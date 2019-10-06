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Остается пока мечтать только о подобном в Сургуте

Этот пост о том, куда и как необходимо инвестировать деньги государству совместно с бизнесом.

Парень у меня играет за «Тюменский Легион», ну а мы всем семейством конечно ездим болеть за команду). Эти выходные в Екатеринбурге играли со «Спартаковцем» на их новой арене расположенной на территории Академии, которая была создана совсем недавно.

Поразило то, как здорово запроектирован микрорайон с комфортными зонами прибывания, на территории которого построена Академия. Всё прям как у буржуев! И конечно поразило то как реализована сама концепция развития хоккея в Екатеринбурге! Две арены, спортзалы, открытые площадки, интернат. Блин, ну как же здорово!

казали, что построена Академия на деньги выделенные по гранту и на частные. Жизнь кипит, огромное кол-во детворы и людей около хоккея. Я в восторге! Ведь можем когда захотим.

Остается пока мечтать только о подобном в Сургуте.


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06 октября в 22:36, просмотров: 250, комментариев: 0


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