Дорогие сургутяне!

В эти дни отмечается самый, пожалуй, трогательный и добрый праздник – Международный день пожилых людей! Его цель очень милосердна - привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста.

Этот праздник – напоминание о нашем долге перед ними и о связи времен, которая не должна прерываться. На долю пожилых россиян выпало немало тяжелых и трагических периодов в истории государства, но они с честью преодолели все трудности и сегодня являются для молодого поколения примером отваги, выдержки и невиданной силы духа!

Давайте ценить каждую минуту общения с пожилыми людьми, ведь опыт и знания старшего поколения представляют большую ценность для общества!

Желаю всем нам большей душевности, а всем пожилым людям доброго здоровья, хорошего настроения и долголетия! Пусть для тех, кто вступил в свою пенсионную пору, осень жизни будет ласковой и светлой!