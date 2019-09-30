Пешеходы из кустов

На днях чуть не сбила пешеходов на «зебре»: ехала вечером после работы по бульвару Свободы. Светодиодные фонари слегка подсвечивали густую осеннюю тьму. Мужчина с ребенком стремительно вышел из кустов на переход, как пешеходы у нас в Сургуте привыкли, и направился наперерез движущейся машине. То есть мне.

Скорость была небольшая – 32 км/ч (сработал рефлекс тормозить перед пешеходником), и на соседней полосе никого, поэтому я их просто объехала. Но ведь не остановилась же, как обязана! Поэтому уже который день совесть гложет, это во-первых, а во-вторых, пытаюсь понять, как я со своей суперосторожностью за рулем умудрилась допустить такую оплошность.

Причина №1

Освещение. Энергосберегающие светодиодные фонари, установленные несколько лет, дают рассеянный свет, не создавая направленного светового «пятна». И выходит, что в целом на улице вроде бы не темно, но разглядеть периферийным зрением человека на обочине проблематично, он не подсвечен.

Причина №2

Кусты. Почему-то на многих улицах живая изгородь посажена четко до пешеходного тротуара, который ведет к «зебре». И кустарник бывает высотой по плечо взрослому человеку. Получается, что люди у нас выходят на проезжую часть прямо из зарослей. А поскольку сургутские непуганые пешеходы привыкли к тому, что их всюду пропускают, зачастую они из этих кустов вываливаются, выбегают, выныривают, даже не глядя на дорогу, и не думая, что моментально остановить полторы тонны металла, даже на небольшой скорости, невозможно.

Не знаю, чья гениальная голова решила, что зеленые насаждения должны быть именно такой высоты и произрастать чуть ли не на переходе. Но на мой водительский взгляд, это небезопасно.

Причина №3