В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна

Ознакомился с финансовой моделью концессионного соглашения по коммунальным сетям. Считаю, что, мягко говоря, в таком виде для города это абсолютно бессмысленный проект. Если разобраться, то о привлечении дополнительных 5 миллиардах рублей инвестиций в коммунальный сектор города до 2024 года речь и не идет, по сути, эта сумма складывается из амортизационных отчислений, налоговой выгоды от амортизации, которые будут независимо от наличия концессии, повышения тарифа для населения и… кредита в 1,2 млрд рублей.

Сама суть концессии в данном вопросе кажется абсурдной. Коммунальные сети, являются монополией, принадлежат городу, а значит его жителям, доход предприятий напрямую зависит от тарифа на тепловую энергию. Самый простой способ для концессионера увеличить прибыль – повысить тарифы, а у жителей не будет выбора, сети одни для всех. Нам предлагают, отдать муниципальное имущество сторонним бизнесменам, которые инвестируют в него наши же деньги и возьмут кредит, за который придется расплачиваться из доходов предприятий, читай наших с вами платежей за тепло. Зачем это нужно бизнесу понятно, а зачем это нужно сургутянам?

Где здесь выгода для города я не понимаю, все то же мы можем сделать своими силами, распределив амортизационные платежи и взяв аналогичный кредит, зато сохранив контроль над стратегическими объектами.