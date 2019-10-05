Уважаемые преподаватели, педагоги дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!

Сургутское образование динамично развивается. Мы строим новые школы, внедряем современные технологии и методики преподавания. Но уверен, что никакие инновации не заменят живого диалога с мудрым наставником.

Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу. Вашими отличительными чертами, уважаемые педагоги, являются искренняя любовь к детям, чуткость и полная самоотдача, а ваш высочайший профессионализм подтверждают государственные и окружные награды.

Именно вы формируете поколение активных и амбициозных ребят, помогаете им раскрыть таланты и найти свое призвание. Впечатляющие успехи подрастающих сургутян на олимпиадах различного уровня и ЕГЭ – ваша заслуга и ваш вклад в будущее города, региона и всей страны.

Благодарю вас за неравнодушие, новаторский подход и бесценные уроки добра и справедливости! Пусть вас наполняет гордость за блестящие достижения учеников, их признание и уважение дарят силы и вдохновение, а близкие окружают теплом и заботой! Здоровья вам и прекрасного настроения!