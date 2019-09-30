​Новый приговор Устинову – крайняя точка, до которой могли отступить силовики

Московский суд смягчил приговор Павлу Устинову – вместо 3,5 лет реального срока он приговорил актера к одному году условно. Ему по-прежнему вменяется насилие по отношению к представителю Росгвардии. Устинов вину не признал. Мы попросили исполнительного директора общероссийского общественного движения «За права человека» Льва Пономарева прокомментировать эту ситуацию.

Конечно, я не могу быть удовлетворен новым приговором Павлу Устинову, потому что это хоть и условное, но осуждение невиновного человека. С чем это может быть связано? Возможно, с тем, что он выходил на пикеты в поддержку фигурантов «московского дела» к администрации президента. То есть раньше он был аполитичен, а тут вышел на пикет. Не исключено, что условный приговор – это реакция на его действия, хотя это и маловероятно.

Скорее всего же условный приговор – это тот край уступка, на который могли пойти силовики. И я надеюсь, что Татьяна Москалькова (уполномоченный по правам человека в России – прим. ред.), которая делала заявления о деле Устинова, будет способствовать отмене приговора в кассации.

Так как Устинову вынесен приговор, не связанный с реальным лишением свободы, кампания общественного давления на власть в связи с его делом, скорее всего, пойдет на спад. Мы наблюдаем, что в принципе общественная активность, связанная с «московским делом», падает, и это было видно по прошедшему накануне митингу против политических репрессий – я надеялся, что на него выйдет хотя бы столько же, сколько на предыдущий согласованный митинг на проспекте Сахарова, то есть 50 тысяч человек, но не вышло. Хотя, я думаю, эти товарищи, которые выносят приговоры, еще дадут новые поводы для массовых протестов.