​Как в Лангепасе реализуется программа по формированию комфортной среды

Лангепас – один из немногих югорских городов, регулярно выходящих в лидеры регионального рейтинга по благоустройству. Что неудивительно: местный муниципалитет при всесторонней поддержке крупнейшего в городе градообразующего предприятия ТПП «ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз» своими силами делает все возможное для создания уютного и качественного городского пространства.

В этом году много внимания было уделено развитию световой среды. В канун значимого для города события - празднования Дня нефтяника и газовика, совпадающего с Днем города, - в Лангепасе благоукрасили сразу два якорных объекта центральной части города: архитектурное освещение появилось у Клуба молодежи и Детской школы искусств, расположившихся близ здания городской Администрации.

Клуб молодежи

Для нас это был не первый опыт сотрудничества – к созданию комфортной городской среды Администрация Лангепаса подошла комплексно и за последние 5 лет в вечерней панораме города были представлены практически все ключевые доминанты.

Первым в 2012 году был реализован проект освещения самого офиса ТПП «Лангепаснефтегаз». Сегодня вместе с ДШИ и Клубом молодежи они образуют градостроительный узел с единой сформированной световой средой. Улица Ленина – одна из основных точек притяжения местных жителей, своего рода – пешеходная артерия города.

Офис ТПП «Лангепаснефтегаз»

«Совместно с Администрацией Лангепаса мы выбрали вектор, направленный на комплексное благоустройство. И сегодня можно наглядно увидеть плоды нашей работы: город расцвел, и с каждым проектом его вечерний облик обретает все более привлекательные и современные очертания, - поделился генеральный директор ТПП «Лангепаснефтегаз» Наиль Насибуллин. -Когда несколько лет назад мы завершили работу над подсветкой нашего офиса – по факту, первого для Лангепаса, проекта подобного уровня – и увидели, какой эффект произвело его появление, сомнений в необходимости продолжения работы над формированием световой среды города, конечно, не было».

Следом, в 2015 году в Лангепасе одновременно засветились сразу два культовых сооружения – Соборная Мечеть и Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Храм в честь иконы Божией Матери и Соборная Мечеть

Двумя годами позже перечень ярких городских достопримечательностей пополнил ЦК «Нефтяник». Концептуально выполненный в той же стилистике, что и Клуб молодежи – с использованием пиксельных технологий.

ЦК «Нефтяник»

«За каждым проектом стоит большая командная работа. В этот раз, перед нами стояла задача уложиться в 2 месяца, ведь нужно было успеть к празднованию Дня нефтяника. За это время предстояло разработать полный пакет проектной документации и выполнить поставку. Чтобы оборудование пришло вовремя, мы подключили всех своих партнеров из Поднебесной, - рассказал генеральный директор компании «Среда комфорта» Андрей Матыцин. -

Суммарно на реализацию двух проектов ушло более 5000 источников света. Технология медиафасада позволяет воссоздавать сложные мультимедийные эффекты и работает в нескольких режимах. Так, на окнах ДШИ пиксели запрограммированы на воспроизведение музыкального ритма – окошки здания здесь превратись в настоящие клавиши, попеременно переливающиеся с особой частотой и цветовой гаммой».

Детская школа искусств

Эффективность комплексного подхода к освещению сегодня уже не требует доказательств и становится нормой – системности при формировании комфортной среды придерживаются всё большее количество российских и зарубежных муниципалитетов. Среди наших югорских городов успешную практику в этом направлении демонстрирует Белоярский, где уже несколько лет продолжается поэтапная реализация единой концепции освещения, включающей функциональное освещение автодорог, пешеходных переходов и дворовых пространств.

Лангепас не отстает: на будущий год здесь в продолжение намеченной траектории развития городской среды также запланирована реализация ряда проектов, среди которых подсветка нескольких жилых домов и объектов социального сектора.