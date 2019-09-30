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​Новый приговор Устинову – крайняя точка, до которой могли отступить силовики

Но это по-прежнему осуждение невиновного человека

Фото svoboda.org
Фото svoboda.org

Московский суд смягчил приговор Павлу Устинову – вместо 3,5 лет реального срока он приговорил актера к одному году условно. Ему по-прежнему вменяется насилие по отношению к представителю Росгвардии. Устинов вину не признал. Мы попросили исполнительного директора общероссийского общественного движения «За права человека» Льва Пономарева прокомментировать эту ситуацию.

Конечно, я не могу быть удовлетворен новым приговором Павлу Устинову, потому что это хоть и условное, но осуждение невиновного человека. С чем это может быть связано? Возможно, с тем, что он выходил на пикеты в поддержку фигурантов «московского дела» к администрации президента. То есть раньше он был аполитичен, а тут вышел на пикет. Не исключено, что условный приговор – это реакция на его действия, хотя это и маловероятно.

Скорее всего же условный приговор – это тот край уступка, на который могли пойти силовики. И я надеюсь, что Татьяна Москалькова (уполномоченный по правам человека в России – прим. ред.), которая делала заявления о деле Устинова, будет способствовать отмене приговора в кассации.

Так как Устинову вынесен приговор, не связанный с реальным лишением свободы, кампания общественного давления на власть в связи с его делом, скорее всего, пойдет на спад. Мы наблюдаем, что в принципе общественная активность, связанная с «московским делом», падает, и это было видно по прошедшему накануне митингу против политических репрессий – я надеялся, что на него выйдет хотя бы столько же, сколько на предыдущий согласованный митинг на проспекте Сахарова, то есть 50 тысяч человек, но не вышло. Хотя, я думаю, эти товарищи, которые выносят приговоры, еще дадут новые поводы для массовых протестов.


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Сегодня в 15:33, просмотров: 243, комментариев: 6


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 15:50
Вот этого Льва «За права человека» вместе с уполномоченной по правам человека в какой-нибудь развалившийся колхоз отправить, на годик другой, чтобы протрезвели от своих великих забот.
Д.Щеглов Сергей Б
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Сегодня в 16:36
Может, лучше вам ни за что сначала дать 3,5 года, а потом сжалиться и дать год условно, чтобы судимость все равно была. Буквально ни за что. Так, авось, просветление наступит.
Сергей Б Д.Щеглов
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Сегодня в 17:05
Колхозников целого развалившегося колхоза значит вам не жалко, а актеришку пожалели. Кумовство и коррупция. Вам бы тоже в колхоз на годик другой не помешало бы…
Сергей Б
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Сегодня в 17:05
Нет, нет, нет больше нет
Блатного криминала,
Вокруг меня лишь жуликов толпа,
А где ты только был,
Мозгами шевелил,
Вася,
Вася,
Fuck you...

Водка. Подводна лодка.

Нева светит,
Холод стоит,
Пока жду тебя,
Планету тошнит!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:33
Какая великая трагедия для России, актеру в Москве год условно дали. Все «правозащитники» всполошились, от Москвы до Европы. Всех в колхоз, чтоб бревно в глазу рассмотрели.
Сергей Б
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Сегодня в 17:39
Ё-мое.

«Дети сургутских дачников ловят попутки и ходят по железным дорогам, чтобы попасть в школу».

«Депутат городской думы Дмитрий Пахотин рассказал, что вопрос будет учтен при распределении городского бюджета на следующий год».

А тут горе какое: актеру год условно дали.

Тьфу. Срань господня.

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