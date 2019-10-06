16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,0300   EUR  71,3509  

Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок

Итак, на кого работают депутаты? И самое интересное – против кого.

К бабке не ходи, любой человек работает на того, кто ему платит и создает условия для труда. Площадку, на которой работают депутаты, оплачиваемые и не оплачиваемые, так называемую Думу, вместе с имуществом и обслуживающим персоналом, создали и содержат не большинство граждан, которые наполняют налогами государственную казну, за счет которой содержится Дума, а лица, которые из этой казны средства распределяют, выделяя на Думу в том числе и которых условно можно назвать правительством РФ. На которое собственно говоря и работают депутаты, по существу являясь содержанками лиц, представляющих правительство.

Правительство РФ в свою очередь заинтересованно в извлечении максимальной прибыли из ресурсов страны, в том числе, за счет максимального снижения оплаты труда гражданам и максимального снижения размера пенсий. То есть правительство является стороной противной большей части граждан, проживающих на территории РФ. Против кого в таком случае работают депутаты работающие на правительство РФ? Вопрос риторический – «народные представители» соответственно работают против народа.

При этом лично я не считаю, что мир делится только на черное и белое, и что все депутаты, как в прочем и государственные чиновники, являются исключительно плохими людьми. Скорее всего, это все-таки не худшие представители общества. Какие уж есть. Государственная система, которая есть в РФ все-таки как-то еще обязывает вести своих представителей в каких-то рамках приличия. Хотя бы для того чтобы лишний раз «не дразнить гусей». И соответственно привлекает в свои ряды лиц способных контролировать свое поведение в этих рамках. Чего лично я не сказал бы об «либерально» настроенных гражданах, которые рвутся к кормушке в Москве.

Но, это все из той же оперы про коррупцию. В организации могут работать добросовестные специалисты, которые добросовестно выполняют свою работу и поставленные работодателем задачи, но… Но, если эта организация является коррупционной, то совершенно очевидно, что эти специалисты работают на коррупцию, не зависимо от того, считают они так или нет и знают ли они об этом вообще. Это как в Законе – незнание Закона не освобождает от ответственности.

Здесь, конечно, вообще каламбур получается. Если скажем предположить, что государственная система РФ полностью коррумпирована, то получается вывод сталинских времен – в этой стране невиновных нет. Преемственность поколений, так сказать.

Вот я и говорю, возвращаясь в реалии, если по вопросу концессии городских тепловых сетей мнение депутатов совпало с интересами граждан, проживающих в Сургуте и депутаты, это мнение отстоят – то, хоть шерсти клок.

Все сказанное, это конечно мое сугубое обывательское мнение, кто-то его может разделять, кто-то нет. Но, из песни слов не выкинешь.

Из комментария к новости про сургутских депутатов, которые посчитали передачу теплосетей города в концессию нецелесообразной.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:23, просмотров: 131, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 16:54
Написали бы просто: меня "в реалии" все, кто "у кормушки", устраивают вполне. Несмотря на то, что они работают против народа. Они хоть и лицемеры, воры, подлецы, но люди солидные, в дорогих костюмах и галстуках ходят, яхты у них, имения целые, не то что некоторые, которые по тюрьмам ни за что мыкаются. Коротко и ясно.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок

Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок
Сергей Бражников, читатель siapress.ru Сегодня в 16:23
130 1
Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении

Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 05 октября в 11:17
699 0
Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах

Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 05 октября в 10:50
675 0
Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 05 октября в 10:25
639 0
​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них

​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 05 октября в 10:09
719 1
Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу

Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу
Вадим Шувалов, глава Сургута 05 октября в 09:49
574 0
«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях

«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях
Алёна Кожевова 04 октября в 19:59
950 1
​Подрядчик, который устанавливает в Сургуте новые остановки, четыре из них продал на стороне

​Подрядчик, который устанавливает в Сургуте новые остановки, четыре из них продал на стороне
Анастасия Семихатских 04 октября в 14:12
3144 1
​Старая история с позитивным концом!

​Старая история с позитивным концом!
В районе ж/д города Сургута возле спортивного комплекса «Локомотив» на пешеходной дорожке с незапамятных времен была лужа. Железнодорожники ее убрали
Сергей Васин, депутат думы Сургута 04 октября в 11:25
746 7
От уклонения до ареста: как добиться алиментов на ребенка, если второй родитель совсем не хочет их платить?

От уклонения до ареста: как добиться алиментов на ребенка, если второй родитель совсем не хочет их платить?

Гор Есаян 04 октября в 10:33
479 0
В России бизнес платит массу различных сборов. Если часть из них станет налогами — это скорее будет благом

В России бизнес платит массу различных сборов. Если часть из них станет налогами — это скорее будет благом
Сейчас подобные сборы фактически являются ведомственными, и отдельные органы власти могут их свободно менять, например, увеличивать в любой момент
Игорь Николаев, экономист 03 октября в 13:28
711 2
​В России могут ввести три новых налога. Рассказываем, почему это не так страшно, как кажется

​В России могут ввести три новых налога. Рассказываем, почему это не так страшно, как кажется
Дмитрий Щеглов 03 октября в 13:24
887 1
​Как в Лангепасе реализуется программа по формированию комфортной среды

​Как в Лангепасе реализуется программа по формированию комфортной среды
Пресс-служба компании «Среда комфорта» 03 октября в 11:15
1043 0
Как не попасться на уловки финансовых пирамид

Как не попасться на уловки финансовых пирамид
Признаки того, что вас пытаются заманить в мошенническую схему
Илья Низовских 02 октября в 18:37
884 5
Куда сдавать использованные батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Куда сдавать использованные батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 02 октября в 14:31
843 0
Эксперты рассказали, безопасны ли вышки сотовой связи

Эксперты рассказали, безопасны ли вышки сотовой связи
Гор Есаян 02 октября в 10:09
1003 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика