От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Люди вашей профессии – основа цивилизации, ведь ваша высокая миссия – сохранять и передавать накопленные знания. Без вас не было бы современного мира со всеми его достижениями.

Настоящий Учитель – это личность, просвещающая целые поколения детей. Самый важный человек в жизни ребенка после родителей.

В детсадах педагоги дают малышам первые знания о мире и учат ребят взаимодействовать друг с другом. Школьные учителя встречают первоклашек и делают все, чтобы им было хорошо и комфортно на занятиях. Они не только дают им знания по школьной программе, но и готовят к непростым жизненным урокам. В университете педагоги одновременно и наставники, и товарищи студентов. Они являются достойным примером для своих учеников – будущих ученых, отличных специалистов.

Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении. Желаю вам вдохновения, хорошего настроения и еще большей любви ко всем нам – вашим ученикам!