Уважаемые сургутяне, представители старшего поколения!
Примите теплые поздравления с Международным Днем пожилого человека!
За вашими плечами многолетний добросовестный труд, неоценимый жизненный и профессиональный опыт, который стал основой нашей стабильной и счастливой жизни.
Мы искренне благодарим вас за мудрость и терпение в воспитании молодого поколения, неравнодушное отношение и готовность участвовать в общественной жизни сегодня. Ваш оптимизм и жизненная энергия служат для нас достойным примером.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уважения окружающих, любви и заботы близких!