​Я бы не стал сравнивать численность митинга в Москве с другими акциями. Сравнивать не с чем. Ведь не выходят люди в поддержку Росгвардии?

Прошедший митинг в Москве был хорошей, большой и красивой акцией. Это полезно с той точки зрения, что если ослабить давление на власть, то репрессии будут продолжаться, а пока люди ходят на митинги и показывают, что им эта ситуация небезразлична, власть хоть понемногу отступает и отпускает случайно оказавшихся в жерновах правоохранительной системы.

Сравнивать эту акцию по численности с какими-то другими я бы вообще не стал. Это можно было бы делать, если бы люди вышли сами, без принуждения и своза на место автобусами, на митинг в защиту, например, Росгвардии или президента.Но настоящих провластных акций нет, даже если они проходят – то в количестве нескольких десятков сумасшедших человек из какого-нибудь НОДа.

Так что нигде на акции не выходит больше людей, и сейчас, в современных условиях 20-25 тысяч участников митинга – это достаточное число, чтобы продемонстрировать огромную общественную поддержку.

Вообще главным фактором проведения протестных акций и сейчас, и в будущем, будет поведение власти. Если она продолжит вести себя безобразно, то митинги будут продолжаться. И я пока не вижу ни одной причины, по которой к выборам 2021 года эта протестная активность бы стала спадать.

Мнения, публикуемые в рубрике «Блоги», могут не совпадать с мнением редакции. Вы можете предложить свою публикацию для этой рубрики, прислав свой материал на электронную почту post@siapress.ru.