​Старая история с позитивным концом!

В районе ж/д города Сургута возле спортивного комплекса «Локомотив» на пешеходной дорожке с незапамятных времен была лужа. По этому месту в мой адрес как депутата поступало много жалоб. Не могу сказать, что данным вопросом никто не занимался, просто этот участок тротуара оказался бесхозным. Администрация города оформляет юридические права на него в настоящее время, но жителям от этого не легче.

а мое обращение отозвался Вячеслав Юрьевич Баскал, заместитель начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению. Силами железнодорожников (руководитель Борисов В.А.) проведены работы по переукладке плит, их подъему над уровнем грунта на 15 см с последующей планировкой прилегающей территории. Больше грязи не будет!

Спасибо всем железнодорожникам, которые приняли участие в работах. Нельзя не отметить активность в этом вопросе моего помощника – железнодорожника Семена Кузичкина, технолога 1 категории Сургутской технологической группы. Он также является членом городской Молодежной палаты.