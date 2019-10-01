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​Людоеды проиграют

Намедни у меня в Facebook произошла дискуссия о принципах проведения митингов в России. Мой оппонент, молодой интеллигентный человек, заявлял, что любой несанкционированный митинг является незаконным и каждый его участник по идее должен быть наказан, но этого не происходит, потому что у нас излишне гуманное государство.

Это в очередной раз натолкнуло меня на мысль о водоразделе, который пролегает поперек современных российских политико-идеологических дискуссий. Если предельно упростить, то у нас в холиварах сталкиваются две категории людей: условные гуманисты (они же либералы, либерасты, демшиза и несистемная оппозиция) и условные государственники (они же, консерваторы, патриоты и «ватники»). Первые считают, что самое главное – это человек и человеческая жизнь. Вторые считают, что самое главное – это государственные интересы, которые, в свою очередь, обеспечивают безопасность человеческой жизни.

(К слову, в социальной науке противостояние «либералов» и «консерваторов» обычно проводят по крайностям «ценности развития» и «ценности безопасности» – по смыслу довольно близко)

Так вот, общаясь с «государственниками», я лично для себя вывел закономерность, которая пронизывает их рассуждения – человеконенавистничество. Чтобы не выговаривать такое долгое слово, я называю это явление проще – людоедство.

Например. Месяц назад вышло несколько фильмов про годовщину Беслана (от «Новой газеты», Дудя и Собчак). Вопросы, которые там ставились, достаточно очевидны: можно ли было тогда, с 1 по 3 сентября 2004 года, провести операцию с освобождением заложников и уничтожением террористов так, чтобы погибло меньше мирных людей? Можно ли было поступиться мнимой гордостью («мы не ведем переговоров с террористами») и хотя бы для отвлечения глаз преступников проводить с ними консультации (не действия, а слова) о частичном удовлетворении их требований в обмен на освобождение заложников? Можно ли было террористов обмануть, обхитрить, запутать, а потом точечным штурмом прибить, сохранив жизни детям (история знает не один подобный случай успешных операций)? В конце концов, могло ли государство, не выполнившее свое обязательство по обеспечению безопасности людей, взять покалеченных в той трагедии на полный пожизненный пансион?

Это нормальные вопросы и нормальная рефлексия к страшным событиям тех дней. Но людоеды восприняли их как страшное покушение на государство, его целостность, устои, традиции, начали рисовать картины, что чуть ли не единственной альтернативой тому штурму было предоставление независимости Ичкерии и освобождение тучи террористов, которые бы потом всех убили. Людоедская логика не позволяет им даже вообразить, что власть могла бы поставить ценность жизни выше, чем политические и военные интересы (хотя, повторюсь, обещания, данные в переговорах, можно было и не выполнять).

Вспомним Израиль, который обменял одного своего солдата Гилада Шалита на 1027 террористов, осужденных за убийство сотен израильтян. Рухнула от этого страна? Была ли в полном составе убита освобожденными преступниками? Правитель потерял авторитет и ушел с поста с позором? Нет.К слову, подобных обменных акций в истории Израиля было несколько.

Другой пример. Я однажды задал товарищу вопрос, что бы он предпочел: оправдать в судах десять подозреваемых, из которых двое окажутся виновными, или осудить десять подозреваемых, из которых двое окажутся невиновными? Он (патриот) выбрал второй вариант.

Я уж не говорю о том, что каждая контрсанкция, которую ввела российская власть за последние пять лет (каждая!) наносила ущерб собственным гражданам, а не внешнеполитическим противникам российского руководства.

Они оправдывают себя так: мол, если бы не следование государственным интересам, то все эти глупые и неразумные люди, которые тут возмущаются, были бы давно либо захвачены врагом, либо сами бы друг друга перебили, пусть благодарят, что мы их тут держим в узде и ото всех защищаем.

Тут есть две проблемы. Первая – ситуативная. Она заключается в том, что российское общество переросло в моральном и организационном плане государственный аппарат. Оно мыслит более сложными и высокими категориями, оно хочет больше участия, больше свободы и возможности реализовывать себя, ему если раньше и нужны были государственные рамки и попечение, то больше не требуются.

Вторая – концептуальная. Людоеды всегда проигрывают. Локально они иногда выигрывают, а самые страшные людоеды иногда даже заканчивают свою жизнь в уверенности, что они сделали большое и хорошее дело, но в конечном счете они проигрывают, потому что дело их рассыпается.

Гуманизм, я бы даже сказал человечность, всегда побеждает. Медленно (иногда очень медленно), но верно. Ученые вывели, что убеждения и аргументы, связанные с традициями, устоями, скрепами, честью и религиозностью, весьма недолговечны, а утверждения, в основе которых лежит справедливость и мера вреда (я бы даже сказал, что его минимизация), сохраняются на десятилетия и прогрессируют.

За примерами ходить не надо: за пятьдесят лет в мире кардинально рухнули вниз показатели насильственных преступлений, войн, жертв военных конфликтов, постепенно исчезают преследования людей за убеждения и сексуальную ориентацию, гуманизируется правосудие по отношению к наркотикам, и так далее. И каждый раз от этого небо не падает на головы грешников, вопреки апокалиптическим прогнозам людоедов. Жизнь продолжается и в целом становится только лучше.

Итого. Во многих странах мира никому в голову не может прийти утверждение по типу: «участник несанкционированного митинга – нарушитель закона, поэтому должен быть наказан». И у нас подобного (в широком смысле) не будет. Дайте только срок. Людоеды проиграют.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 232, комментариев: 6


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Комментарии:
Flashman
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Сегодня в 17:38
Проблема «государственников» как раз в том, что они искренне верят, что делают добро и что они и есть эти самые «гуманисты».
Dochimacho
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Сегодня в 18:06
Проблема страны, что у нас этих государственников на низовом уровне стало очень много. Поначалу долго удивлялась, теперь опасаюсь.
Сергей Б
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Сегодня в 18:37
Даже предельно упрощая, для полноты рассуждений Дмитрий напрасно не упомянул другие категории граждан, помимо тех двух категорий граждан, которые сталкивается в холиварах. Хотя бы потому, что неупомянутые группы скорее всего составляют большинство населения РФ, которому эти столкновения в холиварах ничего хорошего не сулят.

Так же возможно следует поостеречься называть так называемых оппозиционных либералов даже «условными гуманистами», особенно если вспомнить такую оппозицию как троцкисты, с присущей ей кровожадностью. И очень может быть и даже скорее всего, что гипотетически придя к власти, эти «условные гуманисты» проявят куда большую кровожадность, чем находящиеся у власти «консерваторы». Так что заявлять, что эти условные либералы считают, что самое главное – это человек и человеческая жизнь – весьма и весьма опрометчиво. Срать они хотели на человеческую жизнь и человека в лице россиянина. Можете меня убить, но лично я так думаю.

Впрочем, как и то, что вторые считают, что самое главное – это государственные интересы, которые, в свою очередь, обеспечивают безопасность человеческой жизни, является лукавством чистой воды.

Как вам такое, что и те, и другие, которые сталкиваются в холиварах, бодаются за кормушку которую обеспечивает коррупция. То есть и тех других устраивает коррупция, обдирающая бОльшую часть россиян, а не какие-то там, человек и человеческая жизнь, и государственный интересы.

Вот Дмитрий сам же озвучивал это понятие, когда человек замыкается в двух вариантах, забыл это мудреное слово, которые к тому же могут вести в никуда, «почему-то» упуская из внимания другие варианты. Попросту говоря все это сравнение между хреном и редькой, которые один другой не слаще.

Лично я так думаю своим обывательским умишком. Но если оглядеться по сторонам, то может оказаться что таких как я обывателей в этой стране большинство. Вот в чем дело.

Сергей Б
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Сегодня в 18:45
А ну как такие как я однажды утром все разом встанут не стой ноги. Будет весело и тем и другим. В настоящее время, в нынешней стране, где на растление населения с обоих указанных сторон тратятся большие ресурсы, это конечно очень гипотетически, но все-таки.

444 Сергей Б
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Сегодня в 18:51
Да, глупость это не отсутствие ума, это такой ум. Троцкисты какие-то... Оппозицию устраивает коррупция властная... Чего только не напишет обиженный Богом человек, чтобы привлечь к себе внимание. Катастрофа.
Сергей Б
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Сегодня в 18:52
Так все-таки какие людоеды проиграют, первые или вторые? И что гражданам с того, если, король умер – да здравствует король.

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