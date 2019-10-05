Дорогие учителя Сургутского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах. Каждый из нас был учеником, каждый помнит и своего первого учителя, и своих жизненных наставников.

Вы выбрали очень непростую стезю. Сегодня педагог должен постоянно совершенствоваться, знать современные методики, уметь пользоваться новейшими техническими средствами и при этом не отстраняться от учеников: быть терпеливым, открытым, спокойным и мудрым. Уверен, именно такие учителя и работают в школах нашего района!

Желаю педагогам творческого вдохновения, сил, благополучия, здоровья, благодарных учеников, прославляющих родную школу, и союзников-родителей.

Мы же – депутатский корпус Думы Сургутского района – будем стараться сделать всё от нас зависящее, чтобы здания наших районных школ, их материально-техническая оснащенность, заработная плата педагогов соответствовали необходимому уровню. С праздником!