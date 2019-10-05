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​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них

Сегодня на занятиях материал не просто «проходят» согласно плану. Его изучают в формате деловых игр, семинаров, открытого диалога, где ученик – это равноправный участник процесса, личность со своей точкой зрения. Ребенок, будучи уверенным, что не оценки и ответ у доски перед всем классом играют первостепенное значение, а возможность открыто задавать вопросы и рассчитывать на поддержку педагога, имеет серьезную мотивацию к учебе. А дальше возникает заинтересованность в предмете, появляются первые предпосылки выбора будущей профессии, осознание своего жизненного пути. Но не на пороге университета, а в средней школе. И не потому, что пора, а именно по причине искреннего интереса, который пробудил учитель.

К слову, и сам педагог непрерывно развивается, повышает свои профессиональные навыки, учится новому у своих воспитанников - ориентироваться в цифровом пространстве, быть открытым и коммуникабельным, оставляя стереотипный образ авторитарного учителя в прошлом.

Такое взаимодействие ребенка и учителя создает уникальную образовательную среду. Там, где фразы «сеять разумное, доброе, вечное» и «грызть гранит науки» обретают новые формы, но сохраняют свой вековой смысл - всегда стремиться к знаниям!

Спасибо вам, уважаемые учителя, за готовность менять и меняться, за высокий профессионализм и душевное тепло. Крепкого здоровья вам и вашим близким!


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05 октября в 10:09, просмотров: 713, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
05 октября в 20:20
Вот раньше затычкой в каждой трещине был Рустем Юсупов. Теперь Ира

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