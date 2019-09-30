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Пешеходы из кустов

Получается, что люди у нас выходят на проезжую часть прямо из зарослей.

На днях чуть не сбила пешеходов на «зебре»: ехала вечером после работы по бульвару Свободы. Светодиодные фонари слегка подсвечивали густую осеннюю тьму. Мужчина с ребенком стремительно вышел из кустов на переход, как пешеходы у нас в Сургуте привыкли, и направился наперерез движущейся машине. То есть мне.

Скорость была небольшая – 32 км/ч (сработал рефлекс тормозить перед пешеходником), и на соседней полосе никого, поэтому я их просто объехала. Но ведь не остановилась же, как обязана! Поэтому уже который день совесть гложет, это во-первых, а во-вторых, пытаюсь понять, как я со своей суперосторожностью за рулем умудрилась допустить такую оплошность.

Причина №1

Освещение. Энергосберегающие светодиодные фонари, установленные несколько лет, дают рассеянный свет, не создавая направленного светового «пятна». И выходит, что в целом на улице вроде бы не темно, но разглядеть периферийным зрением человека на обочине проблематично, он не подсвечен.

Причина №2

Кусты. Почему-то на многих улицах живая изгородь посажена четко до пешеходного тротуара, который ведет к «зебре». И кустарник бывает высотой по плечо взрослому человеку. Получается, что люди у нас выходят на проезжую часть прямо из зарослей. А поскольку сургутские непуганые пешеходы привыкли к тому, что их всюду пропускают, зачастую они из этих кустов вываливаются, выбегают, выныривают, даже не глядя на дорогу, и не думая, что моментально остановить полторы тонны металла, даже на небольшой скорости, невозможно.

Не знаю, чья гениальная голова решила, что зеленые насаждения должны быть именно такой высоты и произрастать чуть ли не на переходе. Но на мой водительский взгляд, это небезопасно.

Причина №3

Одежда. Граждане, товарищи, господа, судари и сударыни! Ну зачем вы в межсезонье сплошь одеваетесь в черное? Возможно, стильно, соответствует осеннему депрессивному настроению. Но ведь не видно же вас на дороге! Причем, детишек часто тоже стараются одеть во что-нибудь «не маркое» - черное, серое, темно-синее. Ну раз уж так захотелось родителям, то хотя бы прикрепите на курточки какие-то светоотражающие элементы – подсветите детей, чтобы они были заметнее на дороге. Честное слово, так и вам – пешеходам и родителям, и нам – водителям будет спокойнее на дороге.


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Сегодня в 17:05, просмотров: 144, комментариев: 5


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Комментарии:
Мудрец
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Сегодня в 17:37
Выбегают - полбеды. А вот когда на великах стремительно вылетают!!!! - вот это экстрим для сердца и нервов водителя! Недавно ехал я и вдруг на нерегулируемом пешеходном переходе, передо мной, вот так из кустов вылетела стайка детворы. А и их не было до этого видно! Хорошо скорость была небольшая -успел резко затормозить. Но... сердце у меня прихватило, хоть валокордин иди пей! А ведь, не да бог что, так я был бы виноват(( А ведь в п.24.8. ПДД четко написано!!! - "Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: ..пересекать дорогу по пешеходным переходам." ! Когда ж вы (идиоматические выражения опускаю) велосипедисты и их родители ПДД выучите?!
И п.24.3 ПДД выучите, плиз, назубок! " Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон" .И вообще главу 24 ПДД!!!!


Швондер
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Сегодня в 17:37
Насчет кустов. Наши доблестные гаишники заняты борьбой с Честным Гаишником и мордобоями с сыном Экс-Главгая. Им Гост по устройству переходов, где четко написано про секторы обзора по барабану. Хотя он есть. И очень правильный.
Сергей Б
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Сегодня в 17:48
Ё-мое. Надо курточку оранжевую прикупить со светоотражателями и шапочку с лампочками как на елке. А то, замесят не за грош на пешеходном переходе.
Сергей Б
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Сегодня в 17:51
А если серьезно, то еще Ченчевич приучил водителей пешеходов в Сургуте пропускать. А пешеходов по сторонам смотреть, забыл. Говорят, в Москве тогда много сургутян подавило.
Сергей Б
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Сегодня в 17:53
Что немцу хорошо, то россиянину смерть.

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