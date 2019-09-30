Что делать, если управляющая компания отказывается убирать мусор у подъезда? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Маяковского, 9/2. Убрали баки на улице, вот такую грязь развели. В мусоропровод пакеты не входят, люди выносят на улицу. И теперь постоянно такая ситуация. Позвонила в диспетчерскую. Мне ответили, что они уже не отвечают за мусор. Ужас! А за содержание дома платим. Тогда за что? Что хотим то и делаем? Какой-то идиот запретил, чтобы мусорные баки стояли у дома. С такими успехами и урны скоро уберут. Будем мусор в карманы складывать. Где такое положение, убрать баки?» – пожаловалась жительница Сургута в сообществе К-ИНФОРМ.

СИА-ПРЕСС удалось получить комментарий генерального директора компании по уборке ТКО «Кларетей», депутата Думы города Дмитрия Пахотина.

«Так сложилось, что до «мусорной реформы» контейнеры для отходов закупала компания, вывозящая отходы, хотя этого она делать не обязана – этим должна заниматься УК. Сейчас, когда вывозом мусора занимается региональный оператор по обращению с ТКО, многие контейнеры убрали и сургутяне не знают к кому обращаться. К сожалению, ни «Югра-Экология», ни УК пока не внесли в платежки сборы за контейнеры, ведутся переговоры о том, кто должен их закупать. Проблему жителей дома на улице Маяковского можно решить, если подать жалобу на управляющую компанию, либо же договориться с региональным оператором», – сообщил Дмитрий Пахотин.

Из прошлого ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, как поступить, если детская площадка не освещена.

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