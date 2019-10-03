В России бизнес платит массу различных сборов. Если часть из них станет налогами — это скорее будет благом

В России могут быть введены три новых налога. Плохо это или хорошо? СИА-ПРЕСС попросил объяснить доктора экономических наук, директора Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игоря Николаева.

Надо понимать, что перевод нескольких сборов в статус налогов не повысит фискальную нагрузку на плательщиков, а только поменяет ее структуру. Ведь предприятия фактически платят эти сборы, но это не учитывается как налоги, и от внесения их в НК общие объемы затрат у бизнеса не поменяются – и это благо с точки зрения оценки реальной налоговой нагрузки в стране.

К тому же будет меньше произвола: сейчас подобные сборы фактически являются ведомственными, и отдельные органы власти могут их свободно менять, например, увеличивать, чего нельзя так просто сделать с налогами.

С другой стороны, меняется степень ответственности – неуплата налогов грозит более серьезными проверками, приходом инспекторов и так далее, поэтому бизнес относится к этому с опаской. Но я считаю, что конкретно эти три сбора не столь важны, поэтому перевести их в статус налогов можно – плюсов у этого решения все же больше, чем минусов.