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​Последний из избранных мэров. 10 фактов о втором главе Сургута Дмитрии Попове

10 октября 2010 года в Сургуте на всенародных выборах должность главы города получил депутат региональной думы и нефтяник Дмитрий Попов. Ему предстояли шесть непростых лет в статусе мэра, а затем три еще более сложных года под следствием, которое недавно перешло в суд. К годовщине памятных выборов СИА-ПРЕСС собрал десять фактов о Дмитрии Попове.

1. Его единственным местом работы до выборов главы города был Сургутнефтегаз

Дмитрий Попов пришел в Сургутнефтегаз после окончания Куйбышевского политехнического института и Тюменского индустриального института в 1988 году – в качестве мастера в Сургутской ЦБПО БНО (база по обслуживанию и прокату нефтепромыслового оборудования). В 1993 году он перешел на профсоюзную работу, в 1998 стал начальником отдела кадров, а в 2008 – начальником управления по работе с кадрами всего Сургутнефтегаза.

2. Попов был одним из авторов нынешнего Устава Сургута

Свою парламентскую карьеру Попов начал в 2001 году, когда прошел через выборы в памятную сургутянам «нефтяную» думу третьего созыва. Тогда Попов принимал участие в написании главного документа города – Устава, по которому мы живем сейчас. Основной проект Устава был принят 18 февраля 2005 года.

3. Он был фаворитом «мэрской» гонки более чем за год до выборов 2010 года. Совсем рядом был Вадим Шувалов

Сейчас мало кто вспомнит, но на самом деле Попов был фаворитом гонки за пост главы в то время, когда о будущих выборах только начали задумываться – в июне 2009 года. Тогда прошло заседание политсовета «Единой России», где партийцы тайно голосовали за будущих претендентов. В итоге 19 членов политсовета поддержали Дмитрия Попова, 16 – Александра Сидорова, и 13 человек отдали предпочтение замгендиректора «Тюменэнерго» Вадиму Шувалову, который на несколько лет «пропадет с радаров», но в 2016 году станет третьим главой Сургута.

4. Попов не с первого раза согласился стать главой Сургута

Рассказывают, что впервые предложение стать главой Сургута Дмитрию Попову было озвучено его шефом – главой Сургутнефтегаза Владимиром Богдановым (об этом его попросила губернатор Наталья Комарова). Для начальника кадрового управления такое предложение оказалось большим сюрпризом, и он отказался. Богданов отказ принял.

Но губернатор плотно взялась за потенциального кандидата. Он пригласила его в Ханты-Мансийск в компании с действующим мэром Александром Сидоровым. Говорят, напряженная беседа в кабинете Комаровой шла несколько часов (Сидоров в это время якобы ждал в приемной). В итоге Попов согласился.

5. Попов после выборов был вынужден оставить в администрации города своего политического соперника

У Попова был серьезный конкурент за должность главы – заместитель Сидорова по экономике Роман Марков. Он в 2009 году готовился к выборам, взяв на щит придуманную им «Стратегию-2020», но не был утвержден в округе и баллотироваться не стал. Зато, говорят, Попову было поставлено условие – первое время не увольнять Маркова.

Новый глава обещание сдержал: Маркова он не выгнал, но перевел на принципиально новую и неизвестную для оного сферу – коммуналку. Многие удивились, как стоически тот выдержал испытание и проработал в этом режиме почти два года, но в сентябре 2013 года покинул Сургут – его пригласили на пост первого вице-мэра Ленинградской области по экономике. Там он находится до сих пор.

6. Попов в свою бытность мэром был заядлым курильщиком

Второй мэр Сургута, в отличие от предшественника Александра Сидорова, был заядлым курильщиком. Говорят, что он часто устраивал перекуры в кабинетах у своих замов, которые имели ту же вредную привычку – Алексея Сафиоллина и Олега Лапина. Параллельно он проводил с ними импровизированные совещания.

7. Даже после ухода в администрацию города Попов получал большие деньги от Сургутнефтегаза

Бывший глава Сургута получал от главной городской компании довольно большие деньги в виде дивидендов за имеющиеся у него акции. Так, в 2015 году Попов отчитался о доходах в 11,4 млн рублей, из которых 5,6 млн были дивидендами Сургутнефтегаза. То есть больше, чем очень даже неплохая зарплата мэра (которая более 400 тысяч в месяц). До этого Попов признавался, что при переходе в администрацию города потерял в доходах.

8. Жена Дмитрия Попова крайне редко появлялась с ним на публике

Дмитрий Попов женат. Знающие эту семью люди утверждают, что их связывают очень крепкие отношения, жена для Попова – большой друг и советчик.

Однако она не публична: супруга главы появлялась с главой на публичных мероприятиях крайне нечасто – на инаугурациях (2010 и 2016 года), а также некоторых праздничных концертах. О ней известно очень мало. По нашим данным, она работает в Сургутнефтегазе на средней управленческой должности, судя по отчетам Попова о доходах, ее годовая зарплата варьировалась от 2 до 4 млн рублей.

9. У него был конфликт со спикером думы, который разруливала Комарова

Немалая часть правления Дмитрия Попова запомнилась его затяжным и очень некрасивым конфликтом с председателем думы города, к слову, коллегой-нефтяником из профсоюзной сферы, Сергеем Бондаренко. Два руководителя довольно быстро перестали ладить, начались перепалки на заседаниях думы, попытки подставить (справедливости ради – со стороны Бондаренко) и так далее. В ссору вмешался Сургутнефтегаз, но остановить ее не сумел, поэтому двух политиков к себе вызвала на очень жесткий разговор Комарова.

После этого страсти вроде как поутихли, но вскоре политику покинули оба противника. Попов в мае 2016 года стал фигурантом уголовного дела, а у Бондаренко тем же летом вскрылась история о купленном дипломе, после чего он снялся с выборов в думу города и уехал.

10. На «песочное дело» против Попова накопал его заместитель Шатунов

«Песочное дело», которое стало поводом для отставки Попова, появилось не само по себе – как говорят в администрации Сургута, фактуру для расследования накопал замглавы по строительству Александр Шатунов.

По неподтвержденным слухам, он не просто раздобыл информацию о процессах, кипевших вокруг совхоза «Северное» в 2013 году, но и изъял из документооборота администрации те бумаги, которые могли помочь Попову защититься. Сам Шатунов покинул должность вскоре после бывшего шефа – в конце 2016 года.


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10 октября в 08:43, просмотров: 1558, комментариев: 8


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Комментарии:
Моби
не нравится
10 октября в 08:56
Ну по факту не выбранный, а назначенный сургутнефтегазом
Флудер
не нравится
10 октября в 09:02
На моей памяти Попова согласовали только за пару месяцев до выборов, в августе. В то время как Марков уже в мае раздавал на перекрёстках открытки "мой дед принёс вам Победу 9 мая", что лично меня очень возмутило. Не помню, Вац на тех выборах выставлялся? Очень был яркий человек, куда потерялся потом...
Альберт Леонов
не нравится
10 октября в 10:33
Дмитрий Попов, принимал решения, сегодня с этим беда!
Губернатор спрашивает пана-голову, тот му-хрю сказать не может, просит помощи у "зала" вернее помощников, замов, те тоже ничего вменяемого сказать не могут, просят далее помощи..и все! Всеобщее му-хрю!
Я лично УВАЖАЮ Дмитрия!
6xz34e
не нравится
10 октября в 11:02
Уважаемый Альберт!Наш глава на собрании (где вы присутствовали) всех "успокоил",что начальное звено будет учиться в первую смену в 2021 году.Может (газета "МК")ошиблись датой журналисты?Или "уставший" мэр сказал и... уйдет на заслуженный отдых?
Альберт Леонов 6xz34e
не нравится
10 октября в 11:06
Она не ошиблась, но забыла одну маленькую, не маловажную деталь указать, которую с пана-головы, вытащила губернатор.
в 2021 году в одну смену, то бишь первую, будет учится, только НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА!
Остальные классы - в две смены...
6xz34e
не нравится
10 октября в 16:24
Спасибо Альберт!И мы все понимаем,что это будет на словах и только.
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:15
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:39
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:48
Ну, что можно сказать – отцы талантливых детей управляют Сургутом, под стать детям.
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:09
Ну, чтобы соблюсти странноватое временами законодательство РФ, то это запрещённый телеграм, доктор комаровский

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