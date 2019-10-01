Уважаемые сургутяне, представители старшего поколения!

Примите теплые поздравления с Международным Днем пожилого человека!

За вашими плечами многолетний добросовестный труд, неоценимый жизненный и профессиональный опыт, который стал основой нашей стабильной и счастливой жизни.

Мы искренне благодарим вас за мудрость и терпение в воспитании молодого поколения, неравнодушное отношение и готовность участвовать в общественной жизни сегодня. Ваш оптимизм и жизненная энергия служат для нас достойным примером.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уважения окружающих, любви и заботы близких!

