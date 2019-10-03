​В России могут ввести три новых налога. Рассказываем, почему это не так страшно, как кажется

Три новых налога могут появиться в России: ими станут существующие ныне утилизационный и курортный сборы, а также специальные взносы, которые делают операторы связи. Что изменится для бизнеса и для потребителей с появлением новых налогов – разбирался портал СИА-ПРЕСС.

Новые налоги = очередной рост цен, да?

Не факт, хотя подобное может произойти. Дело в том, что предприятия, которые сейчас попадают под указанные выше три сбора, и так платят деньги в бюджет. Как объяснила СИА-ПРЕСС старший научный сотрудник лаборатории развития налоговой системы института прикладных экономических исследований РАНХиГС Елена Минина, по сути, в будущем они будут делать те же взносы, только не в виде сборов, а как налоги.

Есть два нюанса: бизнес, который каким-то образом уклонялся от сборов, едва ли сможет так просто скрыться от налогов – в России эта сфера администрируется довольно жестко и эффективно. Так что для такого типа компаний (среди них едва ли найдутся более-менее крупные фирмы) фискальная нагрузка действительно вырастет, но неизвестно, как это отразится на стоимости их товаров и услуг.

Еще один вопрос: не увеличится ли объем сборов в момент их «трансформации» в налог. Опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты предположили, что скорее всего не увеличится. Но если это произойдет – то неизбежно речь пойдет и о повышении цен.

Если речь не идет о повышении налогов – зачем это всё?

Во-первых, перевод сборов в налоги позволит более объективно оценить фискальную нагрузку на бизнес в России, рассказывает Елена Минина. То есть официальные органы оценивают, сколько платят налогов российские бизнесмены, сравнивают с иностранными показателями, и вроде как у нас все очень даже неплохо. «Но если в этой статистике учесть все неналоговые сборы, то картина резко меняется. Поэтому для объективной оценки нагрузки на бизнес в России решение Минфина – скорее благо», – считает эксперт.

Еще один плюс: налоги нельзя быстро и безболезненно менять. Налоговый кодекс – очень сложный и зарегулированный документ, и, как правило, любые изменения в нем проходят долго и вступают в силу еще дольше. «Условно, если принимается решение изменить налог в сентябре, то в силу оно вступит не с января, а через год, у бизнеса появляется пространство для маневра. Со сборами все намного проще – их вводят и меняют очень быстро», – говорит Минина.

Так в чём подвох?

В законодательстве сборы – это далеко не такая страшная штука, как налоги. Компания, которая вовремя не платит налоги или уклоняется от них, может стать мишенью инспекции, а ее руководству будет грозить уголовное преследование. Поэтому бизнес опасается любого внесения новых платежей в НК – это будет означать повышенную ответственность.

С другой стороны, как пишет ТАСС, по трем новым налогам, о которых говорит Минфин, будет действовать 10-летний мораторий на уголовное преследование за неуплату. Конечно, мало кто помешает отменить этот мораторий через год, но сам факт вроде как должен вдохновить предпринимателей. Заодно почитайте мнение экономиста Игоря Николаева на этот счет.

Кого вообще касаются эти сборы?

Утилизационный сбор платят компании, которые что-либо производят, чтобы компенсировать затраты на последующую переработку или захоронение отходов, оставшихся от этого товара. Самый яркий пример – автомобили. В стоимость каждой машины заложен сбор – от 20 тысяч рублей за легковую до примерно 150 тысяч за грузовик или автобус.

Оставшиеся два сбора, которым грозит переход в налоговый кодекс, менее масштабны. Курортный сбор касается Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края, а также (через два года) Крыма. Там каждый турист, заселяющийся в отель, платит 100 рублей за ночь в местный бюджет для развития курортной инфраструктуры. А плата для операторов связи – это узкоспециальный сбор для коммуникационных компаний.