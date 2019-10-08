​Почему чиновники молчат

Скажу вещь примитивную: в чиновничьих кабинетах сидят и работают обычные люди. Они тоже стоят в пробках по пути домой, обходят метровые лужи на плохо уложенной брусчатке, делают взносы на капремонт и оплачивают вывоз мусора. Они засиживаются допоздна на работе, допускают ошибки в отчетах, срывают дедлайны. В общем, ничего нового.

Многие из них держатся за свое место, потому что оно дает им очевидные преимущества, но кому-то эта работа приносит еще и моральное удовлетворение (или неудовлетворение) в попытке сделать город лучше. И я почти не знаю чиновников, которые желали бы натворить зла.

И никому из них — особенно тех, кто повыше рангом — не доставляет удовольствия выслушивать критику в свою сторону. А сталкиваются они с ней часто: на портале «Твой Сургут», в соцсетях, в СМИ, думе и кабинетах начальства на Энгельса, 8. Критика всегда звучит похоже: не сделали, не успели, сорвали сроки, пообещали и не выполнили. Почему не хватило денег? Почему опять подрядчик обманул? Почему сорвался аукцион? Почему тянете с ответом? Почему к вам на прием не попасть?

Я думаю, что похожие ситуации происходят во всех российских городах со всеми российскими чиновниками. И все потому, что они поголовно совершают одну и ту же ошибку: они не разговаривают с людьми.

Это функция будто бы априори не заложена в каждодневную чиновничью рутину. А зря.

Возьмем к примеру школу: есть учитель, есть ученики. Между ними постоянно идет взаимодействие. Но еще есть родители учеников, которым важно понимать, что происходит в стенах образовательного учреждения. Для этого раз в пару месяцев проводятся родительские собрания. Помню, в свое время мама уходила на них, да так и пропадала часа на три. Там обсуждалось разное: успеваемость, организационные вопросы, деньги, выпускные, общение между учениками; кто уроки прогуливает, кто хлеб в столовой ворует, кто дверь в туалете выбил. В общем — всё. Потому что школа — это процесс обоюдный, долгий и волнующий всех, кто в нем задействован.

С любым городом то же самое, просто в качестве «родителей» тут выступают горожане. И им иногда очень нужно знать, что творится в стенах метафорической «школы».

А что у нас?

Вот, например, четыре года не могут достроить улицу Маяковского. Смешно и грустно. А от чиновников поступают лишь скупые ответы: проектная документация будет дорабатываться, строительство продолжится в следующем году.

Стойте.

Кем дорабатываться? Почему в следующем году, а не сейчас? Кто, в конце концов, допустил косяк?

Только после долгих ковыряний удалось выяснить, что проблему создали еще в 90-х: накидали коммуникаций куда ни попадя, а нынешним чиновникам — разбирайся. Они и сами не рады, и вообще происходящее их очень раздражает. Раздражает настолько, что от всех возмущающихся и тычущих пальцами они скрываются за сухими отписками и набором канцеляризмов.

Или другой пример — совсем свеженький. Тюменский подрядчик не довез до Сургута четыре остановки. Чиновники объясняют: у компании финансовые трудности, нас подвели. А депутатский корпус возмущается и требует наложения санкций.

Стойте.

В смысле финансовые сложности? Почему не довезли? Кого будут наказывать?

Только после встречи с главой ДГХ выяснилось, что остановки-то в город подрядчик на самом деле привез. Просто перепродал их на стороне. И вот хоть ты тресни, а подобные инциденты никак не отрегулируешь. Потому что подрядчик — коммерсант и имеет право. А в чиновников — да — снова летит волна критики, которую они всеми силами игнорируют.

И последний пример — самый близкий к телу: замена лифтов в многоэтажках. Больше всего возмущались жильцы 12-подъездного дома на Ленина, но было и много других сургутян, который пыхтели, поднимаясь на свой этаж, и негодовали: почему ремонт идет так долго?

Никому из чиновников (начиная от администрации и заканчивая управляющими компаниями) не пришло в голову объяснить людям, чем обусловлены растянутые сроки. А ведь достаточно было расклеить по подъездам листовки примерно такого содержания:

«Уважаемые граждане. После долгих согласований нам удалось добиться, чтобы в вашем доме провели замену лифтов. Но есть и плохая новость: вам придется ходить пешком следующие два месяца. Срок долгий, и мы очень старались его сократить, но подрядная организация ООО «РЕМОНТ» ответила, что это невозможно. В течение недели рабочие будут демонтировать старое оборудование, потом в течение месяца — устанавливать новое. Еще примерно две недели займет процесс проверки лифтов. Это необходимо, чтобы убедиться в их надежности. Поэтому надеемся на ваше понимание и терпение.

Администрация УК ДОМ».

Просто ведь, правда?

Можно было так же доступно объяснить фиаско с улицей Маяковского. И четыре пропавшие остановки. И вообще любую другую проблему, которая так или иначе затрагивает покой и удобство горожан.

Потому что с людьми нужно разговаривать. Как разговаривают доктора со своими пациентами. Тут тоже напрашивается аналогия: если человеку не нравится государственный врач, он пойдет к частнику. Но новых чиновников за 2000 за прием не купишь. Приходится жить и бодаться с тем, что есть.

И пока власти, даже перекочевав в социальные сети, продолжат лишь имитировать общение со своим городом вместо того, чтобы говорить начистоту, слово «чиновник» так и будет оставлять после себя привкус народного недовольства.