1 октября в Сургуте стартует Международный фестиваль искусств «60 параллель»

Завтра, 1 октября в Сургутской Филармонии в седьмой раз стартует Международный фестиваль искусств «60 параллель». Открывать его в этом году будет победитель Международного конкурса им. Чайковского, виолончелист, композитор и рок-исполнитель Денис Шаповалов. А вести концерт в стиле «музыкальный стендап» будет музыкант и журналист Екатерина Соколова.

Редакция СИА-ПРЕСС пригласила артистов в гости, чтобы узнать, чего зрителю ждать от завтрашнего концерта, и что несет в себе его название: «Rock & Rococo: классический баттл».