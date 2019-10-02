Куда сдавать использованные батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

На портал «Твой Сургут» обратился житель города с просьбой выяснить, куда можно сдать на утилизацию использованные батарейки и аккумуляторы.

На этот вопрос ответил начальник отдела экологической безопасности в управлении по природопользованию и экологии Павел Чудинов:

«Принести и сдать батарейки может каждый житель города Сургута, в независимости от их количества по следующим адресам:

- магазин «OBI» торговый центр «Сити Молл» г. Сургут ул. Югорский тракт, 38;

- торговый центр «Лента» г. Сургут ул. Югорский тракт, 2;

- торговый центр «Лента» г. Сургут ул. 30 лет Победы, 74».

Прием использованных аккумуляторов осуществляется в автомагазинах, где продают новые аккумуляторы». Из прошлого ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, как поступить, если управляющая компания отказывается убирать мусор у подъезда.

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