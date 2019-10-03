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​Как у вас отобрали доходы

В комментариях к нашим политическим материалам постоянно идут споры о том, что повестка, предлагаемая современной оппозицией, «страшно далека от потребностей народа». Мол, россияне страдают от низких (при этом падающих) доходов, а в «москвах» сытые интеллигенты что-то там болтают про необходимость «независимых судов», «честных выборов» и так далее.

«Я на выборы не ходил и не планирую, в суде был два раза в жизни, и больше не придется, мне семью кормить нужно, а вы херней страдаете и не видите, что на самом деле важно», – как бы говорит нам обычный, не вовлеченный в политическую повестку гражданин глубинки.

Давайте я попробую объяснить на пальцах. Для начала – конкретно про независимый суд и его роль в благополучии отдельного гражданина.

Представьте, что вы хотите построить пекарню. Ее задача – производить хлеб и всякие булки, чтобы продавать их на рынке и получать прибыль. Стоите вы на своем земельном участке, оглядываете простор и уже представляете свою главную потребность: как будут работать печи, сотрудники будут месить тесто, машины будут развозить готовую продукцию по магазинам. Очень много разных процессов, а на выходе – отличный товар и прибыль. Красота.

Зовете генподрядчика, которому заказываете стройку. Говорите: вот, пекарню хочу. Он такой: окей, давайте работать. И начинает копать котлован и тащить какие-то длинные бетонные балки. Вы ему: стоп! Что происходит? Я же пекарню заказывал! Где стены, где агрегаты, где печи? Пе-кар-ня! Понимаешь, о чем речь?

Строитель смотрит на тебя глупыми глазами и говорит: так нужно же котлован, сваи, бетонное основание, фундамент, а на нем будет остальное. Вы ему: так, я все понял, ты ни черта не осознаешь мои потребности, вон отсюда!

В лучшем случае найдется строитель, который по вашему техзаданию действительно без котлована и фундамента поставит эту пекарню. К сожалению, она рухнет через несколько месяцев, по пути погребая под собой людей, инвестиции и вашу физическую свободу.

Так вот, независимый суд, о котором трещат интеллигентишки – это и есть бетонное основание под любой процесс в государстве. Включая вашу работу, зарплату, благополучие и вообще. Вы можете этого не осознавать, но это так.

Если рассуждать в экономической плоскости – потребности россиян в росте доходов, то суд – это овеществленное право собственности и его защита. Например, вы работаете в молодой перспективной IT-компании. В один прекрасный день в нее влетает толпа людей в масках, кладет вас всех лицом в пол и изымает всю технику для «проведения следственных действий» по какому-нибудь факту. Без техники вы работать не можете. Следственные действия могут идти много лет. Собственник вашей компании идет в суд, который встает на сторону силовиков (позже вы узнаете, что так происходит в 99,9 процентах случаев). После ваш шеф продает бизнес какому-то человеку, спешно уезжает из страны, и уголовное дело волшебным образом прекращается (сорян, обознались). На работу выходит новый владелец, племянник генерала какой-нибудь спецслужбы, который увольняет вас, чтобы поставить на вашу должность свою любовницу. Если повезет – компания продолжит работать. Если не очень – она разорится, так как племянник генерала спецслужбы не отягощен менеджерскими навыками.

Независимый суд бы не позволил силовикам вот так поступить с вашим работодателем.

Еще пример. Вы возглавляете небольшую компанию, у вас штук пять тракторов, водители, и вы выполняете заказы на всякие специфические земляные работы. Вас наняла компания, название которой, условно, начинается на «Рос-» и заканчивается на «-нефть». Вы работали три месяца, платили работягам из своего кармана, и теперь рассчитываете на оплату по договору. Оплата, по стандартам компании, производится через полгода. Вы ждете полгода, и потом вам говорят: «Знаете, а мы не будем платить, передумали».

Вы идете в суд, где благополучно проигрываете. Потому что эта компания, как выясняется, не проигрывает суды в России. И в лучшем случае вы потеряли массу денег, в худшем – разорились и были вынуждены уволить всех работников и продать технику, чтобы покрыть расходы.

Независимый суд не позволил бы этой сказочной компании поступить так с вами и вашим бизнесом.

Вы скажете: блин, да я работаю в Сургутнефтегазе или Газпроме или администрации или вообще в МВД, мне какое дело до этих ваших трагических историй с разорением бизнеса?

А дело такое, что, глядя на происходящее в судах, очень многие иностранные компании, которые могли бы дать вам более качественную и высокооплачиваемую работу, и многие ваши соотечественники, которые могли бы открыть отличные малые предприятия и дать работу вашей жене / сыну / маме / вам, если вдруг что не так случится, этого не сделали. Они просто не стали делать бизнес. И не станут. А этот бизнес – это рабочие места, налоги, наполнение бюджета, и, главное, честная деловая конкуренция – конкуренция идей, профессионализма, новых технологий, а не силового ресурса.

В странах, где суды работают качественно, подавляющая часть деловой активности сосредоточена в малом и среднем бизнесе (60-80 процентов). Даже мега-гиганты, вроде Apple, которая на свои депозиты может прикупить все топ-10 компаний России, теряются на фоне той доли ВВП, что дают мелкие предприятия. А у нас – страна госкапитализма, что по умолчанию приводит к низкой конкуренции и сильным госмонополиям, которые плевать на вас всех хотели.

И в этом базовая заслуга российских судов, которые по задумке должны хранить право собственности, а де-факто вросли в правоохранительную систему со всеми вытекающими последствиями. Да, возможно, вас или ваших знакомых это не коснулось (если так – слава богу), но огромного количества бизнесменов это подкосило, как следствие – еще большее количество потенциальных фирм просто не родилось. Вместе с потенциально вашими рабочими местами и налогами.

Задумайтесь об этом, когда в следующий раз захотите сказать что-то про «эти абстрактные требования о независимости судов».


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Сегодня в 18:27, просмотров: 374, комментариев: 5


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Комментарии:
старик
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Сегодня в 19:06
о боже как много долго и скучно
kosha
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Сегодня в 19:49
Из-за ваших судов и так какой то балаган пять лет снести не могут, вместо того чтобы действовать по прямой директиве местной власти . А вы ещё и независимый захотели. Представляю какого-нибудь бедолагу обивающего пороги вашего независимого и какого-нибудь пройдоху с кучей бабла и армией адвокатов.не получим ли обыкновенную ширму для проходимцев ,не лучше ли власти действовать неполсредственно , без всяких судебных решений ?
Сергей Б
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Сегодня в 20:17
Э-э… Лучше промолчу. Дмитрий, лучше уберите эту химеру. Попробуйте перечитать утром. Дешевше лохотрона на Сиа еще не видел. В голове щёлкает счетчик в пользу депутатов.
444
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Сегодня в 22:34
Дмитрий, не судите их строго. Они же и сами знают все эти дважды два четыре, что суд должен быть справедливым, что выборы должны быть честными и свободными, что открыто воровать, используя служебное положение, нельзя, что власть должна регулярно меняться, чтобы не превращаться в воровскую банду. Просто совки-уважаемые телезрители не представляют себе, как жить по-другому. Их никто не учил, а сами они необучаемые. Только и остается нести телевизионные глупости про "непосредственно по директиве власти", которую они сами считают никчемной и воровской. Вот, любого из них спроси, кто нами правит. Они вам все про этих воров и подлецов расскажут на таком чистейшем русском языке, что уши завянут. Только что делать с этими властными подлецами-миллиардерами, которые собрались править Россией вечно, они не знают. Вот и выдумывают оправдание прежде всего себе, своей безропотности, своей бессловесности, затюканности и никчемности, а заодно уж и власти пинающих их беспредельщиков. Надо же за что-то себя уважать, потому приходится нести даже, как Сергей Бражников, что русский народ на генетическом уровне не приспособлен к демократии, что культурки у него не хватает. У немцев, англичан, французов, латышей, эстонцев и финнов хватает и культуры, и генетики, чтобы выбирать власть на честных свободных выборах, а у русских, у граждан России нет. И все встает на свои места в их перевернутом мире. Спят спокойно.
И Бражников не один такой. В каждом заявлении, оправдывающем путинский произвол и беззаконие, сидит в конце концов это презрение к русскому народу, который "генетически не приспособлен", и которому катастрофически "культуры не хватает", чтобы самим свободно избирать власть на конкурентных всенародных выборах, честно судить, без чиновничей цензуры читать, без палки и надсмотрщика, запустившего руку в твой карман, вести бизнес. Парадокс, но эти же циничные подлецы, в ста процентах случаев оказываются первыми патриотами и записными любителями русского народа, который они же так откровенно презирают... Чистая шизофрения.
Д.Щеглов Сергей Б
не нравится
Сегодня в 23:09
А вы не стесняйтесь, обоснуйте свое мнение. Мне интересно.

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