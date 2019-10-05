Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником!

То, каким станет впоследствии ребенок, во многом зависит от педагогических способностей, мастерства и душевной щедрости учителей, которые закладывают в своих учеников азы нравственности, доброго отношения к миру.

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека. День учителя давно стал в России всенародным праздником, ведь у каждого из нас был в жизни любимый учитель, который не только помог овладеть знаниями, но и вывел на дорогу жизни.

Ваши ученики всю жизнь помнят вас, ведь именно вы научили их думать, стараться принимать правильные решения, смело идти по выбранному пути, не сдаваться, быть честными и справедливыми!

От всей души поздравляю вас, уважаемые педагоги, с праздником. Примите слова огромной благодарности за ваш труд! Желаю вам крепкого здоровья, душевных и физических сил, творческих удач и искренней любви ваших учеников!