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​Нам нужно больше депутатов

Я сейчас скажу неожиданную вещь, из-за которой в меня начнут кидаться разными субстанциями, но все же – Сургуту нужно больше депутатов. На самом деле не только городу, но и округу и даже федерации, но я сейчас буду больше про Сургут.

Итак, почему же.

Первое. Дума Сургута в нынешней конфигурации появилась в 2006 году – это 25 депутатов, из них зарплаты получают председатель и его заместитель, остальные (включая второго вице-спикера) работают на неосвобожденной основе, то есть на общественных началах.

В 2006 году в Сургуте жило 290 тысяч человек, то есть на одного депутата в среднем приходилось по 11,6 тысяч жителей. С тех пор количество сургутян выросло на 86 тысяч – до 376 тысяч. Количество депутатов при этом осталось тем же, «нагрузка» на каждого выросла до 15 тысяч человек, то есть на четверть.

Собственно, даже без цифр – посмотрите, насколько сильно чисто географически вырос город. Появилась куча новых микрорайонов, которые в середине 2000-х даже не были спроектированы. Их представительство во власти явно страдает. Как бы что ни говорили, но наличие у определенного района города собственного депутата – это возможность хоть как-то контактировать с властью, доносить и решать ситуативные проблемы.

Второе. Увеличение состава думы автоматически улучшает кадровый потенциал города и округа. Муниципальные парламенты – это рекрутинговые агентства публичной политики, там люди подробно узнают механику взаимодействия властей, полномочий, что могут и что не могут делать администрация и дума города, какие правовые и организационные основы у современной бюрократии.

Плюс – работа с гражданами (уж до назначения депутатов мы, надеюсь, не дойдем, им так или иначе нужно будет проходить избирательные кампании), прокачка навыков коммуникации и способности общаться с народом на русском языке и переводить его потребности на бюрократический, умение быть медиатором и решателем локальных проблем. Ну и в самом лучшем случае (далеко не всем грозит) – развитие стратегического мышления в решении крупных городских вопросов.

Третье. Увеличение количества депутатов неизбежно будет вести к повышению их качества. Условно: городской администрации итак не очень просто набрать 25 своих кандидатов, чтобы каждый из них гарантированно выиграл выборы и вошел в удобную для исполнительной власти думу, а тут задача дополнительно усложнится. Придется включать в состав менее сильных претендентов, которые имеют больше шансов проиграть условно оппозиционным и независимым кандидатам. Так дума станет разнообразнее, а значит – лучше.

Кроме того, четвертое. Усложнится процесс давления на думу. Одно дело – протащить решение 13 голосами (при обычном голосовании) или 17 голосами (при квалифицированном, которое должны поддержать 2/3 состава), а другое – если оных будет требоваться, например, 18 и 25 соответственно.

Итого. Если исходить из логики, что в момент основания нынешней думы версии 2006 года на одного депутата приходилось порядка 11 тысяч жителей, а также сделать определенный задел на рост города, то в 2021 году желательно избрать не 25, а 37 депутатов. Каких-то космических расходов на это не потребуется – все равно в Сургуте в сентябре 2021 года откроется фиксированное количество избирательных участков. Зарплату новые депутаты так же получать не будут, равно как и их помощники. Нужно будет разве что только перестроить зал заседаний.

Зато: более качественное представительство, можно сказать, «на душу населения», повышение кадрового потенциала, повышение политического разнообразия и как следствие более качественная проработка городских вопросов.

На самом деле если планы городской власти стремительно добраться до 500-тысячной отметки – не фантазии, а реальный процесс, то к расширению думы Сургут так или иначе придет. Поэтому лучше заняться этим уже сейчас.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 448, комментариев: 17


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 13:39
Ну, наверное, в тех реалиях что есть, прежде всего Сургуту нужны хотя-бы депутаты из разных партий. Хоть какая-то интрига. Может и больше. Но, если депутаты будут функционировать как сейчас, то без разницы какая нагрузка будет приходится на одного депутата: хоть 11,6 тысяч жителей, хоть 116 тысяч.

И пусть меня закидают разными субстанциями, но… каких бы «космических» расходов на это не потребовалось: все без исключения депутаты, равно как и их помощники должны работать на возмездной основе, за плату размер которой будет прозрачным и может быть устанавливаемый гражданами. Это предполагает ответственность перед гражданами, как перед работодателями. Хотя и весьма условную, учитывая механизм финансирования Думы, но все-таки.

И если прикинуть, сколько бюджетных денег в Сургуте каждый год просирается, в том числе и по недосмотру депутатов, то сумма на содержание всех депутатов, не будет выглядеть «космической». Особенно если депутаты, отрабатывая зарплату, усилят контроль за расходованием бюджетных средств.
Флудер
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Сегодня в 14:02
И обязательно, чтобы там негр и представитель сексуальных меньшинство.
Флудер
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Сегодня в 14:03
И обязательно, чтобы там был негр и представитель сексуальных меньшинств.
Альберт Леонов Флудер
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Сегодня в 14:27
С неграми проблемно в городе, а вот с меньшинствами.... все очень не плохо.
Сергей Б Флудер
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Сегодня в 14:37
А чё два раза. Не мог сразу написать два негра и два представителя меньшинств.
Сергей Б
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Сегодня в 14:39
То, погодите, щас еще Мазурин (444) нарисуется со своим рац. предложением.
Флудер Альберт Леонов
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Сегодня в 15:17
Ну, значит два "альтернативщика". Потому что и у тех, кто дороги к 1-му сентября обещает сделать, а делает только в октябре, и кто строительство в водоохранной зоне согласовывает, ну, и по мелочи: на газонах паркуется, на стенах рисует и т.д. - у них тоже должны быть свои представители. Мы же живём в демократической стране!
Сергей Б
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Сегодня в 15:49
От бомжей еще должен быть хотя бы один представитель. Тоже так сказать класс, который множится. И совершенно социально незащищенный. Не то что во Франции.
444
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Сегодня в 16:04
А теперь, как все будет на самом деле. Как горячо любимый в ХМАО С.Собянин, очень эффективный путинский менеджер, которого регулярно приводят в пример и на СИАПРЕСС, решил проблему народного представительства. Очень просто. В двенадцатимиллионной Москве, с населением, как во всем Уральском федеральном округе с его шестью субъектами, Сергей Семенович ограничился... барабанная дробь...... 45 (СОРОКА ПЯТЬЮ) депутатами. По 280 тысяч жителей на депутата. Мало того, депутаты, каждый из которых представляет такой город как Сургут, можете себе представить, что это за нагрузка, работают на непрофессиональной основе - без зарплаты и аппарата помощников. На профессиональной основе трудятся только председатель Мосгордумы, заместители председателя, а также некоторые - не все (по решению Думы), главы комиссий или комитетов. На остальных в Москве с ее триллионным бюджетом у Собянина денег не хватает. Это невозможно назвать иначе, как сознательное отстранение народа от власти. И как, ничего по существу не меняя, в стране, где власть захватили никому не подконтрольные чиновники, добиться увеличения народного представительства в отдельно взятом Сургуте, где по собянинским меркам просто какой-то неслыханный разгул демократии? Вопрос риторический.
Д.Щеглов 444
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Сегодня в 16:13
Согласен, в Москве критически мало депутатов. Должно быть раза в три больше.
6xz34e
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Сегодня в 16:32
Хотелось бы дополнить,чтобы от любого количества депутатов всегда было качество их работы..."А вы, друзья, (депутаты) как не садитесь..."
Сергей Б
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Сегодня в 16:36
«Либерально» настроенных граждан качество не интересует. У них количество определяет «демократию». Которого у них тоже нет.
Сергей Б Д.Щеглов
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Сегодня в 16:38
Все-равно Маскву в лице Мазурина (444) обидели. Раза в три больше, это по 88 тыщ на рыло.
444 Д.Щеглов
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Сегодня в 17:01
Но я даже не к тому, что в Москве мало, что депутаты должны работать профессионально. Я к тому, что в свете нынешней политики ожидать увеличения народного представительства в Сургуте не приходится. Кто ж захочет добровольно поделиться с народом не ограниченной ни законами, ни избирателями властью? Если главный путинский эффективный менеджер, назначенец, надежа и опора "его величества", действует с точностью до наоборот, то другие региональные начальники, прекрасно понимающие, кто их назначает, и боящиеся своей собственной тени, уж точно пальцем не пошевелят.
А написали вы все правильнее некуда. Если постоянно не говорить о достойном народном представительстве, о возвращении народовластия, выборов, референдумов, то уж точно ничего с мертвой точки не сдвинется.
Сергей Б
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Сегодня в 17:16
«…о возвращении народовластия, выборов, референдумов» – это когда интересно было? При Хрущеве жил, при Брежневе и т.д., до Путина – ни разу не видел. Это раньше что ли было… При Сталине?... Или еще раньше, боюсь представить…
Д.Щеглов Сергей Б
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Сегодня в 17:17
88 тысяч это намного лучше, чем 240. Нужно помнить, что там еще и муниципальные думы и депутаты есть. В идеале было бы дать побольше полномочий на местные думы, чтобы они могли больше влиять на собственные локальные вопросы, и увеличить количество депутатов именно МГД до примерно 140 человек - тогда принцип контакта власти с реальностью в виде людей был бы соблюден намного лучше.
Д.Щеглов 444
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Сегодня в 17:19
А я не рассчитываю, что увеличение количества депутатов случится завтра или послезавтра, или даже в ближайшие 3-5 лет. Я просто хочу поднять вопрос и вынести его на какое-то предварительное обсуждение. Если этого никто не сделает и не посеет в головах саму мысль о том, что нужно количество депутатов увеличить, и что это правильно - то это само собой не случится.

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