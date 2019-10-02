Эксперты рассказали, безопасны ли вышки сотовой связи

В Сургуте жильцы дома №24 по улице Пушкина заявили, что боятся за свое здоровье из-за того, что во дворе их дома установили базовую станцию сотовой связи. Многих беспокоит возможное негативное влияние такого мощного источника электромагнитных волн, расположенного по соседству.

Редакция СИА-ПРЕСС обратилась в представительство оператора сотовой связи МТС в ХМАО-Югре с просьбой рассказать: представляют ли вышки какую-то опасность для здоровья людей.

Все базовые станции перед установкой проходят все необходимые согласования и проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Перед тем, как запускать в эксплуатацию оборудование, операторы получают ряд разрешительных документов, среди которых и санитарный паспорт. Следят за этим и органы государственного надзора — они выдают соответствующие разрешения. Запуск объектов связи производится только после проведения измерений напряженности электромагнитного поля базовой станции и экспертного заключения о соответствии установленным требованиям и нормам.

В подавляющем большинстве случаев электромагнитное излучение от базовой станции, например, не фиксируется приборами, так как предельно допустимая плотность потока энергии для частот, на которых работают российские базовые станции, в десятки раз ниже принятых во всем мире стандартном (10 микроватт на кв см — такова допустимая норма электромагнитного излучения).Обычное оконное стекло снижает мощность радиосигнала вдвое. А железобетонная стена или крыша многоквартирного дома — почти в тридцать раз.

Кроме того, базовая станция не «светит» во все стороны и совсем не излучает вверх и вниз. Лучи от неё расходятся под небольшим углом к земле, почти параллельно ей, чтобы обеспечить максимальное покрытие. Таким образом: страхи по поводу излучения не имеют под собой реальных оснований: от привычных нам бытовых электроприборов - телевизоров, микроволновых печей и других устройств излучение в разы выше, чем от станции сотовой связи. Для сравнения: обычная лампочки «сотка» в пять раз мощнее, чем антенна базовой станции.