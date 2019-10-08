​Нам нужно больше депутатов

Я сейчас скажу неожиданную вещь, из-за которой в меня начнут кидаться разными субстанциями, но все же – Сургуту нужно больше депутатов. На самом деле не только городу, но и округу и даже федерации, но я сейчас буду больше про Сургут.

Итак, почему же.

Первое. Дума Сургута в нынешней конфигурации появилась в 2006 году – это 25 депутатов, из них зарплаты получают председатель и его заместитель, остальные (включая второго вице-спикера) работают на неосвобожденной основе, то есть на общественных началах.

В 2006 году в Сургуте жило 290 тысяч человек, то есть на одного депутата в среднем приходилось по 11,6 тысяч жителей. С тех пор количество сургутян выросло на 86 тысяч – до 376 тысяч. Количество депутатов при этом осталось тем же, «нагрузка» на каждого выросла до 15 тысяч человек, то есть на четверть.

Собственно, даже без цифр – посмотрите, насколько сильно чисто географически вырос город. Появилась куча новых микрорайонов, которые в середине 2000-х даже не были спроектированы. Их представительство во власти явно страдает. Как бы что ни говорили, но наличие у определенного района города собственного депутата – это возможность хоть как-то контактировать с властью, доносить и решать ситуативные проблемы.

Второе. Увеличение состава думы автоматически улучшает кадровый потенциал города и округа. Муниципальные парламенты – это рекрутинговые агентства публичной политики, там люди подробно узнают механику взаимодействия властей, полномочий, что могут и что не могут делать администрация и дума города, какие правовые и организационные основы у современной бюрократии.

Плюс – работа с гражданами (уж до назначения депутатов мы, надеюсь, не дойдем, им так или иначе нужно будет проходить избирательные кампании), прокачка навыков коммуникации и способности общаться с народом на русском языке и переводить его потребности на бюрократический, умение быть медиатором и решателем локальных проблем. Ну и в самом лучшем случае (далеко не всем грозит) – развитие стратегического мышления в решении крупных городских вопросов.

Третье. Увеличение количества депутатов неизбежно будет вести к повышению их качества. Условно: городской администрации итак не очень просто набрать 25 своих кандидатов, чтобы каждый из них гарантированно выиграл выборы и вошел в удобную для исполнительной власти думу, а тут задача дополнительно усложнится. Придется включать в состав менее сильных претендентов, которые имеют больше шансов проиграть условно оппозиционным и независимым кандидатам. Так дума станет разнообразнее, а значит – лучше.

Кроме того, четвертое. Усложнится процесс давления на думу. Одно дело – протащить решение 13 голосами (при обычном голосовании) или 17 голосами (при квалифицированном, которое должны поддержать 2/3 состава), а другое – если оных будет требоваться, например, 18 и 25 соответственно.

Итого. Если исходить из логики, что в момент основания нынешней думы версии 2006 года на одного депутата приходилось порядка 11 тысяч жителей, а также сделать определенный задел на рост города, то в 2021 году желательно избрать не 25, а 37 депутатов. Каких-то космических расходов на это не потребуется – все равно в Сургуте в сентябре 2021 года откроется фиксированное количество избирательных участков. Зарплату новые депутаты так же получать не будут, равно как и их помощники. Нужно будет разве что только перестроить зал заседаний.

Зато: более качественное представительство, можно сказать, «на душу населения», повышение кадрового потенциала, повышение политического разнообразия и как следствие более качественная проработка городских вопросов.

На самом деле если планы городской власти стремительно добраться до 500-тысячной отметки – не фантазии, а реальный процесс, то к расширению думы Сургут так или иначе придет. Поэтому лучше заняться этим уже сейчас.