много юридических и финансовых нюансов, но наиболее яркие «болевые точки» такие:

– из 5,1 млрд рублей, которые концессионер готов направить на модернизацию теплосетей в Сургуте, большая часть – это де-факто городские деньги: почти 2,2 млрд – амортизационные отчисления с нынешних сетей, 770 млн – «арендная плата» (не уточняется, какая именно, вероятно, за пользование муниципальным имуществом), почти 900 млн – прибыль, пущенная в инвестиции. Остается 1,2 млрд рублей, которые концессионер готов привлечь в виде кредитов;

– программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города до 2035 года предполагает вложение в сети 12,5 млрд рублей, а не 5,1 млрд, как предлагают бизнесмены;

– кроме того, сейчас идет корректировка генплана и, следовательно, программы развития коммуналки, и до ее рассмотрения и принятия вообще непонятно, как рассматривать концессию. Этот документ еще даже не внесен в думу города.

А вообще, организационных и финансовых вопросов – десятки.

3. Что по этому поводу думают администрация и потенциальный концессионер?

В администрации Сургута особое мнение депутатов восприняли со скепсисом. Источники СИА-ПРЕСС в высшем руководстве города парламентарии, которые сейчас публично выступили против нынешней формы концессии, находятся в глубоком меньшинстве и вообще их позиция скорее политическая, чем экономическая.

Представитель «Корпорации СТС» (основной владелец «ХК Вектор») на просьбу СИА-ПРЕСС прокомментировать критику депутатов на момент подготовки публикации не ответил. Мы опубликуем мнение потенциальных концессионеров, как только они его предоставят.

4. Что будет дальше?

Вообще разговор о концессии еще даже не начался. Ближайшее, что должно случиться – это ряд заседаний рабочей группы по предложениям «ХК Вектор». В этой рабочей группе соберутся чиновники, депутаты и общественники, они будут вырабатывать общее мнение, общаться с инвесторами, выносить вопрос на публичные слушания. Когда это произойдет – пока неизвестно. Предполагается, что встреча будет назначена после официальной инициативы от концессионера, но на сегодняшний день (8 октября) ее еще нет.

Вообще ситуация находится в сильно подвешенном состоянии: как утверждают специалисты аппарата думы, для того, чтобы инициировать указанный концессионером рост тарифов, депутаты должны принять решение и направить его губернатору до 10 ноября, но успеть это сделать по бюрократическим нормам практически невозможно.

5. Кто примет окончательное решение о концессии?

Это полномочие думы города – именно депутаты либо согласуют, либо отвергнут концессию.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:03, просмотров: 181, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации

​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации
Дмитрий Щеглов Сегодня в 17:03
178 0
​Год театра – нефтяникам!

​Год театра – нефтяникам!
20 октября во дворце искусств «Нефтяник» состоится премьера спектакля «Нефть – на кончике долота»
Анна Смирнова Сегодня в 10:02
423 0
В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна

В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 07 октября в 11:50
1673 6
Остается пока только мечтать о подобном в Сургуте

Остается пока только мечтать о подобном в Сургуте
​Этот пост о том, куда и как необходимо инвестировать деньги государству совместно с бизнесом
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 06 октября в 22:36
3155 1
Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок

Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 06 октября в 16:23
1212 20
Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении

Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 05 октября в 11:17
845 0
Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах

Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 05 октября в 10:50
765 0
Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 05 октября в 10:25
766 0
​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них

​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 05 октября в 10:09
850 1
Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу

Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу
Вадим Шувалов, глава Сургута 05 октября в 09:49
687 0
«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях

«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях
Алёна Кожевова 04 октября в 19:59
1058 1
​Подрядчик, который устанавливает в Сургуте новые остановки, четыре из них продал на стороне

​Подрядчик, который устанавливает в Сургуте новые остановки, четыре из них продал на стороне
Анастасия Семихатских 04 октября в 14:12
3408 1
​Старая история с позитивным концом!

​Старая история с позитивным концом!
В районе ж/д города Сургута возле спортивного комплекса «Локомотив» на пешеходной дорожке с незапамятных времен была лужа. Железнодорожники ее убрали
Сергей Васин, депутат думы Сургута 04 октября в 11:25
848 7
От уклонения до ареста: как добиться алиментов на ребенка, если второй родитель совсем не хочет их платить?

От уклонения до ареста: как добиться алиментов на ребенка, если второй родитель совсем не хочет их платить?

Гор Есаян 04 октября в 10:33
582 0
Дмитрий Щеглов

​Как у вас отобрали доходы
Вы ждете полгода, и потом вам говорят: «Знаете, а мы не будем платить, передумали». Вы идете в суд, где благополучно проигрываете. Потому что эта компания, как выясняется, не проигрывает суды в России. И вы разорены
Дмитрий Щеглов 03 октября в 18:27
1780 28
В России бизнес платит массу различных сборов. Если часть из них станет налогами — это скорее будет благом

В России бизнес платит массу различных сборов. Если часть из них станет налогами — это скорее будет благом
Сейчас подобные сборы фактически являются ведомственными, и отдельные органы власти могут их свободно менять, например, увеличивать в любой момент
Игорь Николаев, экономист 03 октября в 13:28
777 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика