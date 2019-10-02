Как не попасться на уловки финансовых пирамид

Принято считать, что последняя финансовая пирамида в России умерла в 90-х вместе с «МММ». Однако это не так: все еще живы организации, зарабатывающие на бесхитростных финансовых схемах.

В одной из них побывал корреспондент СИА-ПРЕСС в попытках разбогатеть в «быстрорастущей и перспективной компании», как называют ее сотрудники.

Рассказываем, как туда попадают люди, по какой схеме она работает и как не стать ее жертвой.

Как попадают в пирамиду?

Очень просто. Достаточно обратить внимание на объявления на остановках, фонарных столбах и в подъездах. Часто в этих цветных бумажках указана выгодная подработка в офисе на два-три часа в день для совершеннолетних. Формулировки и телефоны могут отличаться, но в итоге вы попадете в одну и ту же фирму.

Иногда сотрудники таких «Международных компаний» отслеживают резюме на сайтах по поиску работы. После чего предлагают соискателям пройти собеседование.

Как отличить фирму-пирамиду на собеседовании?

Во время собеседования респондента увлечено расспрашивают о его личных качествах, о планах, мечтах и амбициях – нащупываются границы зоны комфорта. Особое внимание уделяется тому, как человек нашел фирму: по какому телефону позвонил и где увидел объявление. А вот образование потенциального сотрудника и его опыт работы интереса у работодателя не вызывают.

На собеседовании вам не ответят, в чем конкретно будет заключаться ваша работа. Зато вам предложат пройти бесплатное обучение. Оно представлено в виде двух лекций.

На первой рассказывают об успешности и престиже – как они важны в жизни человека: «Богатым может стать каждый. Не откладывай свой путь к успеху на завтра».

Во время второй лекции фирма раскрывает карты. На этом этапе уходит минимум половина – люди осознают, где оказались. У дверей на выходе будет ждать человек, который попытается убедить вас остаться. Он скажет, что работа в их фирме даст вам возможность осуществить те планы или мечты, которые вы указали на собеседовании.

В чем заключается работы сотрудника пирамиды?

Этот пункт подробно объясняют на лекциях. Допустим, вы участник фирмы. Ваша цель: завлечь в нее как можно больше клиентов. Каким образом – решайте сами. Расклеивайте объявления, обзванивайте людей с бирж труда, предлагайте работу знакомым и так далее. Все ограничено лишь вашей фантазией. Помимо этого вам придется проводить лекции и собеседования, чтобы убеждать людей расстаться с деньгами и «стать частью дружного коллектива».

За каждого новичка, который принесет деньги в фирму, вы получите некоторую сумму. А если он закрепится и приведет еще участников, которые тоже заплатят, вы получите дополнительные финансы.

В чем подвох?

Чтобы стать участником и приступить к работе, нужно заплатить 20 тысяч рублей (сумма может меняться в зависимости от города). После этого вы начнете работать в пирамиде и зарабатывать, в надежде окупить потраченные деньги. Нужно понимать, что это работа не для всех – большинство не получит ни копейки.

Еще раз, что такое финансовая пирамида?

Сотрудники такой фирмы получают зарплату из кармана своих клиентов. Чем больше людей вы убедили потратить деньги, тем больше вы получите.

Плохо работаете с клиентами – плохо зарабатываете. Никаких окладов, никакого трудоустройства. Есть реальный риск остаться без денег.

Подытожим:

Чтобы не стать жертвой мошенников, обращайте внимание на ход собеседования. Если вам не объясняют задач, которые необходимо выполнять, то это должно вас насторожить. Помните, что ни один настоящий работодатель не попросит вас заплатить за трудоустройство.

Если вы считаете, что это простая и хорошо оплачиваемая работа, помните, что вы легко можете остаться без денег, ведь во многом ваша зарплата зависит от случайных факторов.

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