16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,8672   EUR  71,2372  

​Почему чиновники молчат

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Скажу вещь примитивную: в чиновничьих кабинетах сидят и работают обычные люди. Они тоже стоят в пробках по пути домой, обходят метровые лужи на плохо уложенной брусчатке, делают взносы на капремонт и оплачивают вывоз мусора. Они засиживаются допоздна на работе, допускают ошибки в отчетах, срывают дедлайны. В общем, ничего нового.

Многие из них держатся за свое место, потому что оно дает им очевидные преимущества, но кому-то эта работа приносит еще и моральное удовлетворение (или неудовлетворение) в попытке сделать город лучше. И я почти не знаю чиновников, которые желали бы натворить зла.

И никому из них — особенно тех, кто повыше рангом — не доставляет удовольствия выслушивать критику в свою сторону. А сталкиваются они с ней часто: на портале «Твой Сургут», в соцсетях, в СМИ, думе и кабинетах начальства на Энгельса, 8. Критика всегда звучит похоже: не сделали, не успели, сорвали сроки, пообещали и не выполнили. Почему не хватило денег? Почему опять подрядчик обманул? Почему сорвался аукцион? Почему тянете с ответом? Почему к вам на прием не попасть?

Я думаю, что похожие ситуации происходят во всех российских городах со всеми российскими чиновниками. И все потому, что они поголовно совершают одну и ту же ошибку: они не разговаривают с людьми.

Это функция будто бы априори не заложена в каждодневную чиновничью рутину. А зря.

Возьмем к примеру школу: есть учитель, есть ученики. Между ними постоянно идет взаимодействие. Но еще есть родители учеников, которым важно понимать, что происходит в стенах образовательного учреждения. Для этого раз в пару месяцев проводятся родительские собрания. Помню, в свое время мама уходила на них, да так и пропадала часа на три. Там обсуждалось разное: успеваемость, организационные вопросы, деньги, выпускные, общение между учениками; кто уроки прогуливает, кто хлеб в столовой ворует, кто дверь в туалете выбил. В общем — всё. Потому что школа — это процесс обоюдный, долгий и волнующий всех, кто в нем задействован.

С любым городом то же самое, просто в качестве «родителей» тут выступают горожане. И им иногда очень нужно знать, что творится в стенах метафорической «школы».

А что у нас?

Вот, например, четыре года не могут достроить улицу Маяковского. Смешно и грустно. А от чиновников поступают лишь скупые ответы: проектная документация будет дорабатываться, строительство продолжится в следующем году.

Стойте.

Кем дорабатываться? Почему в следующем году, а не сейчас? Кто, в конце концов, допустил косяк?

Только после долгих ковыряний удалось выяснить, что проблему создали еще в 90-х: накидали коммуникаций куда ни попадя, а нынешним чиновникам — разбирайся. Они и сами не рады, и вообще происходящее их очень раздражает. Раздражает настолько, что от всех возмущающихся и тычущих пальцами они скрываются за сухими отписками и набором канцеляризмов.

Или другой пример — совсем свеженький. Тюменский подрядчик не довез до Сургута четыре остановки. Чиновники объясняют: у компании финансовые трудности, нас подвели. А депутатский корпус возмущается и требует наложения санкций.

Стойте.

В смысле финансовые сложности? Почему не довезли? Кого будут наказывать?

Только после встречи с главой ДГХ выяснилось, что остановки-то в город подрядчик на самом деле привез. Просто перепродал их на стороне. И вот хоть ты тресни, а подобные инциденты никак не отрегулируешь. Потому что подрядчик — коммерсант и имеет право. А в чиновников — да — снова летит волна критики, которую они всеми силами игнорируют.

И последний пример — самый близкий к телу: замена лифтов в многоэтажках. Больше всего возмущались жильцы 12-подъездного дома на Ленина, но было и много других сургутян, который пыхтели, поднимаясь на свой этаж, и негодовали: почему ремонт идет так долго?

Никому из чиновников (начиная от администрации и заканчивая управляющими компаниями) не пришло в голову объяснить людям, чем обусловлены растянутые сроки. А ведь достаточно было расклеить по подъездам листовки примерно такого содержания:

«Уважаемые граждане. После долгих согласований нам удалось добиться, чтобы в вашем доме провели замену лифтов. Но есть и плохая новость: вам придется ходить пешком следующие два месяца. Срок долгий, и мы очень старались его сократить, но подрядная организация ООО «РЕМОНТ» ответила, что это невозможно. В течение недели рабочие будут демонтировать старое оборудование, потом в течение месяца — устанавливать новое. Еще примерно две недели займет процесс проверки лифтов. Это необходимо, чтобы убедиться в их надежности. Поэтому надеемся на ваше понимание и терпение.

Администрация УК ДОМ».

Просто ведь, правда?

Можно было так же доступно объяснить фиаско с улицей Маяковского. И четыре пропавшие остановки. И вообще любую другую проблему, которая так или иначе затрагивает покой и удобство горожан.

Потому что с людьми нужно разговаривать. Как разговаривают доктора со своими пациентами. Тут тоже напрашивается аналогия: если человеку не нравится государственный врач, он пойдет к частнику. Но новых чиновников за 2000 за прием не купишь. Приходится жить и бодаться с тем, что есть.

И пока власти, даже перекочевав в социальные сети, продолжат лишь имитировать общение со своим городом вместо того, чтобы говорить начистоту, слово «чиновник» так и будет оставлять после себя привкус народного недовольства.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:23, просмотров: 338, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:04
Они не разговаривают с людьми потому, что являются представителями истеблишмента, который людей обворовывает. А этот процесс не предполагает иного взаимодействия, кроме того которое есть: друзья, в этом году вы стане всего лишь на чуточку беднее. Заметьте, не умнее. То есть, совсем не школа.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации

​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации
Дмитрий Щеглов Сегодня в 17:03
183 0
​Год театра – нефтяникам!

​Год театра – нефтяникам!
20 октября во дворце искусств «Нефтяник» состоится премьера спектакля «Нефть – на кончике долота»
Анна Смирнова Сегодня в 10:02
424 0
В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна

В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 07 октября в 11:50
1673 6
Остается пока только мечтать о подобном в Сургуте

Остается пока только мечтать о подобном в Сургуте
​Этот пост о том, куда и как необходимо инвестировать деньги государству совместно с бизнесом
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 06 октября в 22:36
3155 1
Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок

Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 06 октября в 16:23
1212 20
Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении

Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 05 октября в 11:17
845 0
Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах

Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 05 октября в 10:50
765 0
Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 05 октября в 10:25
766 0
​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них

​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 05 октября в 10:09
850 1
Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу

Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу
Вадим Шувалов, глава Сургута 05 октября в 09:49
687 0
«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях

«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях
Алёна Кожевова 04 октября в 19:59
1059 1
​Подрядчик, который устанавливает в Сургуте новые остановки, четыре из них продал на стороне

​Подрядчик, который устанавливает в Сургуте новые остановки, четыре из них продал на стороне
Анастасия Семихатских 04 октября в 14:12
3408 1
​Старая история с позитивным концом!

​Старая история с позитивным концом!
В районе ж/д города Сургута возле спортивного комплекса «Локомотив» на пешеходной дорожке с незапамятных времен была лужа. Железнодорожники ее убрали
Сергей Васин, депутат думы Сургута 04 октября в 11:25
848 7
От уклонения до ареста: как добиться алиментов на ребенка, если второй родитель совсем не хочет их платить?

От уклонения до ареста: как добиться алиментов на ребенка, если второй родитель совсем не хочет их платить?

Гор Есаян 04 октября в 10:33
582 0
Дмитрий Щеглов

​Как у вас отобрали доходы
Вы ждете полгода, и потом вам говорят: «Знаете, а мы не будем платить, передумали». Вы идете в суд, где благополучно проигрываете. Потому что эта компания, как выясняется, не проигрывает суды в России. И вы разорены
Дмитрий Щеглов 03 октября в 18:27
1781 28
В России бизнес платит массу различных сборов. Если часть из них станет налогами — это скорее будет благом

В России бизнес платит массу различных сборов. Если часть из них станет налогами — это скорее будет благом
Сейчас подобные сборы фактически являются ведомственными, и отдельные органы власти могут их свободно менять, например, увеличивать в любой момент
Игорь Николаев, экономист 03 октября в 13:28
777 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика