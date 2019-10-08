​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации

Депутаты Сургута назвали нецелесообразным предлагаемый компанией «ХК Вектор» формат концессии теплосетей. Что это значит для города и потенциально крупнейшего коммунального соглашения – разбирался СИА-ПРЕСС.

1. Получается, дума уже отклонила концессию?

Нет, дума как орган местного самоуправления такого решения не принимала. Речь пока идет о рабочей встрече, на которой присутствовали десять депутатов, в их числе, например: Артем Кириленко (как и.о. председателя, спикер Надежда Красноярова в отпуске), Алексей Кучин, Владимир Болотов, Евгений Барсов, Татьяна Калиниченко, Сергей Хрипков. Они составили общее мнение относительно нынешнего формата концессии. Это даже не означает, что они против концессии как таковой, просто представленная «ХК Вектор» финансовая модель вызвала у них много вопросов. Это мнение будет оформлено и передано на заседание рабочей группы, которая будет рассматривать предложения концессионеров.

2. Что конкретно не понравилось депутатам?

Вообще депутаты ссылались на заключения аппарата думы и контрольно-счетной палаты «на нескольких листах». Там, как рассказывают парламентарии, много юридических и финансовых нюансов, но наиболее яркие «болевые точки» такие:

– из 5,1 млрд рублей, которые концессионер готов направить на модернизацию теплосетей в Сургуте, большая часть – это де-факто городские деньги: почти 2,2 млрд – амортизационные отчисления с нынешних сетей, 770 млн – «арендная плата» (не уточняется, какая именно, вероятно, за пользование муниципальным имуществом), почти 900 млн – прибыль, пущенная в инвестиции. Остается 1,2 млрд рублей, которые концессионер готов привлечь в виде кредитов;

– программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города до 2035 года предполагает вложение в сети 12,5 млрд рублей, а не 5,1 млрд, как предлагают бизнесмены;

– кроме того, сейчас идет корректировка генплана и, следовательно, программы развития коммуналки, и до ее рассмотрения и принятия вообще непонятно, как рассматривать концессию. Этот документ еще даже не внесен в думу города.

А вообще, организационных и финансовых вопросов – десятки.

3. Что по этому поводу думают администрация и потенциальный концессионер?

В администрации Сургута особое мнение депутатов восприняли со скепсисом. Источники СИА-ПРЕСС в высшем руководстве города парламентарии, которые сейчас публично выступили против нынешней формы концессии, находятся в глубоком меньшинстве и вообще их позиция скорее политическая, чем экономическая.

Представитель «Корпорации СТС» (основной владелец «ХК Вектор») на просьбу СИА-ПРЕСС прокомментировать критику депутатов на момент подготовки публикации не ответил. Мы опубликуем мнение потенциальных концессионеров, как только они его предоставят.

4. Что будет дальше?

Вообще разговор о концессии еще даже не начался. Ближайшее, что должно случиться – это ряд заседаний рабочей группы по предложениям «ХК Вектор». В этой рабочей группе соберутся чиновники, депутаты и общественники, они будут вырабатывать общее мнение, общаться с инвесторами, выносить вопрос на публичные слушания. Когда это произойдет – пока неизвестно. Предполагается, что встреча будет назначена после официальной инициативы от концессионера, но на сегодняшний день (8 октября) ее еще нет.

Вообще ситуация находится в сильно подвешенном состоянии: как утверждают специалисты аппарата думы, для того, чтобы инициировать указанный концессионером рост тарифов, депутаты должны принять решение и направить его губернатору до 10 ноября, но успеть это сделать по бюрократическим нормам практически невозможно.

5. Кто примет окончательное решение о концессии?

Это полномочие думы города – именно депутаты либо согласуют, либо отвергнут концессию.