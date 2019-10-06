Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок

Итак, на кого работают депутаты? И самое интересное – против кого.

К бабке не ходи, любой человек работает на того, кто ему платит и создает условия для труда. Площадку, на которой работают депутаты, оплачиваемые и не оплачиваемые, так называемую Думу, вместе с имуществом и обслуживающим персоналом, создали и содержат не большинство граждан, которые наполняют налогами государственную казну, за счет которой содержится Дума, а лица, которые из этой казны средства распределяют, выделяя на Думу в том числе и которых условно можно назвать правительством РФ. На которое собственно говоря и работают депутаты, по существу являясь содержанками лиц, представляющих правительство.

Правительство РФ в свою очередь заинтересованно в извлечении максимальной прибыли из ресурсов страны, в том числе, за счет максимального снижения оплаты труда гражданам и максимального снижения размера пенсий. То есть правительство является стороной противной большей части граждан, проживающих на территории РФ. Против кого в таком случае работают депутаты работающие на правительство РФ? Вопрос риторический – «народные представители» соответственно работают против народа.

При этом лично я не считаю, что мир делится только на черное и белое, и что все депутаты, как в прочем и государственные чиновники, являются исключительно плохими людьми. Скорее всего, это все-таки не худшие представители общества. Какие уж есть. Государственная система, которая есть в РФ все-таки как-то еще обязывает вести своих представителей в каких-то рамках приличия. Хотя бы для того чтобы лишний раз «не дразнить гусей». И соответственно привлекает в свои ряды лиц способных контролировать свое поведение в этих рамках. Чего лично я не сказал бы об «либерально» настроенных гражданах, которые рвутся к кормушке в Москве.

Но, это все из той же оперы про коррупцию. В организации могут работать добросовестные специалисты, которые добросовестно выполняют свою работу и поставленные работодателем задачи, но… Но, если эта организация является коррупционной, то совершенно очевидно, что эти специалисты работают на коррупцию, не зависимо от того, считают они так или нет и знают ли они об этом вообще. Это как в Законе – незнание Закона не освобождает от ответственности.

Здесь, конечно, вообще каламбур получается. Если скажем предположить, что государственная система РФ полностью коррумпирована, то получается вывод сталинских времен – в этой стране невиновных нет. Преемственность поколений, так сказать.

Вот я и говорю, возвращаясь в реалии, если по вопросу концессии городских тепловых сетей мнение депутатов совпало с интересами граждан, проживающих в Сургуте и депутаты, это мнение отстоят – то, хоть шерсти клок.

Все сказанное, это конечно мое сугубое обывательское мнение, кто-то его может разделять, кто-то нет. Но, из песни слов не выкинешь.

Из комментария к новости про сургутских депутатов, которые посчитали передачу теплосетей города в концессию нецелесообразной.