Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей!

Этот праздник стал символом почитания старшего поколения, представители которого заслужили безмерное уважение своим многолетним добросовестным трудом. Вы – хранители ценностей и традиций, опора для детей и внуков. Вам есть чем гордиться, а нам есть чему у вас учиться!

Благодарю вас за большой вклад в социально-экономическое развитие нашего любимого города! Особая признательность ветеранам войны, которые вынесли тяжелое бремя, отстояли независимость Родины, восстановили разрушенное хозяйство. Славные страницы в летопись города, региона, всей страны вписали и ветераны нефтегазовой отрасли, заложившие основу процветания сургутской земли и энергетической безопасности всего государства! Вы – наша гордость. Ваша сила духа, стойкость и патриотизм всегда будут достойным примером для нынешнего и будущих поколений.

Крепкого вам здоровья и благополучия! Пусть родные и близкие окружают вас заботой и лаской. Живите долго и счастливо!